Un homenaje a Juan Cruz encabeza la agenda del mes en la Librería del Cabildo

La Librería del Cabildo, en Santa Cruz de Tenerife, ha preparado para este mes de noviembre 13 actividades que reunirán a escritores y lectores. Entre las citas figuran un homenaje al periodista y escritor Juan Cruz, cuatro encuentros del ciclo Café literario: La hora del rapsoda, presentaciones de libros y la segunda edición de la ruta literaria de La Tuerta, que ya ha agotado todas sus plazas.
La agenda comienza el martes (18.00 horas) con la presentación de Corredera. Drama de doce cuadros, de Miguel Ángel Martínez. Al día siguiente (18.30 horas) tendrá lugar una nueva sesión del club de lectura, dedicada a Las brujas de la isla del viento, de Elsa López, moderada por Antonio López Ortega.
La poesía tiene también un espacio destacado con cuatro encuentros del ciclo Café literario: La hora del rapsoda. El primero se celebra el jueves (18.30 horas) con el título Respirar poesía y Puri Gutiérrez. El día 12 es el turno de Tomás Redondo Velo, mientras que el viernes 20 participa Víctor Yanes. El ciclo concluye el día 26 con una sesión dedicada a Ángel Sánchez, que contará con la participación de la escritora y miembro de la Academia Canaria de la Lengua Cecilia Domínguez Luis.
El lunes 9 (18.30 horas), la Librería del Cabildo rinde un homenaje al periodista y escritor Juan Cruz, protagonista del escaparate del mes, que estará presente en el acto. Las presentaciones de libros continúan el martes 10 (18.30) con Gomer@s. Apuntes biográficos de la isla de La Gomera, de Roberto Padrón. El día 17 (18.30), Leticia Delgado presenta Jamás nos dejaríamos solas, en un encuentro con María del Mar Rodríguez e Inma Luna. La programación incluye asimismo una charla vinculada a la Universidad de La Laguna, el jueves 19 (18.30 horas).
Otra de las propuestas será la segunda edición de la ruta literaria de La Tuerta, el sábado 21, a partir de las 10.00 horas, con María del Mar Rodríguez. La actividad ha vuelto a despertar el interés del público y ya tiene todas sus plazas agotadas. No obstante, la Librería del Cabildo tiene previsto organizar nuevas ediciones ante esta demanda.
La última semana del mes incluye otras dos presentaciones. El martes 24 (18.30 horas), Juan Carlos Domínguez presenta Gesta, mientras que el miércoles 25 (18.30) es el turno de Efigenia. La investigación, de Ricardo Guerra, miembro del Colectivo 21, en una actividad vinculada a la Asociación Cultural Cabo Llanos.
La Librería del Cabildo, situada en la avenida Islas Canarias, 4, en Santa Cruz de Tenerife, mantiene así su programación de actividades culturales abiertas a la ciudadanía, con propuestas que permiten conocer nuevas publicaciones, acercarse a la poesía y compartir encuentros con sus autores.