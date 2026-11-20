El programa de Televisión Canaria Mira quién viene a cenar recibe este viernes (23.15 horas) a las actrices Nieves Bravo y Lili Quintana, populares por su trayectoria en el programa de humor En Otra Clave. Rafa Méndez abre las puertas de su casa a la artista palmera y a la intérprete natural de Teror para compartir una velada distendida, marcada por la complicidad, la emoción y el buen humor.
Durante la cena, Nieves y Lili demuestran que la química que transmiten en pantalla traspasa la ficción y es igual de auténtica en la vida real. Entre risas, confidencias y recuerdos, ambas repasan su experiencia, los momentos que han marcado su trayectoria profesional y algunos de los secretos mejor guardados de su amistad. La conversación permite conocer la faceta más personal de dos artistas que han sabido conectar con el público canario gracias a su talento, su cercanía y su capacidad para emocionar. Una velada en la que la complicidad entre ambas invitadas será protagonista.
LUNA ZACHARIAS
La chef Luna Zacharias, vecina del anfitrión, prepara un menú ligero y sabroso para compartir con las invitadas. La cena comienza con una crema de garbanzos acompañada de palitos de zanahoria, pepino y apio. Como plato principal, propone una ensalada de pepino, tomate y aguacate con aderezo de frutos secos. El postre llega con un delicioso bizcocho sin gluten con semillas de amapola.