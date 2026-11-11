Wigmore Soloists se estrena mañana en el Auditorio de Tenerife con ‘Historia del soldado’, de Stravinski

El ensemble Wigmore Soloists debuta el jueves en la Isla con un concierto en el Auditorio de Tenerife que tendrá como pieza central Historia del soldado, de Ígor Stravinski, con la narración del actor José Luis de Madariaga. La actuación, prevista a las 19.30 horas dentro del Ciclo de Cámara, permitirá escuchar también partituras de Alfredo Casella y Serguéi Prokófiev.
El programa comenzará con la Serenata op. 46, del compositor italiano Alfredo Casella, y continuará con el Quinteto para oboe, clarinete, violín, viola y contrabajo en sol menor, op. 39, de Prokófiev. Esta obra, escrita originalmente para una formación poco habitual, constituye una de las partituras más radicales de su producción.
El concierto concluirá con Historia del soldado, de Stravinski, una pieza escénica concebida para narrador, tres actores y un conjunto instrumental. En esta ocasión, la voz de José Luis de Madariaga acompañará a los músicos en el relato de la historia de un soldado que intercambia su violín con el diablo.
Una formación internacional
Wigmore Soloists es un ensemble de música de cámara que reúne a destacados intérpretes bajo la dirección artística del clarinetista Michael Collins, en colaboración con John Gilhooly, director de Wigmore Hall. La formación está integrada, además, por Charlie Lovell-Jones (violín), Fiona Bonds (viola), Steffan Morris (violonchelo), Tim Gibbs (contrabajo), Olivier Stankiewicz (oboe), Robin O’Neill (fagot), Philip Cobb (trompeta), Peter Moore (trombón) y Owen Gunnell (percusión).
El actor José Luis de Madariaga asumirá la voz narrativa de la pieza central, que combina música interpretación y relato teatral
El ensemble toma su nombre de Wigmore Hall, una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo, que concedió por primera vez este reconocimiento a una formación de cámara. Sus integrantes actúan regularmente en este escenario londinense y en otros espacios internacionales de primer orden, como el Concertgebouw de Ámsterdam, la National Concert Hall de Dublín, el Yamaha Hall de Tokio y la CSO ADA Concert, en Turquía.
Su trayectoria también incluye una destacada actividad discográfica. Sus grabaciones para el sello BIS Records han recibido una excelente acogida por parte de la crítica. En 2023, la formación obtuvo un Diapason d’Or por sus registros de los septetos de Berwald y Beethoven, un reconocimiento que avala su trabajo en la interpretación del repertorio de cámara.