Antonio Alarcó destaca la entrada de la ULL en el ranking mundial QS y reclama más apoyo a las universidades canarias

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El adjunto primero a la Diputación del Común y doctor en Ciencias de la Información, Antonio Alarcó, valora la incorporación de la Universidad de La Laguna (ULL) al QS World University Rankings 2027 como una muestra del avance de las universidades canarias y defiende que “apoyar a la universidad pública canaria no es un privilegio, sino una necesidad objetiva para el presente y el futuro de Canarias”.

Alarcó considera que la entrada de la ULL por primera vez en esta clasificación internacional, que reúne a las 1.500 mejores universidades del mundo, “supone “un reconocimiento al trabajo desarrollado por la institución académica tinerfeña en investigación, internacionalización y calidad docente”, y entiende que este resultado “debe servir también para reforzar el respaldo institucional y financiero al sistema universitario del archipiélago”.

La edición 2027 del ranking QS incluye a 48 universidades españolas, diez más que en la edición anterior, y sitúa por primera vez a la Universidad de La Laguna entre las instituciones evaluadas a nivel global, en la franja 1401+, concretamente en el puesto 1464. Entre los indicadores analizados por QS, la universidad obtiene su mejor resultado en Red Internacional de Investigación, con una puntuación de 67,8 sobre 100 y el puesto 618 del mundo, lo que refleja su fortaleza en cooperación científica con instituciones de otros países.

“Como universitario durante 48 años ininterrumpidos, nos sentimos muy orgullosos de que en los distintos rankings que miden a las universidades estas estén cada día mejor valoradas”, señala Alarcó. Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

En este sentido, insiste en que el apoyo al hecho universitario debe formar parte de una visión estratégica de Canarias. “El mayor y mejor ascensor social es la educación; por lo tanto, no es un gasto, sino una de las inversiones más rentables desde todos los puntos de vista”, afirma.

El catedrático asegura que “desde la Diputación del Común, institución dependiente del Parlamento de Canarias, se sigue con atención todo lo relacionado con la educación superior y con la evolución del sistema universitario canario, al considerar que se trata de un ámbito clave para el desarrollo social, científico y económico del archipiélago, y que necesita más inversión y una planificación sostenida”.

Alarcó destaca la reciente creación de la primera asociación de universidades públicas de Canarias, impulsada por la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al entender que se trata de una iniciativa que refuerza la cooperación entre ambas instituciones y que permitirá hacer más eficaces y provechosas las inversiones destinadas al sistema universitario canario. “La unión hace la fuerza”, subraya.

Aunque la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no figura en esta edición del ranking QS, Alarcó considera que las dos universidades públicas canarias precisan “sin ninguna duda una mayor financiación, no como un privilegio, sino como una necesidad objetiva del sistema”. En su opinión, “reforzar la universidad pública supone apostar por la formación, la investigación, la innovación, la igualdad de oportunidades y la capacidad de Canarias para generar conocimiento, retener talento y proyectarse al exterior”.

El adjunto primero a la Diputación del Común, añade que la presencia de la Universidad de La Laguna en el QS World University Rankings 2027 “debe interpretarse no sólo como un reconocimiento institucional, sino también como una oportunidad para poner en valor el papel de la universidad pública en la sociedad canaria y para insistir en la necesidad de consolidar una apuesta firme por la educación superior en las islas”.