‘Muerte en el club de lectura’: la canaria Ana González Duque pone al día el género clásico

La puesta de largo de Muerte en el club de lectura (Duomo Ediciones, 2026), la nueva novela de la escritora canaria Ana González Duque, tuvo lugar el pasado 14 de septiembre en toda España. Desde entonces se ha presentado de manera presencial en varias Islas y en Madrid, y ha estado presente en la pasada Feria del Libro de La Laguna.
Tras la saga Silver Hill, conformada por tres libros de novela romántica feelgood (Días de invierno con sabor a jenjibre, El olor de la primavera en tu piel y La música secreta del verano), Ana González Duque se inspira en Agatha Christie en su nueva novela de intriga, adentrándose en el cozy mystery, un género clásico donde los crímenes se resuelven mediante la lógica y la deducción sin violencia explícita.
Con una voz fresca y envolvente, la autora firma una novela donde la vida rural esconde mucho más de lo que muestra. Muerte en el club de lectura rinde homenaje a los grandes maestros del misterio clásico con una mirada actual y sensible que se centra en las emociones y las relaciones de sus personajes.
Ana González Duque construye una historia coral protagonizada por personajes marcados por sus propias historias, heridas y sueños. La novela combina el atractivo del misterio de pueblo -donde todos se conocen y nadie cuenta realmente toda la verdad- con una mirada emotiva sobre la comunidad, la amistad y el poder de la lectura compartida.
Como autora, se ha convertido en todo un referente dentro del panorama literario nacional y cuenta con una comunidad fiel y entusiasta. Escritora camaleónica, Ana González Duque recorre los entresijos del género de misterio y el suspense a través de su lectura, invitando a sumergirse en una manera de narrar atractiva, lúcida y envolvente.
MONTEALTO
La novela sitúa al lector en Montealto, un apacible pueblo cercano a Valladolid, donde la librería Los Libros Dorados es el refugio de Elena y el corazón de la vida social gracias a su club de lectura. La primera reunión parece el comienzo de una nueva etapa para todos… Hasta que Jack Roswell, periodista estadounidense alojado en La Hacienda de los Vientos, aparece muerto en el despacho de la librería.
Un aparente ataque de asma pronto se revela como una muerte vinculada a secretos capaces de cambiarlo todo. Mientras el escritor Horacio León ayuda a Elena a recomponer el puzle, los miembros del club descubrirán que, en Montealto, todos leen, pero casi nadie cuenta la verdad.