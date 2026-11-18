El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), del Cabildo de Tenerife, continúa con la programación del XIII Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza Naturajazz con dos nuevas citas musicales, este jueves y el viernes. Paco Díaz Quartet y Vladimir Torres Quintet serán, respectivamente, los encargados de protagonizar estas veladas, a partir de las 20.00 horas, con dos propuestas que exploran diferentes caminos del jazz, desde la reinterpretación de sus grandes referentes hasta la creación contemporánea.
FOTOGRAFÍA
Como en cada jornada, la música se combinará con las proyecciones de fotografía de naturaleza de los proyectos seleccionados en Naturajazz. El concierto de Paco Díaz Quartet estará acompañado por Universos ocultos, de José Luis Gigirey González, y Alas del alisio, de Eduardo Ramos Castañeda. El viernes se contará con Colores de Canarias sumergida, de Víctor Daniel Núñez Duarte, y Centinelas del océano. Las aves marinas del mundo, de Abraham Hernández Jacinto.