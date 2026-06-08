Alerta extrema por radiación solar en Canarias durante la visita del Papa: pronóstico del tiempo de la AEMET

La visita del Papa León XIV a Canarias coincidirá con una situación de riesgo extremo por radiación solar en prácticamente todo el archipiélago. La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias prevé un nivel de exposición muy alto o extremo en la mayor parte de las islas durante las jornadas del 11 y 12 de junio, lo que afecta directamente a los miles de fieles, voluntarios y periodistas que acudirán a los actos del Pontífice al aire libre. Coincide, además, con una jornada de este martes marcada por el alisio fuerte y temperaturas estables que esconden el potencial dañino del sol en Canarias.

El grueso de la visita papal se desarrollará en espacios abiertos, sin sombra ni protección colectiva. La misa multitudinaria en el puerto de Santa Cruz de Tenerife está prevista a mediodía del 12 de junio, justo en la franja horaria de mayor incidencia ultravioleta. El acto del 11 de junio en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, también se desarrollará al aire libre en la mañana del jueves en Canarias.

Los municipios tinerfeños en aviso muy alto

Salud Pública en Canarias y la AEMET ha publicado el mapa de riesgo por municipios. En Tenerife, donde se concentrará el grueso de la jornada del viernes, el aviso es muy alto en los siguientes términos municipales del este, norte y oeste de la isla:

Garachico, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, El Sauzal, Tacoronte y Tegueste.

Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia y Arico.

En el resto del archipiélago (Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura) el aviso por radiación solar se sitúa en nivel extremo, el más alto de la escala. Solo la zona este de Tenerife se mantiene en muy alto durante todo el periodo.

El daño solar es acumulativo. La exposición excesiva y las quemaduras durante la infancia aumentan el riesgo de ciertos cánceres de piel muchos años, o incluso décadas, después.

Las recomendaciones de Salud Pública para los actos del Papa

El Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación Ultravioleta del Gobierno de Canarias establece cinco niveles de riesgo: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Cuando el aviso alcanza los dos umbrales superiores (los activos esta semana en Canarias), las recomendaciones oficiales son:

Uso diario de protección solar de factor 50 o superior , aplicada generosamente y reaplicada cada dos horas, especialmente tras sudar.

, aplicada generosamente y reaplicada cada dos horas, especialmente tras sudar. Permanecer en zonas de sombra durante las horas centrales del día (entre las 11:00 y las 16:00 horas).

Llevar sombrero de ala ancha , gafas de sol con filtro adecuado y ropa que cubra brazos y piernas siempre que sea posible.

, gafas de sol con filtro adecuado y ropa que cubra brazos y piernas siempre que sea posible. Extremar la protección con menores, embarazadas, personas mayores y personas con piel clara o con tratamientos farmacológicos fotosensibles.

Hidratarse con frecuencia, especialmente durante las largas esperas previas a los actos papales.

Salud Pública insiste en una advertencia que muchos asistentes pueden subestimar: los rayos solares atraviesan las nubes, incluso cuando la sensación de calor es menor o sopla la brisa del alisio. La piel sigue recibiendo radiación ultravioleta de alta intensidad pese a no notar el calor en la piel.

El tiempo en Canarias este martes

La jornada de hoy martes mantiene la dinámica del alisio que ha marcado toda la semana. La AEMET prevé predominio de cielos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 800 a 1.000 metros de altitud, con apertura de claros en las horas centrales del día. Por la tarde-noche, los cielos nubosos ascenderán en altitud y serán probables algunas lloviznas ocasionales en medianías del nordeste en Tenerife, La Gomera y La Palma. En el resto del archipiélago dominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se mantienen estables, sin grandes cambios respecto a las últimas jornadas. En medianías del este, sur y oeste de Gran Canaria podrán alcanzarse los 30 grados. En la costa, las máximas oscilarán entre los 24 y los 26 grados en las principales capitales: Las Palmas (20-23°C), Santa Cruz de Tenerife (20-26°C), Santa Cruz de la Palma (20-23°C), San Sebastián de la Gomera (20-25°C), Puerto del Rosario (18-24°C), Arrecife (19-25°C) y Valverde (13-17°C).

El alisio sigue fuerte y el mar también

El protagonista atmosférico en Canarias vuelve a ser el viento. El alisio del nordeste soplará moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. En el mar, el viento alcanzará fuerza 5 o 6, arreciando temporalmente a fuerza 7 en el sureste y oeste, con fuerte marejada localmente gruesa y mar de fondo del norte de uno a dos metros. Las costas del suroeste mantienen marejadilla.

La combinación de viento fuerte y radiación UV extrema en Canarias es especialmente engañosa. La brisa del alisio refresca y enmascara el efecto del sol sobre la piel, lo que aumenta el riesgo de quemaduras solares severas sin que el asistente se dé cuenta a tiempo. En el caso concreto de la visita papal, con largas esperas al aire libre en zonas portuarias muy expuestas como Arguineguín y el puerto de Santa Cruz, las autoridades sanitarias insisten en que ninguna recomendación es exagerada: cualquier asistente a los actos debería llegar ya con protección aplicada desde casa y portar agua, sombrero y un repuesto de crema solar.