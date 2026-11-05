Música y fotografía se dan la mano este mes durante el XIII Festival Naturajazz

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) acoge este mes la decimotercera edición de Naturajazz, el Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, que combinará seis actuaciones musicales con proyecciones de imágenes sobre la biodiversidad del planeta.
El certamen reunirá propuestas de Canarias y de países como Costa de Marfil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Senegal y Brasil. Los conciertos serán los jueves y viernes, desde las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.
La programación arrancará mañana viernes con John Kyffy et les Kyffyz, de Costa de Marfil, y continuará el día 13 con Aziz Ozouss & Marmoucha Orchestra, que conecta las tradiciones musicales de Marruecos y Países Bajos. Paco Díaz Quartet (Tenerife), Vladimir Torres Quintet (Bélgica), Christian Cabrera Quintet (La Palma) y FlamenKora, con influencias de Alemania, Senegal y Brasil, completan el cartel. La programación completa puede consultarse en la web naturajazz.org.
El concurso de fotografía reconoció 11 anteproyectos, con el premio absoluto para Animales pequeños. Grandes historias, de Manuel Juan Arechavaleta, que obtuvo 95 puntos en la categoría de Canarias terrestre. Los demás trabajos distinguidos abordan la fauna, los paisajes y los ecosistemas terrestres y submarinos.
Durante la presentación del festival, celebrada este jueves, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, destacó la trayectoria de Naturajazz como punto de encuentro entre arte, ciencia y música, y su labor de divulgación del patrimonio natural y de sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad.