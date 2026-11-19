La Laguna dedica esta semana un ciclo de encuentros a recuperar la memoria de los oficios tradicionales y las condiciones de vida de las mujeres durante el siglo XX. La iniciativa, titulada La Laguna. Mujeres que recuerdan. Los oficios tradicionales, se celebra en la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria, a las 18.00 horas.
La programación continúa hoy jueves con Concepción Pérez, presidenta de la Asociación de Mayores San Román, del barrio de La Candelaria. Mañana viernes, Juana Benítez Rodríguez, conocida como Lila, y María Dolores González Benítez evocarán la vida en La Cuesta a mediados del siglo pasado.
El ciclo reúne los testimonios de nueve laguneras sobre trabajos como los de lavanderas, lecheras, costureras, agricultoras, ganaderas, gangocheras o loceras, muchos de ellos desaparecidos o en vías de extinción y fundamentales para la supervivencia de numerosas familias durante la posguerra.
Los encuentros, abiertos al público y de una hora de duración, están organizados por el Centro de la Cultura Popular Canaria y el Ayuntamiento de La Laguna.