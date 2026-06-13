140 asistencias en dos días: el balance del operativo «sin precedentes» desplegado por la visita del Papa León XIV a Canarias

El balance sanitario de la visita del Papa León XIV a Canarias se cierra con cerca de 140 asistencias atendidas durante las dos jornadas que ha durado el viaje papal al archipiélago. Según ha detallado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el grueso de las intervenciones se concentró en Tenerife, con un centenar de asistencias, mientras que las 40 restantes se atendieron en Gran Canaria. Las patologías más frecuentes estuvieron relacionadas con el calor, episodios de ansiedad y otros problemas de salud de carácter leve, sin que se hayan registrado incidentes de gravedad durante el conjunto del operativo.

Las cifras son especialmente discretas si se consideran las dimensiones del despliegue y las condiciones meteorológicas de las dos jornadas de visita del papa, marcadas por temperaturas que rozaron los 30 grados en zonas del interior y una alerta vigente de Salud Pública por riesgo extremo de radiación ultravioleta. La intensidad de los actos al aire libre, especialmente la misa multitudinaria celebrada al mediodía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, había generado preocupación entre los servicios sanitarios por el potencial de incidentes vinculados a la deshidratación o a los golpes de calor.

Un dispositivo «sin precedentes» en cinco emplazamientos para ver al Papa

La primera visita de un Papa a Canarias en toda la historia obligó al despliegue de un operativo sanitario que el propio CECOES ha definido como «sin precedentes». Estaba diseñado para dar cobertura sanitaria simultánea en cinco emplazamientos diferentes a lo largo del recorrido papal por las dos islas capitalinas, incluyendo el muelle de Arguineguín, la Catedral de Santa Ana en Vegueta, el Estadio de Gran Canaria, el centro de acogida de Las Raíces en La Laguna y el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

En el operativo participaron 300 profesionales sanitarios procedentes de varias instituciones:

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) .

. Los hospitales del Servicio Canario de la Salud .

. La Gerencia de Atención Primaria .

. Cruz Roja Española .

. Enfermeras estudiantes del Máster de Urgencias, Emergencias y Críticos de la Universidad Europea de Canarias.

La integración para la visita del papa entre profesionales de distintos niveles asistenciales (desde hospitalarios hasta voluntarios de Cruz Roja, pasando por personal de Atención Primaria y estudiantes en formación avanzada) ha sido uno de los rasgos diferenciadores del operativo, según las autoridades sanitarias.

La mayoría de las asistencias sanitarias atendidas durante la visita papal estuvieron relacionadas con el calor, episodios de ansiedad y patologías leves, sin incidentes graves registrados.

Un centenar de recursos sanitarios desplegados

El operativopara la visita del Papa se completó con un centenar de recursos sanitarios distribuidos por los cinco emplazamientos del recorrido. Entre ellos figuraban:

Ambulancias medicalizadas para urgencias graves.

para urgencias graves. Ambulancias sanitarizadas con personal sanitario a bordo.

con personal sanitario a bordo. Ambulancias de soporte vital básico .

. Vehículos de intervención rápida para llegar a zonas de acceso complicado.

para llegar a zonas de acceso complicado. Vehículos de coordinación sanitaria y logística.

El dispositivo respondía al volumen de público previsto en cada acto, especialmente concentrado en la misa multitudinaria de Santa Cruz de Tenerife del viernes 12 de junio, donde miles de personas asistieron al aire libre en pleno mediodía. La combinación de calor intenso, larga espera en zonas portuarias sin sombra y emotividad religiosa fue identificada desde el principio como un cóctel de riesgo sanitario que requería respuesta proactiva.

Mayoría de asistencias en Tenerife

El reparto geográfico de las asistencias refleja la intensidad del programa del viernes 12 en Tenerife, donde se concentraron varios actos consecutivos y un movimiento masivo de personas hacia el puerto de Santa Cruz. La centena de asistencias atendidas en la isla representa aproximadamente el 71% del total. Las cuarenta intervenciones en Gran Canaria correspondieron a la jornada del jueves 11, con actos en Arguineguín, Vegueta y el Estadio de Gran Canaria. En todos los casos, los pacientes fueron atendidos sobre el terreno por el SUC y, en los episodios que lo requirieron, derivados a centros hospitalarios próximos para valoración adicional.