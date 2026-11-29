Diez años de historias, encuentros, viajes, entrevistas y miles de páginas dedicadas a contar aquello que merece ser contado. The Pocket Magazine celebró el miércoles su décimo aniversario con una gala en el hotel GF Victoria, en Costa Adeje,en la que se conmemoró una década de trayectoria editorial y presentar la primera edición de los Premios The Pocket Magazine. Una noche que tuvo al periodismo, la cultura, la moda, la gastronomía y el talento como protagonistas, y que sirvió también para reconocer a personas y proyectos que han contribuido a enriquecer sus respectivos ámbitos profesionales y culturales.
Fundada en 2016 por la periodista Paola Bonilla, The Pocket Magazine nació con una apuesta que, en aquel momento, parecía ir a contracorriente: defender el papel, la fotografía cuidada, las entrevistas reposadas y los grandes reportajes en una época marcada por la inmediatez digital. Diez años después, aquella idea se ha convertido en una publicación consolidada, con presencia editorial dentro y fuera de Canarias, y una trayectoria de 40 números y 4.000 páginas publicadas.
La gala estuvo conducida por el periodista y reportero de televisión Miguel Valle Castaño. La bienvenida institucional contó con la intervención de Victoria López, presidenta del Grupo Fedola, anfitrión de la celebración.
La primera edición de los Premios The Pocket Magazine reunió ocho reconocimientos que recorrieron diferentes disciplinas y trayectorias. El primero fue para el artista valenciano Vicente Marzal, distinguido con el Premio a la Diversidad y el Talento. Pintor y escultor, Marzal ha convertido su experiencia vital y su particular forma de percibir el mundo en un lenguaje artístico propio.
El Premio al Impulso Creativo recayó en Isla Bonita Moda, el programa promovido por el Cabildo de La Palma y Sodepal para impulsar y profesionalizar el sector de la moda, la artesanía y el diseño de la isla. Un reconocimiento a la capacidad de convertir la identidad de un territorio en una herramienta de desarrollo, creación y proyección exterior. El galardón fue recogido por Nieves Laura Rodríguez, directora insular de Planificación e Innovación del Cabildo de La Palma.
La gastronomía también tuvo su espacio con el Premio a la Experiencia Culinaria, concedido a Coque Madrid, el proyecto de los hermanos Mario, Juan Diego y Rafael Sandoval. Una casa que ha convertido la cocina, la sala y la bodega en parte de una misma experiencia, situándose entre las grandes referencias de la gastronomía española. Alberto Sandoval, director de Marketing del Grupo Sandoval, recogió el premio de manos de Vicky Calleja, colaboradora de la revista.
La moda volvió a ocupar el escenario con el Premio al Compromiso con la Moda, otorgado a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La principal plataforma de la moda española recibió este reconocimiento por su contribución a la visibilidad de los diseñadores, la conexión entre talento e industria y la proyección internacional de las firmas nacionales. Asier Labarga, director de la pasarela, recogió el galardón de Antonia Varela, presidenta de BPW Canarias.
La música y la interpretación acompañaron la velada con una actuación de Alba Tonini. Uno de los momentos especialmente destacados llegó con el Premio a la Proyección Artística para Paula Gallego. La actriz recibió este reconocimiento por una trayectoria marcada por la versatilidad, la madurez interpretativa y su capacidad para conectar con nuevas generaciones de espectadores. El galardón fue entregado por Pepe Segura, responsable de IQOS.
La entrega del Premio al Legado Periodístico tuvo un significado particular para la propia organización. El reconocimiento fue para DIARIO DE AVISOS, cabecera fundada en 1890 y decana de la prensa de Canarias, con la que The Pocket Magazine ha compartido parte esencial de su recorrido durante estos diez años. Desde los primeros pasos de la publicación, ambas cabeceras han mantenido una relación que ha contribuido al crecimiento y difusión del proyecto editorial. Paola Bonilla entregó el galardón a Priscila González, directora de la Fundación DIARIO DE AVISOS.
La moda internacional tuvo otro de sus grandes nombres en Juana Martín, distinguida con el Premio a la Trayectoria Internacional. La diseñadora cordobesa, que ha construido durante más de dos décadas un universo creativo propio en el que conviven las raíces andaluzas, la artesanía y la alta costura, alcanzó en 2022 un hito al convertirse en la primera diseñadora española en formar parte del calendario oficial de la Alta Costura de París. Su trayectoria, reconocida también con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Nacional de Diseño de Moda, representa una de las proyecciones internacionales más destacadas de la creación española. Victoria López fue la encargada de entregarle el premio.
El cierre de esta primera edición estuvo reservado para Francis Montesinos, distinguido con The Pocket Magazine de Honor. Un reconocimiento especialmente emotivo por la relación del diseñador valenciano con la revista, cuya primera portada él protagonizó en 2016. Rita Martín recogió el galardón en su nombre, tras lo que se proyectó un vídeo homenaje.