Quince títulos optan a la sección oficial de La Tijera Festival Cortos Orotava

La Tijera Festival Cortos Orotava afronta la recta final de su vigesimoprimera edición con dos jornadas dedicadas a la exhibición de las obras seleccionadas en su Sección Oficial y la entrega de premios. Las galas tendrán lugar hoy viernes y mañana sábado, y reunirán en la Casa de la Cultura San Agustín de La Orotava los 15 cortometrajes que compiten por los diferentes galardones del certamen.
Las producciones han sido seleccionadas entre algo más de 500 trabajos presentados a concurso en esta edición. Ambas sesiones comenzarán a las 20.30 horas y estarán conducidas por el humorista tinerfeño Darío López, que repetirá como maestro de ceremonias durante las dos noches.
La gala de la noche del sábado contará además con la presencia de la actriz y presentadora de televisión Cayetana Guillén Cuervo, como madrina de la presente edición. Las últimas entradas disponibles para la jornada de este viernes se pueden conseguir a través del sitio web www.festivalcortosorotava.com. Las localidades para el sábado están agotadas.
La selección de hoy está integrada por ocho producciones: Los murciélagos han abandonado el campanario, de Alfonso Bernal y Manuel Bernal; Tenéis que verlo, de Nacho Solana; Sonrisa de mierda, de Alex Gargot; Qué putas rusas, de Martín Nieto; Pez al agua, de Candida Asencio; BOX 3, de Sara Sálamo; MOHO, de Diego H. Katarniuk Di Costanzo, e In Memoriam, de Teresa Bellón y César F. Calvillo.
El sábado es el turno de los siete cortometrajes restantes: Gamberra, de Marine Auclair March; Señuelo, de Martha G. Ayerbe; Perros muerden, de Eva Vázquez de Reoyo; Tsunami, de María Pulido; Plenitud, de Mónica Miranda Anguita; Cara de Cona, de Guillermo de Oliveira, y Más suerte que Zelenski, de Javier Fesser.
Las 15 obras seleccionadas optarán a los reconocimientos que concederá el jurado de esta vigesimoprimera edición. El palmarés contempla un primer premio dotado con 2.000 euros, un segundo de 1.000 euros y un tercero de 500 euros. A estos galardones se suma el reconocimiento al mejor cortometraje canario, que contará también con una dotación económica de 500 euros.
Con estas dos galas, La Tijera pondrá el broche a una nueva edición que vuelve a convertir La Orotava en punto de encuentro para realizadores y aficionados al cine, dando visibilidad a diferentes propuestas narrativas y creativas dentro del panorama del cortometraje. La Tijera Festival de Cortos de La Orotava cuenta con el apoyo del Gobierno regional (Turismo Islas Canarias), el Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.