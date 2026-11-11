18 vuelos cancelados y 10 desviados en Canarias por la borrasca Charles

El aeropuerto palmero acumula la mayoría de las incidencias del archipiélago de Canarias

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LO ESENCIAL Catorce de dieciocho, en La Palma. Tres aviones dieron media vuelta. Múnich, Zúrich y Berlín, desviados. La cifra sube por horas. Hay también huelga general.

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La borrasca Charles ha dejado este miércoles los aeropuertos de Canarias con 18 cancelaciones y 10 desvíos de vuelos, según la última actualización facilitada por Aena. Y el aeropuerto de La Palma concentra la mayoría: catorce de esas cancelaciones.

La cifra no es definitiva. A media mañana eran doce cancelaciones y seis desvíos, y ha ido subiendo conforme avanzaba el temporal por el archipiélago.

La Palma, la isla más incomunicada de Canarias

Lo relevante del caso palmero no es solo el número, sino el tipo de vuelo afectado. Casi todas las cancelaciones son de rutas interinsulares, las que conectan la isla con el resto de Canarias:

Ocho vuelos con destino Tenerife Norte .

con destino . Cuatro vuelos con destino Gran Canaria .

con destino . Uno con destino Tenerife Sur.

con destino Tenerife Sur. Uno con origen en Madrid.

Para una isla de 86.100 habitantes cuyo cordón umbilical con el resto del archipiélago es el puente aéreo, esto supone quedarse prácticamente aislada por aire durante buena parte de la jornada.

A las cancelaciones se suma el contexto en tierra: más de 17.000 usuarios se quedaron sin luz a primera hora y el Cabildo mantiene preparada una posible evacuación en el Puerto de Tazacorte.

Los desvíos que ha provocado Charles en Canarias

El segundo foco está en Tenerife Norte, que acumula seis desvíos. Entre ellos, un dato poco habitual: tres conexiones procedentes de Gran Canaria tuvieron que regresar al aeropuerto de origen sin llegar a aterrizar.

El resto de movimientos en ese aeropuerto:

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Dos vuelos procedentes de Madrid , desviados a Tenerife Sur y Gran Canaria.

, desviados a Tenerife Sur y Gran Canaria. Uno procedente de Sevilla , derivado a Tenerife Sur.

, derivado a Tenerife Sur. Dos cancelaciones con destino Gran Canaria por las condiciones en Tenerife Norte.

Los desvíos también han alcanzado al tráfico internacional. Tres vuelos llegados a Canarias desde Múnich, Zúrich y Berlín han tenido que aterrizar en aeropuertos distintos al previsto: el alemán de Múnich en Gran Canaria, y los de Zúrich y Berlín en Tenerife Sur.

Por qué el viento complica tanto el aterrizaje en Canarias

La clave está en dónde pegan las rachas. Tenerife Norte está a más de 600 metros de altitud, en una zona expuesta al flujo del suroeste, que es precisamente la dirección del viento de este episodio.

Las rachas registradas durante las primeras horas del temporal llegaron a 180 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide, según el Cabildo de Tenerife, muy por encima de los 136 que figuraban en las previsiones.

Cuando el viento cruzado supera los límites operativos de la aeronave, el comandante no aterriza. De ahí los regresos a origen y los desvíos a Tenerife Sur, un aeropuerto situado al nivel del mar y bastante más resguardado en estas situaciones.

El otro factor que hoy afecta a los aeropuertos de Canarias

Hay un elemento que conviene tener en cuenta antes de atribuir todas las incidencias al temporal: este miércoles coincide en Canarias con una huelga general, que también ha provocado alteraciones en la programación de vuelos.

Los balances de Aena recogen el total de cancelaciones y desvíos sin desglosar la causa de cada uno, de modo que parte de las cifras corresponde al paro y no a la borrasca Charles.

A las afecciones aéreas se suma además la suspensión de parte del transporte sanitario no urgente en cinco islas, decidida por el Servicio de Urgencias Canario, que mantiene los traslados para tratamientos vitales siempre que puedan realizarse con seguridad.

La recomendación para quien tenga vuelo hoy es la de siempre en estos episodios: consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto. Las cifras se están actualizando cada pocas horas.