Ritorno a Via Dalma. Así se llama el disco más reciente de Sergio Dalma (Barcelona, 1964) y también la gira que le trae a Tenerife el próximo sábado, 28 de noviembre, cuando se subirá al escenario del Pabellón Santiago Martín, en La Laguna (21.00 horas). Al cumplirse 15 años de la publicación de Via Dalma (2010), el álbum en el que se adentraba en una de sus grandes influencias, la música pop italiana, haciendo suyos una docena de temas clásicos -que tendría continuidad en dos trabajos de 2011 y 2017-, el cantante regresa a la carretera y fija de nuevo la mirada en Italia.
-Actúa en Tenerife para presentar en directo ‘Ritorno a Via Dalma’. ¿Cómo es, cómo está siendo, este regreso?
“Estamos muy felices por volver a transitar esa vía. Casi no éramos conscientes de que habían pasado 15 años de aquel primer Via Dalma y pensamos que era bueno este retorno, por todo lo que significó lo que luego se convertiría en una trilogía. Así que recuperamos canciones y autores que no habíamos abordado antes. Es un álbum muy variado, con canciones de distintas décadas, para poder llegar, si cabe, a un público más amplio. De Raffaella Carrà a Franco Battiato, pasando por Laura Pausini o Nek… También ha sido un reto complicado, mucho más que con un disco de temas inéditos, porque te enfrentas a canciones icónicas que permanecen en la cabeza de la gente, pero me apetecía afrontarlo”.
“Lograr conectar con el público desde el escenario es para mí lo más importante; disfruto mucho durante las giras”
-La canción italiana ha ocupado un papel protagonista en su trayectoria artística, pero si hablamos de su experiencia como oyente, ¿recuerda cuándo y qué interpretes contribuyeron a ese descubrimiento personal?
“En casa de mis padres sonaban todas esas canciones. Mis padres eran muy fans de esos cantantes, Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni, Umberto Tozzi… Y a mí me llamaba mucho la atención ese tipo de voces, ese tipo de melodías… Después empecé la carrera de Filología Románica, fui al Instituto Italiano de Barcelona e incluso obtuve una beca para estudiar en Siena, pero ya entonces la música pudo más… Italia ha estado siempre presente en mi vida”.
-Al dar forma a este nuevo disco, publicado hace ahora un año. ¿Qué es lo más complicado, hacer la selección de temas que iban a entrar en él o tener que renunciar a otros que igualmente le gustaban?
“Las dos cosas son complejas. En nuestro equipo hay gente de diversas edades, por lo que fuimos aportando temas de artistas de épocas muy diferentes. Por ejemplo, a mí Franco Battiato me ha encantado siempre, pero era un poco reacio a reinterpretarlo, no me sentía cómodo… Pero al final me animaron, el equipo me ayudó mucho. Muchas de estas canciones se habían quedado fuera de los otros Via Dalma, y de ahí esta oportunidad de poderlas incluir ahora. Para mí lo más complicado es enfrentarte a un tema como Parole parole, que popularizaron Mina y Alberto Lupo, en el que estamos acostumbrados al protagonismo de la voz femenina y la réplica de la masculina. Ahora canto yo la parte principal y no queríamos que tuviese tanta réplica, sino que presentamos la canción con otro arreglo… Y, bueno, todo cambia mucho. Como digo, casi todos los productores de este disco son gente muy joven, que muchas veces ni conocían las canciones originales. Y eso fue muy positivo, porque no sintieron ese peso de trabajar con canciones tan emblemáticas. Tampoco se trataba de competir con las versiones originales, porque son irrepetibles: quería llevarlas a mi terreno”.
“Llevo a mi terreno cada versión del disco; no busco competir con los temas originales, porque son irrepetibles”
-¿Cómo es la experiencia del escenario? ¿Qué emociones son las que prevalecen cada vez que se sube a él?
“Para mí es trasladarme a la infancia y a la adolescencia, a aquel recuerdo de mis padres y de aquella generación que nos mostraron todas esas canciones. Y al interpretarlas notas que a la gente le ocurre un poco lo mismo. Es recordar momentos puntuales de tu vida a través de esos temas. En todo esto hay dosis de nostalgia, pero también de ganas de vivir. En este espectáculo la gente se emociona, pero también se pone a bailar. De eso se trata: que no sea solo un viaje por la música italiana, sino también una fiesta”.
-Al salir a la carretera para compartir su música, ¿qué es lo más gratificante de una gira y qué no lleva tan bien?
“Salir a la carretera es lo mejor. Cuando estás de gira es cuando más feliz te sientes. Llevamos más de ocho meses recorriendo España, acabamos de llegar de Argentina… Y todo este tiempo estoy disfrutando con el público. Esta conexión es lo más importante para mí. En lo negativo, es obvio que hay una ausencia, estás lejos de tu casa, pero es lo que hay. Creo que siempre he sabido compaginarlo”.