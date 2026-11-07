Paraguay, otro fracaso liberal por privatizar las pensiones que aboca al país a una crisis incierta

El Senado de Paraguay rechazó ayer la solicitud presentada previamente por el presidente, el ultraderechista Santiago Peña, para obtener una prórroga de 72 horas y poder así preparar su defensa en el marco del juicio político abierto en su contra por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank. Un colapso financiaro que ha puesto al descubierto, como en su día en Chile y otros países con experiencias ultraliberales, el fracaso de la privatización, por ejemplo, del sistema de pensiones, con múltiples paraguayos con riesgo de perder la suya o que quede muy diezmada.
“No se reunieron los votos necesarios, así que se rechaza el tiempo de prórroga y se va a comunicar al señor presidente de la República la decisión”, afirmó ayer el presidente del Congreso, Basilio Núñez, conocido como Bachi, tras la realización de la votación electrónica. La votación salió adelante de forma negativa para el presidente, que alegaba que contaba con un tiempo insuficiente para preparar su defensa durante el proceso de destitución abierto en su contra después de que los diputados rechazaran su dimisión adoptada la víspera, renuncia que le habría permitido seguir aforado en calidad de senador vitalicio.
En medio de un clima de máxima tensión política, la Cámara de Senadores procedió ayer a reanudar el juicio, por lo que se espera que el mandatario sea convocado próximamente a declarar, según informaciones recogidas por el diario ABC Color. No obstante, Peña, que consideraba que disponer de menos de 12 horas para preparar su defensa vulnera las garantías a un debido proceso, no se presentó en el hemiciclo.
El abogado Adolfo Ferreiro señala que la situación “tiene una solución jurídica directa y sin un andamiaje procesal complejo: aceptar la renuncia ya presentada por el mandatario y cesar el trámite extraordinario”. Además, amenazó con recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “si se consuma su destitución bajo un procedimiento irregular”.
El letrado recalca que “todo ciudadano sometido a juicio político tiene el derecho constitucional a la legítima defensa” y aseguró que ha asumido la representación de Peña con un margen temporal exiguo y escasos conocimientos sobre el expediente debido a los plazos impuestos por la Cámara Alta.
Sectores de la oposición afirman que Peña presentó su dimisión para evitar ser destituido mediante un juicio político y poder así pasar a figurar como senador vitalicio, lo que le otorgaría fueros parlamentarios y obstaculizaría una eventual investigación penal en su contra por el escándalo financiero.
DESPLIEGUE POLICIAL Y AVISOS DESDE EE.UU.
Mientras, la Policía Nacional de Paraguay dispuso ayer un gran despliegue frente al Congreso, donde comenzó juicio político contra el presidente.
A su vez, las autoridades de Estados Unidos pidieron este viernes “mantener la paz” y “respetar las instituciones democráticas” de Paraguay tras la crisis política desatada a raíz de la dimisión de Peña, que se une a la derrota de Bolsonaro en Brasil y el desplome de Trump.