Alerta oficial activada en Canarias por la visita del Papa: 43 profesionales, 200 radios TETRA y nueve planes

El Gobierno de Canarias activa la alerta del PLATECA por evento multitudinario ante la visita del Papa León XIV al archipiélago. La Dirección General de Emergencias del Ejecutivo autonómico ha actualizado este martes la situación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, pasando formalmente a la situación de alerta como respuesta directa a las jornadas papales previstas en Gran Canaria y Tenerife los próximos 11 y 12 de junio. Se trata del mayor dispositivo de protección civil desplegado en el archipiélago en mucho tiempo.

La activación administrativa de la alerta entrará en vigor a las 08:00 horas del jueves 11 de junio en Gran Canaria. A partir de las 08:00 horas del viernes 12 de junio, la medida se extenderá con idénticas condiciones operativas a Tenerife, coincidiendo con la agenda de actos previstos en cada isla. La declaración facilita la coordinación inmediata entre todos los organismos intervinientes y activa la constitución del Comité Asesor del PLATECA, máximo órgano de toma de decisiones operativas en emergencias para la visita del Papa a Canarias.

Por qué se activa la alerta: simultaneidad y magnitud

Las autoridades justifican la declaración por la simultaneidad y la magnitud de las convocatorias programadas. Se prevé una elevada concentración de personas en espacios públicos que provocará afecciones directas a la movilidad ciudadana y a la prestación de servicios esenciales en ambas capitales canarias. El Ejecutivo regional ha pedido a la ciudadanía que cumpla con rigor las restricciones de movilidad, los cortes de tráfico y las medidas de seguridad que ejecuten las administraciones locales, insulares y nacionales.

La jefa del servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montse Román, ha explicado que la medida garantiza «una monitorización permanente de la situación, permitiendo actuar de forma rápida ante cualquier incidencia». El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha remarcado por su parte que la cita requiere «las máximas garantías de seguridad y normalidad» por su dimensión institucional y la enorme participación ciudadana esperada.

El despliegue requiere «las máximas garantías de seguridad y normalidad» por la dimensión institucional y la participación ciudadana, ha subrayado el consejero Manuel Miranda.

El despliegue técnico: 43 profesionales y 200 radios TETRA

El centro de coordinación del CECOES 112 ha dispuesto un dispositivo para la visita del Papa técnico integrado por 43 profesionales especializados en planificación y gestión operativa de emergencias. El personal contará con el apoyo logístico de:

8 vehículos de coordinación sobre el terreno.

sobre el terreno. 8 estructuras avanzadas de mando en ambas islas.

en ambas islas. Una red de 200 terminales de radiocomunicaciones TETRA .

. 9 planes de autoprotección específicos diseñados para cada uno de los escenarios principales de la visita.

Adicionalmente, se desplegarán 16 efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y de la Unidad de Apoyo de Emergencias en los puestos avanzados para la visita del Papa. Todo el dispositivo será coordinado en tiempo real desde la sala operativa del CECOES, que durante las dos jornadas funcionará como cerebro logístico del operativo.

Los escenarios bajo dispositivo especial

El operativo mantendrá presencia física permanente en los principales puntos de concentración de fieles y autoridades en cada isla.

En Gran Canaria (jueves 11 de junio)

Cofradía de Pescadores de Arguineguín (puerto sur, primera parada del Papa).

(puerto sur, primera parada del Papa). Casas Consistoriales en Vegueta , Las Palmas de Gran Canaria.

, Las Palmas de Gran Canaria. Estadio de Gran Canaria .

. Gran Canaria Arena y anexo al estadio.

En Tenerife (viernes 12 de junio)

CAE de Las Raíces (centro de acogida de migrantes en La Laguna).

(centro de acogida de migrantes en La Laguna). Plaza del Cristo de La Laguna .

. Trayecto papamóvil desde el Colegio La Salle hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

desde el Colegio La Salle hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebrará la misa multitudinaria.

Recomendaciones de autoprotección a los asistentes para ver al Papa

Ante el escenario de concentración masiva previsto, el Gobierno de Canarias ha difundido una serie de pautas obligadas para todos los asistentes a los actos papales:

Planificación previa : organizar los desplazamientos con antelación y buscar vías alternativas a las rutas habituales.

: organizar los desplazamientos con antelación y buscar vías alternativas a las rutas habituales. Transporte público : utilizar preferentemente las guaguas y el tranvía, y aparcar exclusivamente en las zonas oficiales habilitadas por las fuerzas de seguridad.

: utilizar preferentemente las guaguas y el tranvía, y aparcar exclusivamente en las zonas oficiales habilitadas por las fuerzas de seguridad. Encuentros al aire libre : evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, usar protección solar, gorra o sombrero y vestir prendas ligeras de colores claros.

: evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, usar protección solar, gorra o sombrero y vestir prendas ligeras de colores claros. Asistencia a dependientes: mantener localizados en todo momento a menores y personas mayores, fijando un punto de encuentro previo en caso de pérdida.

La Dirección General de Emergencias ha instado además a evitar la celebración de cualquier otra actividad o evento coincidente en el entorno de los actos oficiales que pueda comprometer la seguridad pública. Se trata de una recomendación dirigida especialmente a organizadores de eventos privados, conciertos o actividades comerciales en el área urbana de Vegueta, Triana, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna durante esas jornadas.

El trabajo previo desde el 27 de abril

El dispositivo para la visita del Papa no se ha improvisado. Manuel Miranda ha agradecido el trabajo conjunto iniciado en la fase de prealerta el pasado 27 de abril entre cabildos insulares, ayuntamientos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios sanitarios canarios y Protección Civil. Más de seis semanas de coordinación previa que han permitido afinar los nueve planes de autoprotección específicos y simular sobre el terreno los principales escenarios posibles, desde una asistencia masiva sin incidentes hasta un escenario de evacuación de zonas como el puerto de Santa Cruz.