Serenada invita a ‘parar el tiempo’ con poesía y música en Puerto de la Cruz

El festival Serenada se incorpora a la programación cultural de Puerto de la Cruz con una propuesta que transita entre la música y la poesía. El entorno del Parque Taoro será el 20 y el 21 de noviembre un escenario para detener el tiempo con una propuesta de formato íntimo.
La nueva experiencia incluye el Encuentro de Poetas Serenada, donde la palabra compartida da lugar a una Cartografía Emocional de Canarias creada in situ por autoras de distintas islas y generaciones. Una pieza que tomará forma musicada en Palabras al Sereno, donde las mismas voces trasladan el encuentro al público. Esta creación pasará a formar parte del archivo Serenada.
COMUNITARIO
Leopoldo Afonso, alcalde portuense, destaca “el compromiso municipal con la cultura como herramienta de crecimiento y desarrollo comunitario”. Con respecto a la programación, la edil de Cultura, Desiré Díaz, pone de relieve su “capacidad para fusionar un espacio único con una propuesta musical y poética diferenciada”.
El viernes 20 arranca el festival con Darío Meta y Piano Inesperado, una propuesta que rompe la solemnidad del recital de piano sin banalizar la música; la acerca, la explica y permite descubrir que detrás de estilos, épocas y etiquetas existen melodías, ritmos y armonías capaces que conversan entre sí.
Ese mismo día actúa de Depedro, en un concierto acústico. Las entradas para esta cita se pondrán a la venta en la web https://www.serenada.es/. El resto de actividades son de libre acceso hasta completar el aforo.
El sábado 21, Sheila Blanco presenta Cantando a las poetas del 27. Junto a su piano, la cantante y compositora pondrá música a poemas de Carmen Conde, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Pilar de Valderrama, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui y Dolores Catarinéu. Cada tema irá acompañado de una aproximación a cada autora. La agenda se completa con la actuación de Elsa Moreno y Prácticas para Inmanecer.
Cantando Poetas reúne a seis artistas dispuestos a componer nuevas canciones a partir de obras de diferentes autores. Salomé Moreno, Della Du y Xavi Suárez compartirán espacio el viernes; el sábado será el turno de Claudia Álamo, Silvia Izquierdo y La Cangreja.
Palabras del Sereno completa la oferta del sábado con un recital colectivo coordinado por Sara Micocci. El broche a cada noche lo pone Somnolencia Programada, que busca una inversión de las reglas habituales. El público no tiene que permanecer atento al intérprete, sino que puede cerrar los ojos y dejarse llevar. Será en cuatro pases, para 25 personas cada uno.