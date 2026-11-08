Simón Mesa Soto: “En ‘Un poeta’ quise narrar al artista para narrarme a mí mismo; proyectar una versión fracasada a partir de mis frustraciones”

Simón Mesa Soto (Medellín, Colombia, 1986) ha sido esta semana uno de los invitados de las VI Jornadas de Cine Fuera de Campo, que se celebran hasta el 18 de noviembre. El jueves ofreció en TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, la clase magistral La búsqueda de la libertad creativa, a la que siguió la proyección de su película Un poeta (Colombia, Alemania, Suecia, 2025) y un coloquio con el cineasta Jose Alayón, director de la Escuela de Cine Fuera de Campo. En esta conversación con DIARIO DE AVISOS, Mesa Soto habla de su película, lo que supone hacerlo también de las incertidumbres de quienes abrazan el arte.
-Ha participado en Tenerife en las VI Jornadas de Cine Fuera de Campo para charlar acerca de ‘La búsqueda de la libertad creativa’. ¿Qué es lo más estimulante de esa búsqueda y cuáles son los principales obstáculos?
“Se trata de resistir. El cine es enfrentarse a muchos obstáculos de manera constante. Resistir es lo más habitual, porque no resulta fácil hacer películas de cine independiente en países, por ejemplo, como Colombia. Es una lucha, es un trabajo permanente. También es un privilegio poder hacer arte, pero para ello tienes que ser capaz de no tirar la toalla y seguir adelante haciendo tu trabajo”.
“El digital genera mucha belleza, pero yo quería reflejar la mugre y también la nostalgia; algo más crudo, más sucio”
-Entre otras cuestiones, en ‘Un poeta’ aborda las imposturas en el mundo del arte. La deshonestidad, el mercantilismo, las poses… con las que choca alguien que ama la poesía y no sabe desenvolverse en ese mundo. ¿Cuál es el punto de partida o, quizás mejor, qué quiso mostrar al espectador al rodar esta película?
“Muchas cosas. Esta película surge en un punto de frustración. Al pensar en renunciar, en dejar de lado los sueños, las ambiciones, el amor por lo que haces y buscar una salida más segura. Una estabilidad, algo que no implique tanta energía. Dejar atrás los sueños genera frustración. Hacer mi primera película, Amparo [2021], fue un trabajo arduo que me puso en esa disyuntiva. Proyectarme como una versión fracasada de mí mismo me hizo imaginar ese personaje de un poeta. Y también la necesidad de jugar de nuevo, de jugar con el cine para reconectarme con él. A partir de mi amor por el cine, busqué una forma de hacerlo a través del disfrute. Un poeta es una comedia que habla de todas mis frustraciones. La hice para mí, pero aborda temas tan oscuros, tan densos, que quería que al menos fuese graciosa, para que el público no saliera aburrido de la sala. Puse en ella todos mis dilemas en el mundo del cine, en el mundo del arte, pero abordándolos de una manera ligera, no tan pesada”.
-¿Y tuvo claro desde el principio ese tono que entremezcla lo trágico y lo cómico?
“Sabía que quería que tuviese elementos de comedia. Tuve que permitir que entrase cada vez más y más en las distintas versiones del guion que escribía. Era algo nuevo para mí. Mi película anterior es un drama muy sobrio. De modo que al principio me costó incluir el humor en la historia. Cuando te pones a escribir un guion, estás descubriendo un tono que se mueve entre lo trágico y lo cómico, y nunca sabes si funciona o no hasta que no haces la película. Era un reto, pero llegó el momento en el que todo fue cuestión de liberarse y dejar entrar a la comedia sin preocuparse tanto por cómo va a quedar el largometraje. En cada nueva versión del guion había más humor que en la anterior”.
“Más que la poesía, me interesó el poeta: el artista que llega a una edad en la que no deja de cuestionarse acerca del fracaso”
-Ubeimar Ríos, que encarna a este poeta, es profesor de Filosofía y Literatura. ¿Cómo dio con él y de qué manera llegó a la conclusión de que debía interpretar al protagonista?
“Quería que fuera un actor profesional y Ubeimar no lo es. Buscaba que los papeles principales los interpretasen profesionales para hacer lo opuesto a lo que hice en otros proyectos. Un año y medio antes del rodaje comenzamos un casting. Y de forma paralela hicimos otro entre personas que formaban parte del universo de la película: poetas, artistas…, de una generación entre los 50 y los 60 años, para situarlas entre los secundarios y darle realismo. Durante ese casting paralelo, un amigo me presentó a su tío en un perfil de Facebook como opción para uno de estos poetas. Al principio no me generó mucho interés, no lo vi como mi personaje principal. Pero los vídeos que hacemos en el casting me son muy útiles para escribir. Empecé a ver los de Ubeimar y el personaje fue cobrando vida. Él hizo una transformación muy bella de Óscar Restrepo. No cambió la estructura del guion, pero sí la forma en la que yo lo concebía”.
-¿Y de forma más general, cómo influyó ese reparto no profesional en su guion?
“Esta es una película de guion. Una película en la que mi interés fue hacer un trabajo de guion muy cuidadoso. La estructura, las escenas, las acciones se ciñen bastante a lo que escribí. Pasamos por un proceso de ensayo actoral de dos meses, sobre todo para los no profesionales, en el que se iban acercando a los personajes durante el primero sin tener en cuenta el guion. Les contábamos las escenas y las interpretaban. De ahí salían diálogos y pequeños detalles que reescribí para la última versión del guion, la que se les entregó en el segundo mes. A partir de ahí, no se podía cambiar nada, porque filmamos en 16 milímetros y teníamos muy poco material. No podíamos improvisar, teníamos que hacer lo que nos marcaba cada escena, una vez que estuviese cerrada y bloqueada tras los ensayos”.
“Ubeimar Ríos hizo una transformación muy bella de su personaje y cambió la forma en la que yo lo concebía”
-El uso de los 16 milímetros, la fotografía, la propia estética del film.., ¿surgen a partir de la necesidad o por la voluntad de mostrar en la pantalla las imágenes de esa manera en concreto?
“Es el resultado de un esfuerzo grande y de un riesgo enorme. Estaba seguro de que ese era el formato que pedía la película. La suciedad y la mugre que genera, pero también la nostalgia. El cine digital es muy estético, produce mucha belleza. Las series de Netflix se ven muy bien. Pero a mí esto me chocaba con la idea de película que quería hacer. No me interesa ese tipo de belleza, y menos para los personajes que yo quería retratar. Buscaba algo más crudo, más sucio… Y no fue fácil. Usualmente tienes que rodar en digital porque en Colombia es complicado hacerlo en formato cine, no hay laboratorios… Pero nos esforzamos mucho y lo conseguimos. Aunque, como digo, el mayor riesgo es que teníamos muy poco material fílmico para rodar con no actores. Así que resultaron esenciales esa preparación, esos ensayos, y medir muy bien cada plano, cada imagen, para que se viera casi como un documental, aun cuando todo estaba planeado. Fue un riesgo, pero un riesgo muy bello, porque al final logramos que la película se viera como queríamos”.
-‘Un poeta’ es su segundo largometraje y ha obtenido el reconocimiento internacional. ¿Estos premios son un respaldo para el siguiente proyecto o emprender un rodaje es siempre comenzar desde cero?
“Cuando haces una película esperas que te ayude a financiar la siguiente. Eso está aún por ver, ahora que me he puesto a escribir y a darle forma a mi próximo proyecto. La recepción de Un poeta fue una sorpresa muy grande para nosotros, algo muy bello. Hablo de algo inesperado porque es una película rara, no es fácil de catalogar y no sabíamos cómo nos iba a ir con ella. Como es lógico, deseábamos que de la mejor manera posible, pero nunca llegas a saber qué pasará, porque el cine es impredecible. Pero sí, espero que Un poeta me ayude con la financiación de mi siguiente película, que siempre es un proceso complicado, sobre todo en países como Colombia”.
-Finalmente, ¿por qué la poesía? ¿Qué espacios le brindó la literatura para exponer su relato cinematográfico?
“Más que la poesía, me interesó el poeta. O el universo del poeta desde el punto de vista antropológico. El artista en una edad en la que se cuestiona acerca del fracaso. En Colombia es muy difícil hacer arte. Es muy difícil vivir de hacer arte. Somos sociedades en las que usualmente el artista reconocido es un ser privilegiado, que tiene una estabilidad y unos recursos que le permiten dedicarse a ello. Pero eso no es tan sencillo para el artista que viene de la calle, que debe ser profesor o vivir en el fracaso o hundirse en un hueco. De ahí que me interesara ese universo, el de la poesía, casi como un pretexto; la poesía de una manera transversal, la que hay en el arte, en el cine, en la música… Quise narrar al artista para narrarme a mí mismo”.