La Fundación CajaCanarias celebra este jueves la segunda sesión de la décima edición del Ciclo de Órgano Histórico de Canarias Ars Organorum, con un recital a cargo de los organistas Michel Bouvard y Yasuko Uyama-Bouvard. El concierto será a las 20.15 horas en la parroquia de San Juan Bautista de La Orotava, con entrada libre hasta completar el aforo.
La actuación ofrecerá un programa para dos, tres y cuatro manos, en una propuesta que reunirá a dos intérpretes de amplia trayectoria internacional. Bouvard es una de las figuras destacadas de la escuela organística francesa contemporánea. Ganador del Concurso Internacional de Órgano de Toulouse en 1983, ha ofrecido más de mil conciertos en una veintena de países. Actualmente es organista titular de la basílica de Saint-Sernin de Toulouse y de la Capilla Real del Palacio de Versalles.
Uyama-Bouvard, nacida en Kioto, está especializada en órgano, clave y fortepiano. Formada en Tokio y París, ha desarrollado su carrera como solista y en el ámbito de la música antigua, además de ejercer la docencia durante más de dos décadas en el Conservatorio de Toulouse. También es fundadora del ensemble Le Salon Viennois y organista titular de la iglesia de Saint-Pierre-des-Chartreux.