The Pocket Magazine celebra diez años de historias y recorrido periodístico

Diez años dan para muchas historias. Para descubrir lugares, acercarse a personas que dejan huella, recorrer proyectos que transforman su entorno y contar, desde distintas perspectivas, cómo la cultura, la creatividad y el talento forman parte de nuestra sociedad. Ese ha sido el camino de The Pocket Magazine desde su nacimiento en 2016, una trayectoria que la publicación celebrará el próximo miércoles 11 de noviembre con una cena de gala en el hotel GF Victoria, Adeje, y la entrega de la primera edición de sus premios.
La cita reunirá a representantes de distintos sectores y servirá para reconocer a profesionales, instituciones y proyectos que, desde sus respectivos ámbitos, han contribuido a enriquecer el panorama cultural, creativo y social. Una selección que refleja también el espíritu editorial de la revista: mirar más allá de la actualidad inmediata, descubrir historias con valor y dar espacio a quienes construyen, innovan y abren nuevos caminos.
Entre los galardonados se encuentra Diario de Avisos, que recibirá el Premio al Legado Periodístico. El reconocimiento adquiere un significado especial por la relación que ambas publicaciones han mantenido durante estos diez años. Fundado en 1890 y considerado el decano de la prensa canaria, Diario de Avisos representa una parte fundamental de la historia del periodismo en las Islas y de su evolución. El galardón será recogido por Priscila González, presidenta de la Fundación Diario de Avisos, en una noche que también permitirá celebrar el vínculo entre dos proyectos editoriales que comparten el compromiso con la información y las historias de interés para la sociedad.
La moda tendrá un protagonismo destacado en esta primera edición. Mercedes-Benz Fashion Week Madrid será distinguida con el Premio al Compromiso con la Moda, por su papel como plataforma de referencia para el diseño español, su impulso a la industria y su contribución a la proyección de creadores y marcas.
Por su parte, la diseñadora Juana Martín recibirá el Premio a la Trayectoria Internacional, en reconocimiento a una carrera que ha llevado la creación española a escenarios internacionales y que alcanzó uno de sus hitos más relevantes en 2022, cuando se convirtió en la primera diseñadora española en formar parte del calendario oficial de la Alta Costura de París.
También será reconocido el diseñador valenciano Francis Montesinos, que recibirá el Premio The Pocket Magazine de Honor. Su nombre guarda, además, una conexión especial con la historia de la publicación ya que fue el protagonista de su primera portada, en 2016. Una década después, este reconocimiento quiere poner en valor una trayectoria imprescindible para entender la evolución de la moda española y la personalidad de uno de sus creadores más singulares.
La gastronomía estará representada por Coque Madrid, distinguido con el Premio a la Experiencia Culinaria. El proyecto de los hermanos Sandoval ha construido una propuesta propia en la que la investigación, la técnica, la creatividad y el producto se integran para convertir la cocina en una experiencia que va más allá de lo estrictamente gastronómico. Un reconocimiento a la capacidad de emocionar desde la mesa y de hacer de la gastronomía una expresión cultural.
El Premio al Impulso Creativo recaerá en Isla Bonita Moda, iniciativa promovida por el Cabildo Insular de La Palma. El proyecto ha desempeñado un papel relevante en el apoyo al talento creativo de la Isla, el desarrollo de su industria de la moda y la proyección del diseño hecho en La Palma. Una apuesta por la identidad del territorio y por sus creadores, que demuestra cómo la creatividad también puede convertirse en motor de desarrollo y oportunidades.
El reconocimiento a la Diversidad y el Talento será para Vicente Marzal, en una edición que quiere destacar precisamente la importancia de abrir espacios, reconocer distintas capacidades y poner en valor el talento en todas sus formas.
La primera edición de los Premios The Pocket Magazine reconocerá, además, otras historias y trayectorias que se darán a conocer durante la propia gala.
Más allá de los nombres y las categorías, los premios nacen con la intención de reconocer historias que merecen ser contadas. No se trata únicamente de distinguir trayectorias consolidadas, sino también de poner el foco en iniciativas y personas que contribuyen a transformar sus respectivos sectores y que representan valores con los que la revista se identifica.
Desde su primera edición en 2016, The Pocket Magazine ha recorrido distintos ámbitos del estilo de vida, con especial atención al turismo, la cultura, la gastronomía, la moda y la sociedad. A lo largo de estos diez años ha publicado 40 números y más de 4.000 páginas, consolidando un proyecto editorial que combina la edición impresa y la presencia digital y que ha ampliado progresivamente su distribución más allá de Canarias.
La celebración del aniversario será, por tanto, una ocasión para mirar atrás, agradecer el camino compartido y, sobre todo, reconocer a quienes siguen generando historias. Una década después, la revista mantiene su apuesta por un periodismo pausado, por las conversaciones que permiten conocer mejor a sus protagonistas y por los proyectos que aportan valor a la sociedad.
La gala del 11 de noviembre reunirá así a los protagonistas de una noche que quiere celebrar mucho más que una fecha: diez años de periodismo, cultura y talento.