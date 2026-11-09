‘Patagonia, país de la ausencia’ se presenta este lunes en el Museo de Naturaleza y Arqueología

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, acoge hoy lunes, a partir de las 19.00 horas, la presentación de Patagonia, país de la ausencia, del escritor Melchor Núñez Pérez. El encuentro, organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y Arqueología en colaboración con el Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC), tendrá lugar en el salón de actos y contará con entrada libre hasta completar el aforo.
En el libro, el autor comparte su mirada sobre la Patagonia y Tierra del Fuego y reflexiona sobre las distintas formas de aproximarse a un territorio. Frente a la perspectiva de quien permanece durante un tiempo prolongado en un lugar, reivindica el valor de la primera impresión del viajero, una mirada menos condicionada por la rutina y que puede resultar especialmente reveladora.
Nacido en 1951, Núñez Pérez es licenciado en Biología por la Universidad de La Laguna. Fue profesor de esta materia en el IES Viera y Clavijo, centro que también dirigió entre 2004 y 2010. La presentación de esta tarde cuenta con el respaldo de la Asociación de Amigos del MUNA.