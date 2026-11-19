Analizan 8.400 huesos en Fuerteventura y aparece uno que no debería estar ahí

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LO ESENCIAL Ocho mil cuatrocientos huesos y diez siglos El pescado era el veintiocho por ciento Una sola especie copa el noventa por ciento Una codorniz que hoy ya no existe El hueso que todavía no han datado

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Durante décadas, la historia de la Fuerteventura anterior a la conquista se ha contado en términos de ganado. Cabras, ovejas, pastoreo y supervivencia en la isla más árida del Archipiélago. Un equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Instituto de Historia del CSIC acaba de revisar esa historia analizando 8.400 huesos de animales procedentes de tres yacimientos de Fuerteventura, y entre todos ellos ha aparecido uno que no encaja en el relato.

Tres yacimientos y diez siglos de ocupación en Fuerteventura

El trabajo reúne material de Punta del Mallorquín, un yacimiento costero de La Oliva; Llano del Sombrero, un poblado al aire libre en Betancuria; y la Cueva de Villaverde, también en La Oliva. Entre los tres cubren un arco que va aproximadamente del siglo III al XIII.

Son diez siglos de ocupación continuada, lo que convierte al conjunto en una de las secuencias más largas disponibles para estudiar cómo comían los majos de Fuerteventura, la población aborigen de la isla.

El equipo lo integran investigadores de la ULPGC, del Instituto de Historia del CSIC y de la empresa Arenisca, Arqueología y Patrimonio, y el trabajo se enmarca en el proyecto europeo IsoCAN, financiado por el Consejo Europeo de Investigación.

El 28% de los restos hallados en Fuerteventura era pescado

La primera conclusión desarma la idea del majo exclusivamente pastor. El pescado representa el 28% del total de restos animales de los tres yacimientos, con 26 especies identificadas, todas ellas costeras.

Y hay un detalle metodológico que lo explica casi todo. En Punta del Mallorquín, donde la tierra se cribó con malla fina, los restos de pescado suponen el 75% del total. En la zona del mismo yacimiento excavada a mano, sin cribar, aparecieron nueve espinas.

Lo resume el primer autor del trabajo, Aitor Brito-Mayor, de la ULPGC: «Cuando cribamos la tierra con malla fina, los restos de pescado se multiplican».

Dicho de otro modo: el pescado llevaba décadas ahí, pero las técnicas de excavación empleadas en Fuerteventura hasta hace poco no lo recuperaban.

La vieja, el pez que sostuvo a los majos de Fuerteventura diez siglos

Entre esas 26 especies hay una que lo domina todo. La vieja, Sparisoma cretense, supone cerca del 90% de los restos de pescado recuperados.

Un estudio complementario del mismo equipo, publicado en acceso abierto en la revista Journal of Maritime Archaeology, afina las cifras a partir de 1.554 fragmentos óseos de pescado. Las viejas capturadas medían de media 32 centímetros y pesaban 564 gramos, con un rango que va de los 22 a los 46 centímetros y de los 168 gramos al kilo y medio.

Esa regularidad, sostenida siglo tras siglo, lleva a los autores a plantear que no se pescaba al azar, sino con una técnica controlada que seleccionaba ejemplares adultos por encima de los 20 centímetros.

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El mismo trabajo recoge capturas excepcionales que dan idea de lo que eran capaces de sacar del mar frente a las costas de Fuerteventura: un mero de unos 104 centímetros y 17,5 kilos, un sargo de 80 centímetros y casi diez kilos, y un tiburón de alrededor de un metro.

El hueso que no encaja

Y llegamos a la pieza que descoloca. Entre los 8.400 restos apareció un hueso de gato en un estrato prehispánico.

El gato doméstico no figura en el catálogo de animales que, según la versión aceptada, acompañaron a los primeros pobladores del Archipiélago. Se ha asumido siempre que llegó con los europeos, a partir del siglo XV.

Los autores del estudio plantean con prudencia que ese ejemplar pudo llegar a Fuerteventura con los primeros pobladores, mucho antes de la conquista. Pero son los primeros en subrayar el límite de lo que pueden afirmar hoy: el hueso todavía no ha sido datado de forma directa.

Hasta que esa datación se haga, el hallazgo queda como lo que es, una anomalía documentada sin explicación cerrada. Si se confirmase, obligaría a revisar qué especies cruzaron el mar hasta Fuerteventura junto a quienes poblaron las islas.

Una codorniz extinta y un colmillo de foca en Fuerteventura

El resto del inventario tampoco es menor. Entre las aves aparecen restos de pardelas jóvenes, capturadas antes de que pudieran volar, lo que indica que se acudía a las colonias en época de cría.

Figura también la Puffinus olsoni, una pardela hoy extinta, presente a lo largo de toda la secuencia. Y un hueso datado de Coturnix gomerae, la codorniz canaria desaparecida, demuestra que la especie seguía viva en Fuerteventura al menos hasta el siglo VII.

Del mar llegó además la raíz de un colmillo de foca monje, Monachus monachus, señal de que el animal se aprovechó al menos de forma ocasional en una época en que todavía frecuentaba estas costas.

Las aves, precisan los investigadores, funcionaban como complemento ocasional y no como actividad especializada.

Por qué los majos de Fuerteventura no se especializaron

La lectura de fondo la aporta Jonathan Santana, catedrático de Prehistoria y Arqueología de la ULPGC y coordinador del proyecto IsoCAN: «En una isla tan árida como Fuerteventura, adaptarse no significaba especializarse, sino diversificar».

Es decir, lo que permitió que una sociedad se sostuviera más de un milenio en el territorio con menos agua de Canarias no fue dominar una técnica, sino no depender de ninguna. Ganado cuando lo había, pesca de costa de forma sistemática, aves marinas en temporada y recursos marinos oportunistas cuando aparecían.

Queda ahora la datación de ese hueso suelto. Un fragmento pequeño que, según cómo salgan las analíticas, puede quedarse en una nota a pie de página o cambiar un capítulo entero de la prehistoria de Fuerteventura.