La celebración la hemos preparado por todo lo alto como auténticas estrellas del rock, dejándonos asesorar por la creatividad del personal de Hard Rock Hotel Tenerife. Desde la decoración y las flores de la ceremonia hasta la canción con la que bailaremos por primera vez como marido y mujer, que no podía ser otra que “I Just Can’t Stop Loving You” de Michael Jackson. Laura, se arreglará en la lujosa suite en la que nos alojaremos después del banquete y no podía ser mejor escenario para prepararse para la ceremonia. Y es que… ¡Todo puede pasar en Hard Rock Hotel Tenerife!