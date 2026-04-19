Adiós a los móviles que mueren a los dos años: Europa obligará a baterías reemplazables y actualizaciones garantizadas

La Unión Europea ha decidido acabar de una vez con los móviles diseñados para durar poco. A partir de 2027, todos los smartphones que se comercialicen en los Estados miembros deberán cumplir una serie de requisitos que cambian por completo las reglas del juego para fabricantes como Apple, Samsung, Xiaomi o cualquier otra marca que venda dispositivos en territorio europeo. La medida más impactante: las baterías deberán ser reemplazables por el propio usuario, sin necesidad de herramientas especializadas ni de acudir a un servicio técnico.

La decisión supone el golpe más contundente de Bruselas contra la obsolescencia programada, la estrategia comercial por la que los fabricantes diseñan dispositivos con una vida útil limitada para forzar al consumidor a comprar uno nuevo cada pocos años. Los móviles actuales, con sus carcasas selladas, baterías integradas y diseños que solo pueden abrirse con herramientas especiales, tienen los días contados en Europa.

Qué cambia exactamente a partir de 2027 en los móviles

El reglamento europeo establece tres cambios fundamentales que afectarán a todos los smartphones vendidos en la UE:

Baterías reemplazables por el usuario. Los fabricantes deberán abandonar los diseños unibody (carcasa sellada de una sola pieza) que impiden al usuario acceder a la batería. A partir de 2027, cualquier persona deberá poder retirar y sustituir la batería de su móvil sin herramientas especializadas. Esto significa que los fabricantes tendrán que rediseñar sus dispositivos para que la parte trasera sea accesible, la batería sea extraíble y el proceso no requiera más que las manos del usuario o herramientas domésticas básicas.

Baterías más duraderas para los móviles. La normativa exige que las baterías de los smartphones soporten un mayor número de ciclos de carga sin perder capacidad. Actualmente, muchas baterías de móvil comienzan a degradarse notablemente a partir de los 500 ciclos de carga. La nueva regulación obligará a los fabricantes a utilizar tecnologías que mantengan la capacidad de la batería durante más tiempo, alargando la vida útil real del dispositivo.

Actualizaciones de software garantizadas para los móviles. Las marcas estarán obligadas a proporcionar actualizaciones de software durante un tiempo mínimo asegurado. Esta medida ataca directamente uno de los mecanismos más utilizados de obsolescencia programada: dejar de actualizar el sistema operativo de un móvil para que las aplicaciones dejen de funcionar y el usuario se vea obligado a comprar uno nuevo aunque el hardware siga en perfecto estado.

El reglamento europeo indica que a partir de 2027 será obligatorio que las baterías de los smartphones puedan ser reemplazadas por el propio usuario, lo que obligará a los fabricantes a abandonar los diseños unibody que requieren herramientas especializadas.

El nuevo reglamento no surge de la nada. Desde marzo de 2021, los consumidores europeos cuentan con el derecho a reparar, una normativa que obliga a los fabricantes de electrodomésticos y dispositivos electrónicos a garantizar que sus productos puedan repararse durante al menos diez años. Los fabricantes deben asegurar la disponibilidad de piezas de repuesto durante una década, incluir manuales de reparación y diseñar los dispositivos de forma que puedan desmontarse con herramientas habituales.

A esta normativa se sumó una propuesta de la Comisión Europea para reforzar los derechos de los consumidores ante averías, obligando a los fabricantes a reparar en lugar de sustituir durante un periodo de hasta diez años desde la compra. Y desde junio de 2025, los dispositivos electrónicos vendidos en la UE deben llevar una etiqueta energética que informe al consumidor sobre la eficiencia, la facilidad de reparación y la resistencia del producto.

Lo que cambia en 2027 es que el derecho a reparar deja de ser una simple recomendación para convertirse en un requisito técnico de diseño. Los fabricantes ya no podrán limitarse a ofrecer piezas de repuesto: tendrán que fabricar móviles que desde su concepción estén pensados para ser reparados por el propio usuario.

El fin de los diseños unibody: Apple y Samsung ante el mayor reto de su historia

La medida supone un desafío enorme para los principales fabricantes del mercado de los móviles. Apple, que lleva más de una década apostando por diseños cerrados con baterías integradas y tornillos propietarios, deberá rediseñar sus iPhone para permitir el acceso a la batería. Samsung, que abandonó las baterías extraíbles en 2015 con el Galaxy S6, se encontrará en la misma situación. Lo mismo ocurrirá con Xiaomi, Oppo, Google, OnePlus y el resto de fabricantes que compiten en el mercado europeo.

Los diseños unibody se popularizaron porque permiten fabricar móviles más delgados, más ligeros y con mejor resistencia al agua y al polvo. Los fabricantes argumentan que sellar la carcasa mejora la experiencia del usuario. La normativa europea les obliga ahora a encontrar soluciones de ingeniería que combinen la accesibilidad de la batería con la resistencia y el diseño que los consumidores esperan. No será fácil, pero la industria dispondrá de los próximos meses para adaptar sus procesos de producción antes de la entrada en vigor.

¿Volveremos a los móviles de tapa trasera extraíble?

Es la gran pregunta. Los usuarios que recuerdan los móviles Nokia, los Samsung Galaxy S5 o los LG G5 saben perfectamente cómo era cambiar una batería: se retiraba la tapa trasera, se sacaba la batería agotada y se colocaba una nueva en cuestión de segundos. Durante años, eso fue lo normal. Después, los fabricantes decidieron que era mejor sellar el teléfono y cobrar por el servicio de sustitución.

La normativa no obliga a volver exactamente a ese formato, pero sí a que el resultado sea el mismo: que el usuario pueda cambiar la batería por sí mismo sin acudir a un técnico. Los fabricantes podrán innovar en el diseño del sistema de apertura, pero el requisito es claro: sin herramientas especializadas.

La respuesta de Bruselas a la montaña de residuos electrónicos

Detrás de esta normativa hay un problema medioambiental de proporciones enormes para los móviles. Europa genera cada año millones de toneladas de residuos electrónicos, y los smartphones representan una parte significativa de ese volumen. Según los datos de la UE, la vida media de un teléfono móvil en Europa es de apenas dos a tres años, no porque el dispositivo deje de funcionar, sino porque la batería se degrada, el software deja de actualizarse o el fabricante lanza un modelo nuevo que hace que el anterior parezca obsoleto.

El Pacto Verde Europeo establece como prioridad reducir la generación de residuos y el consumo de materiales en la fabricación de nuevos productos. Alargar la vida útil de los smartphones de tres a cinco o siete años tendría un impacto directo en la reducción de residuos electrónicos, la demanda de materias primas críticas (litio, cobalto, tierras raras) y la huella de carbono asociada a la fabricación de millones de dispositivos nuevos cada año.

Desde Bruselas defienden que priorizar la reparación siempre que sea viable no solo contribuye a reducir costes para el consumidor, sino que también responde a los objetivos del Pacto Verde al disminuir la generación de residuos y el consumo de materiales de los móviles.

Si estás pensando en cambiar de móviles, lo que viene a partir de 2027 puede hacer que merezca la pena esperar. El móvil que compres a partir de esa fecha en cualquier país de la Unión Europea tendrá, por ley, una batería que podrás cambiar tú mismo cuando se degrade, piezas de repuesto disponibles durante años y actualizaciones de software garantizadas durante un periodo mínimo.

En la práctica, esto significa que un smartphone comprado en 2027 podría tener una vida útil real de cinco, siete o incluso diez años. La batería se cambia cuando pierda capacidad. El software se mantiene actualizado durante años. Y si algo se rompe, el fabricante está obligado a tener piezas disponibles para repararlo.

Es el fin de la era de los móviles de usar y tirar. Y aunque los fabricantes tienen por delante un reto de ingeniería y logística sin precedentes, para el consumidor europeo el cambio es, sin duda, una de las mejores noticias tecnológicas de los últimos años.