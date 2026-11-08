Abren una momia egipcia de 1.600 años y dentro había un secreto dificil de asimilar

Abrieron una momia egipcia de 1.600 años y dentro había un fragmento de la Ilíada

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LO ESENCIAL Mil seiscientos años de antigüedad. Un papiro de la Ilíada. Tres lenguas de oro. La primera vez documentada. Misión dirigida desde Barcelona.

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Cuando los arqueólogos abrieron aquella momia de época romana esperaban lo de siempre: vendas de lino, amuletos, objetos rituales. Lo que encontraron sobre el abdomen fue un papiro con versos de la Ilíada.

Y no es un detalle menor. Es la primera vez que se documenta un texto literario griego integrado deliberadamente en un proceso de embalsamamiento en el antiguo Egipto.

Qué llevaba encima esa momia

El fragmento corresponde al segundo libro de la Ilíada, concretamente al pasaje conocido como el Catálogo de las Naves, o Índice de los Buques, que enumera los contingentes griegos que partieron hacia Troya.

El cuerpo embalsamado data de hace aproximadamente 1.600 años, es decir, de la época en que Egipto formaba parte del Imperio romano.

El papiro no estaba ahí por accidente. Había sido colocado de forma deliberada como parte del ritual funerario, lo que convierte el hallazgo en algo distinto a encontrar un documento suelto en una tumba.

Que alguien decidiera que un texto de Homero acompañara a un difunto egipcio en su viaje al más allá dice bastante sobre cómo convivían las dos culturas en esa provincia.

La momia no era la única pieza notable. En la misma necrópolis aparecieron tres lenguas de oro y una de cobre, objetos vinculados a antiguos rituales funerarios, además de sarcófagos de madera policromada y vendajes de lino decorados con motivos geométricos pintados o tejidos.

Dónde apareció la momia y quién la encontró

El yacimiento es Al Bahnasa, en la gobernación egipcia de Minia, a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo. Ese lugar se identifica con la antigua ciudad de Oxirrinco.

Y aquí está el detalle que más interesa en España: la excavación es obra de una misión hispano-egipcia.

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Por la parte española, el equipo está integrado por expertos de la Universitat de Barcelona y del Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA), bajo la dirección de las doctoras Maite Mascort y Esther Pons Mellado.

Por la parte egipcia, las excavaciones las dirige el doctor Hassan Amer, profesor de Arqueología en la Universidad de El Cairo.

La momia con el papiro apareció durante la exploración de una estructura funeraria subterránea, un hipogeo identificado como Tumba 65, donde se exhumó un número indeterminado de cuerpos embalsamados del periodo romano.

Por qué este hallazgo importa más de lo que parece

Oxirrinco tiene una reputación muy particular en la historia de la arqueología: es el yacimiento que ha proporcionado una de las mayores colecciones de papiros del mundo antiguo.

Pero una cosa es encontrar papiros en un basurero o en un archivo, y otra encontrarlos formando parte del ajuar de una momia.

El doctor Hisham El-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, ha subrayado que las implicaciones científicas trascienden la recuperación de objetos suntuarios: la excavación ofrece perspectivas inéditas sobre la complejidad de los rituales de enterramiento en Oxirrinco durante los periodos helenístico y romano.

Lo que el hallazgo documenta, en realidad, es sincretismo cultural: cómo las prácticas funerarias egipcias absorbieron elementos griegos y romanos hasta el punto de colocar literatura homérica sobre un cuerpo embalsamado.

Lo que queda por saber de esta momia

Hay preguntas que siguen abiertas y que solo el estudio del material podrá responder.

No se conoce la identidad del difunto, ni si era de origen griego, egipcio o romano. Tampoco se sabe si el texto tenía un significado religioso concreto, si funcionaba como una especie de salvoconducto cultural, o si simplemente reflejaba la condición letrada de la familia.

El papiro deberá ser analizado y datado con precisión, y el contexto completo de la Tumba 65 sigue en estudio.

De momento, lo que hay es una imagen difícil de olvidar: un cuerpo preparado para la eternidad según el rito egipcio, con unos versos sobre las naves que zarparon hacia Troya descansando sobre el vientre.