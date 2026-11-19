Un hombre de 44 años ha fallecido este jueves y otro de 29 ha resultado herido tras colisionar una moto y un coche en la autopista del sur de Tenerife, TF-1, a su paso por Guía de Isora en dirección a Santa Cruz, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.
A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de Atención Primaria de Guía de Isora prestaron la primera asistencia a los afectados, de los que uno había fallecido.
El otro afectado por la colisión, un hombre de 29 años, presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado y fue trasladado en ambulancia básica al Hospital del Sur.
Asimismo agentes de la Guardia Civil y la Policía Local aseguraron la zona, regularon el tráfico e instruyeron las diligencias oportunas.
También se activó al Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife, cuyo personal señalizó el incidente y despejó la vía.
Bomberos del Consorcio colaboraron en el dispositivo de emergencias.