La intérprete inglesa, aunque con raíces españolas, Natalia Tena fue una de las presencias destacadas de la décima edición del Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, al que acudió en compañía del director Juanma Bajo Ulloa para participar en una proyección especial de El mal, la película que rodaron el año pasado y que actualmente se puede ver en Prime Video.
-¿Qué tal la experiencia de volver a trabajar con Juanma Bajo Ulloa en ‘El mal’, después de haber colaborado juntos en la película ‘Baby’?
“Creo que Juanma Bajo Ulloa y yo nos entendemos muy bien, lo disfruto mucho. Es que los dos somos muy parecidos. Es una persona intensa, pero a la vez me hacer sentir cómoda en los rodajes. Hay directores que te tratan como con paños calientes, en plan ‘qué bien has hecho esto, si no te importa podríamos probar a hacer ahora aquello…’. Y yo tengo mucho nervio, me gusta la gente directa como Juanma. No es que sea maleducado, no es eso. Pero sí que te dice lo que quiere, que es lo que más valoro en un director, que sea claro en sus indicaciones. Y además es un tipo que piensa rápido. Eso me gusta mucho”.
-¿Y cómo fue la experiencia de meterse en la piel de Martin en ‘El mal’, una asesina psicópata que no tiene remordimientos por lo que hace?
Fue complicado. Porque en Baby fuimos a tiro hecho, tanto Juanma como yo teníamos claro el personaje, pero en el caso de Martin tuvimos que irlo construyendo poco a poco. La primera vez que vi la película acabada pensé mierda, me he pasado de loca. Me daba la sensación de que había ido demasiado lejos. Que quizás había caído en el estereotipo. Pero a la gente le ha gustado mi trabajo, los espectadores se creen al personaje, así que posiblemente sea solo cosa mía”.
-Se está especializando en papeles oscuros y complejos. ¿Busca interpretar este tipo de personajes o son ellos los que la buscan a usted?
“No sé qué decir, porque ¿en realidad los actores y actrices elegimos algo? Quiero decir, al menos en mi caso, no es que me levante y diga ‘me apetece hacer tal cosa’ e inmediatamente lo consiga. En el camino tengo que convencer a mucha gente. He de esperar a que me permitan hacer una prueba. Y muchas veces en mi carrera ha habido cosas que he deseado pero no me han dado ni siquiera la oportunidad de hacer el casting. También depende mucho del momento en que estés tú. Porque a veces te llegan cosas que las bordas y piensas ‘si me llegan a ofrecer esto hace un par de meses, seguro que no me hubieran cogido’. Porque depende mucho del momento de la vida en el que estés, de lo que estés pasando. Es como si en determinadas circunstancias algo hiciera clic en tu cabeza y todo encajara. No sé. Actuar es una cosa muy rara”.
“Actuar es una cosa muy rara: has de convencer a mucha gente y también depende del momento en el que tú te encuentres”
-Dice que hay papeles que deseaba y que no consiguió. ¿Podría darme algún ejemplo?
“El de Juliette, la protagonista de Silo. Conocí al autor de las novelas, Hugh Howey, hace 10 años, antes de que la serie se pusiera en marcha. Recuerdo que me dio el primer libro y me dijo que quería que yo fuera la protagonista. Y eso es algo que me hubiese encantado. También me hubiera gustado ser la protagonista de Reina Roja, que pasó un poco lo mismo. Aunque he de decir que Vicky Luengo realizó un trabajo excepcional, mucho mejor que el que yo hubiera podido hacer”.
-¿Y hay algún género cinematográfico por el que sienta predilección?
“Comedia, me encantan las comedias. Y mira, también me apetece hacer algo de corte histórico, que ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que luego pienso en cómo iban ataviadas las mujeres y solo de pensar que voy a tener que ponerme uno de esos vestidos con corsé, de los que cuando los llevas no puedes respirar… No sé, a lo mejor no es tan buena idea. No me extraña que en aquella época las mujeres se desmayaran a cada momento, porque entre la ropa y que no podían comer… Desde fuera, como actriz, me atrae el tema, pero luego, cuando llega el momento de la verdad, me veo asfixiándome con esa ropa incomodísima y me pregunto ¿por qué dije que sí a esta tortura?”.
-Hablando de su carrera, ¿hay algún papel al que le tenga un cariño especial, ya sea por el resultado final, por su interpretación o por lo bien que se lo pasó durante el rodaje?
“Esa es difícil. Solo puedo decirte que cada vez que acabo un proyecto, durante la fiesta de fin de rodaje, siento orgullo, hay un momento de satisfacción ahí que luego deja lugar al pánico. Pero respondiendo a tu pregunta… no sé, a la gente le gustó mucho 10.000 kilómetros. ¿Sabes una película que me encantó hacer? SuperBob. Me divertí mucho. Y luego me lo pasé también muy bien en Juego de Tronos, por supuesto”.
“Cuando acabo un proyecto siento orgullo, hay ahí un momento de satisfacción, que luego da paso al pánico”
-Su filmografía se mueve como en dos direcciones, por una parte está claro que le gustan los proyectos independientes, pero al mismo tiempo ha aparecido en franquicias gigantescas como ‘Juego de Tronos’, ‘Harry Potter’ o ‘Star Wars’. ¿Qué recuerdos tiene de ellas?
“Estar en Juego de Tronos fue magnífico. Lo malo es que yo rodaba en Belfast, que siempre hace un frío infernal. Y encima rodando en un bosque, con lluvia, y mi personaje no es que lleve una ropa muy abrigada. Así que, en ese sentido, divertido no fue. Pero también pienso que todo eso, las condiciones meteorológicas adversas y demás, fue lo que nos unió a todos los miembros del equipo que estábamos allí. Hice amistades buenísimas que aún perduran”.
-¿Y en cuanto a la saga de ‘Harry Potter’?
“Pues me lo pasé muy bien también. Tanto que le dije a mi agente que quería estar en la serie de Harry Potter. Ya han pasado años, ahora creo que podría dar el pego perfectamente haciendo de profesora, con algún tipo de prótesis facial… Pero lo que me dijeron, al menos en aquel momento, es que no querían tener a nadie en la serie que ya hubiera salido en las películas, así que me he quedado con las ganas. Pero hubiera molado mucho”.
-Osha en ‘Juego de Tronos’, Nymphadora Tonks en ‘Harry Potter’, Xi’an en la serie ‘The Mandalorian’… Ha hecho personajes muy reconocibles en sagas que además cuentan con fans muy entusiastas. ¿Le paran mucho por la calle? ¿Cómo lleva el tema de la popularidad?
“Pues lo llevo genial, porque, si soy sincera, en mi vida cotidiana la gente no me suele reconocer. Suelo pasar bastante desapercibida, lo que es una bendición. A veces se me quedan mirando, como pensando ‘yo te conozco de algo’, pero no saben de qué. Otra cosa distinta es cuando acudo a alguna convención, ahí sí que ya no puedo escaparme. En esos eventos a veces me siento un poco abrumada. Es decir, el primer día necesito respirar hondo, hasta la hora del almuerzo o algo así. Pero después ya me relajo y me lo paso bien. ¿Sabes cuándo me reconoce la gente? Cuando alguna noche salgo, sobre todo si es invierno y me tomo un par de copas y al día siguiente tengo un poco de resaca. Y si encima llevo una chaqueta de piel, pues es que soy clavada a mi personaje de Juego de Tronos, sin maquillar, pálida… Ahí es imposible no reconocerme [risas]. Y también, curiosamente, me reconocen mucho en los aeropuertos, sobre todo entre el personal del control de seguridad, lo que en realidad es algo bueno. Recuerdo una vez que estaba viajando y mi pasaporte estaba bastante deteriorado; vamos, que estaba pegado con cinta adhesiva, y encima lo había metido dentro del bolso pero era incapaz de encontrarlo… El encargado de seguridad del aeropuerto me vio, me reconoció y me dejó pasar. A veces la fama ayuda”.
“Me encanta la música y me dedico a ella, y no podría elegir entre ese mundo y el de la interpretación; soy feliz con ambos”
-¿Se ha planteado alguna vez dar el salto al otro lado de la cámara y dirigir algún proyecto?
“No, no. Eso es demasiado esfuerzo. Qué va, ese no es mi mundo. Hacer de productora, eso quizás sí me lo plantearía en algún momento, pero lo otro es demasiado complicado. Es como ser un director de orquesta, tienen que manejar muchas cosas al mismo tiempo; para dirigir debes entender mucho de todos los elementos técnicos… No es lo mío”.
-Lo que sí le apasiona es la música, ya que paralelamente a su carrera como actriz forma parte del grupo Molotov Jukebox, donde ejerce como cantante y también toca el acordeón.
“Me encanta la música. Y antes de que lo preguntes, no, no podría elegir entre eso y la interpretación. Depende del momento, a veces me apetece más una cosa y a veces otra. Pero soy feliz haciendo ambas. Es más, ahora he estado en el Festival Isla Calavera, hablando de una película, El mal, pero bien podría haber venido a Tenerife para dar un concierto. Ya están tardando en llamarme. Dile a alguien que me invite”.
-Hablando del festival, sabe que está centrado en el género fantástico. ¿En su vida personal le gustan las películas de ciencia ficción y terror?
“Sí. Sobre todo me encanta la literatura fantástica, pero me gusta el género en su conjunto. En el futuro espero hacer más producciones de este tipo. A ver si hay suerte”.
-Aparte de la literatura fantástica, tiene una afición muy peculiar, que es coleccionar figuras de la Virgen…
“¡Sí! Es más, hace un rato, cerca del hotel en el que me alojo, vi una figura de la Virgen de Candelaria en una tienda que me encantó, pero el sitio estaba cerrado. Acabo de llegar de Australia y mañana mismo cojo otro vuelo, así que no sé si me dará tiempo a comprarla, pero ganas no me faltan. Mi novio está más que harto, pero no puedo evitarlo, me fascinan. Y no es por el tema religioso, es simplemente que me flipa todo lo que tiene que ver con la Virgen, con su historia. Es apasionante”.
-Y acerca de nuevos proyectos, ¿qué puede contarnos?
“Pues que se acaba de estrenar también en Prime la segunda temporada de The Assassin, en la que participo yo interpretando a la detective Cortez. La grabamos en Malta, que es un lugar increíble, todo el mundo debería visitar ese país antes de morir. Y la serie es genial, está muy bien escrita, sobre todo la relación entre los protagonistas, es decir, la asesina del título y su hijo. Es un thriller, pero también tiene notas de humor negro, todo muy inglés, con una factura técnica impecable. Si aún no la han visto, pónganse con ella ya”.