Alarma por supuestas mochilas bomba en Canarias: la Policía Nacional hace un comunicado

La Policía Nacional sale a pedir tranquilidad en Canarias y en 24 horas había pasado en seis ciudades más

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LO ESENCIAL Las bolsas contenían únicamente enseres abandonados El caso de Las Palmas fue el miércoles 11 Al día siguiente se repitió en al menos seis ciudades Los TEDAX actúan igual aunque después no haya nada Ningún organismo ha confirmado que los casos estén relacionados

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La psicosis de las mochilas bomba que recorre España desde hace cuatro días ha llegado a Canarias, y la Policía Nacional ha tenido que salir a hablar. El cuerpo difundió este sábado un comunicado pidiendo tranquilidad a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria tras la aparición de varios objetos sospechosos en la vía pública. El mensaje es rotundo: en ninguno de los casos registrados había una amenaza real ni artefactos explosivos.

Qué ha ocurrido exactamente en Canarias

El episodio que está detrás del comunicado tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre en la calle Barcelona de Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes acudieron tras recibir un aviso por varios bolsos y pertenencias abandonados junto a un establecimiento.

El protocolo se activó entero: acordonamiento preventivo, unidad de Guías Caninos y despliegue de los TEDAX, los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos. Los especialistas realizaron una detonación controlada de los objetos.

Las comprobaciones posteriores confirmaron que las bolsas contenían únicamente enseres abandonados. Ni rastro de explosivos.

En su nota, la Policía Nacional en Canarias describe así todos los casos registrados: mochilas o maletas abandonadas o extraviadas que contienen ropa y objetos personales. Y recuerda los teléfonos para avisar de cualquier incidencia: el 112 de emergencias y el 091.

Por qué se detona una mochila con ropa dentro

Es la pregunta en Canarias que se hace cualquiera al llegar al final de la historia, y tiene una respuesta que casi nunca se explica.

Cuando un objeto se cataloga como sospechoso, el protocolo se activa con independencia de lo que resulte haber dentro. No se abre para mirar, porque abrirlo es exactamente lo que no se puede hacer mientras exista la posibilidad, por remota que sea, de que contenga un artefacto. La detonación controlada es el método seguro: destruye el contenido desde una distancia que protege a todo el mundo.

El cuerpo lo formula así: cualquier objeto considerado sospechoso obliga a activar los protocolos establecidos, se confirme después o no que había peligro. Por eso insiste en que la presencia de vehículos policiales o de una calle acordonada no significa necesariamente que haya una bomba.

El origen de todo está a 2.000 kilómetros de Canarias

Y aquí está lo que explica la semana entera, y que no aparece en el comunicado porque no es su función.

El 10 de noviembre, cuatro días antes de esa petición de calma, una mochila bomba explotó en Oviedo. No fue una falsa alarma: el artefacto mató al subinspector de la Policía Nacional Juan José Rodríguez y a su perra, y dejó herido a otro agente. El funeral se celebró el día 12, y el Rey guardó un minuto de silencio en su memoria al presidir, el día 13, el 50 aniversario de la Unidad Aérea del cuerpo.

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Hay además un detalle que conecta ese suceso con el Archipiélago más allá de la coincidencia: el subinspector fallecido había estado destinado en Tenerife.

A partir del día siguiente a la explosión, los avisos ciudadanos por equipajes abandonados se multiplicaron por todo el país. El de la calle Barcelona de Las Palmas fue uno de los primeros.

Canarias no fue un caso aislado

Ese mismo miércoles 11 hubo intervenciones similares en la plaza de España de Madrid, donde una maleta fue detonada de forma controlada, y en Guadarrama, donde los TEDAX hicieron estallar una mochila por la noche.

El jueves 12 la cifra se disparó. En apenas veinticuatro horas se registraron avisos por objetos sospechosos en Sevilla, Marbella, Zaragoza, Córdoba y dos municipios madrileños, Arganda y Galapagar. En Sevilla fueron dos casos distintos el mismo día: una maleta en una marquesina del tranvía, que acabó detonada, y otra junto a una sede política. En Marbella hubo que desalojar un centro de salud. En Córdoba, los TEDAX confirmaron pasadas las ocho y media de la tarde que no había explosivos.

Todos terminaron igual que el de Canarias: sin artefacto alguno.

El fenómeno tampoco se ha quedado en España. En los mismos días ha habido evacuaciones de colegios en Italia por avisos de bomba y una alerta en la estación francesa de Calais-Fréthun que mantuvo detenidos unas dos horas varios trenes, incluidos los que conectan Londres y París.

Lo que nadie ha confirmado en Canarias

Conviene marcar con claridad dónde acaban los hechos comprobados, porque en este tipo de asuntos la especulación corre más que la información.

Ningún organismo oficial en Canarias ha afirmado que los casos de Las Palmas, Sevilla, Córdoba o Madrid estén relacionados entre sí, ni con lo ocurrido en Oviedo. No hay comunicado que hable de una campaña coordinada ni de autores. La mayoría de los episodios corresponden a equipajes extraviados o abandonados, y en al menos uno se apuntó a pertenencias de una persona sin hogar.

Lo que sí puede constatarse es la secuencia temporal: explosión real con una víctima mortal el día 10, multiplicación de avisos ciudadanos a partir del 11. No hace falta una conspiración para explicarlo. Cuando algo así ocupa todos los titulares, la gente mira con otros ojos la mochila olvidada en la parada de la guagua y llama. El aviso genera noticia y la noticia genera más avisos.

Es probablemente eso lo que la Policía Nacional intentaba frenar este sábado en Canarias. No que la gente deje de avisar, que es precisamente lo que debe hacer, sino que entienda que un cordón policial en la calle no equivale a una bomba.