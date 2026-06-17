Aviso urgente a los jóvenes que cobran el Bono Alquiler en Canarias: estos son los plazos para no perder la ayuda

El Gobierno de Canarias ha publicado este martes los requerimientos oficiales dirigidos a los jóvenes beneficiarios del Bono Alquiler Joven 2025 para que aporten la documentación justificativa del pago del alquiler correspondiente a las mensualidades vencidas incluidas en el periodo subvencionable. La medida, gestionada a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), abre un plazo de 15 días hábiles para presentar los recibos. Quien no lo haga en ese plazo puede perder el derecho al cobro de las mensualidades afectadas, una pérdida que puede suponer hasta varios cientos de euros en función del periodo subvencionado.

El Bono Alquiler Joven en Canarias es una ayuda destinada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes de entre 18 y 35 años, con una subvención de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de 24 meses. La cantidad acumulada puede llegar, en los casos de mayor duración, a los 6.000 euros por beneficiario, una cifra significativa para cualquier joven que esté afrontando los primeros años de emancipación en un mercado inmobiliario canario especialmente tensionado.

Qué documentos hay que presentar y cuándo en Canarias

Los requerimientos están publicados en la sede electrónica del Gobierno de Canarias y se articulan en dos resoluciones diferenciadas:

Una dirigida a los beneficiarios de la sublínea general (resto de islas del archipiélago).

(resto de islas del archipiélago). Otra específica para los beneficiarios de la sublínea de la isla de Lanzarote.

Los beneficiarios en Canarias disponen de un plazo de 15 días hábiles desde la publicación del requerimiento para aportar los recibos del alquiler o del precio de cesión de uso correspondientes a las mensualidades subvencionadas ya vencidas. La presentación se realiza a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, con certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

La falta de presentación de los justificantes en el plazo de 15 días hábiles podrá dar lugar a la pérdida del derecho al cobro de las mensualidades afectadas del Bono Alquiler Joven 2025.

Fechas clave a tener en cuenta

Hay dos fechas en Canarias que ningún beneficiario debería pasar por alto, según el calendario publicado por la propia Consejería:

30 de junio de 2026 : fecha límite para la presentación de alegaciones en los expedientes con incidencias que impidan la tramitación del pago.

: fecha límite para la presentación de alegaciones en los expedientes con incidencias que impidan la tramitación del pago. 7 de julio de 2026: fecha límite para la entrega de los justificantes del pago del alquiler.

El plazo se cuenta en días hábiles, por lo que no entran sábados, domingos ni festivos oficiales del calendario administrativo canario. Es importante tenerlo en cuenta para no apurar la presentación a última hora.

Qué hacer si tu expediente tiene incidencias

En el caso de los expedientes con incidencias que impidan la tramitación del pago, el Gobierno de Canarias concede un trámite de audiencia de 10 días hábiles para que el beneficiario presente alegaciones y aporte la documentación necesaria para subsanar o regularizar la situación. Las incidencias más habituales que justifican este trámite suelen ser:

Discrepancias en los datos personales o bancarios del beneficiario.

Documentación incompleta o caducada en el momento de la concesión.

Cambios en la situación contractual del alquiler (subarriendo, cambio de titular, cambio de domicilio).

Problemas técnicos en la presentación inicial de la solicitud.

Es muy recomendable que cualquier beneficiario que reciba una notificación de incidencia actúe de inmediato, ya que el plazo de alegaciones es más corto (10 días hábiles) que el plazo general de presentación de justificantes (15 días hábiles).

Por qué importa este aviso en Canarias

El Bono Alquiler Joven es una de las principales ayudas públicas al alquiler para jóvenes en el archipiélago, un territorio donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales de los últimos años. La presión turística sobre el mercado del alquiler, el alza sostenida de precios en las dos principales islas capitalinas y la dificultad de los salarios medios para asumir las rentas exigidas hacen que cualquier subvención de hasta 250 euros mensuales sea, para muchos jóvenes canarios, la diferencia entre poder emanciparse o seguir en el domicilio familiar.

Por eso conviene tomar este requerimiento muy en serio. La pérdida del derecho al cobro de varias mensualidades por no haber presentado los recibos en plazo puede suponer, en el peor de los casos, varios miles de euros que no llegarán a la cuenta del beneficiario.

Toda la información sobre los requerimientos, plazos y documentación necesaria puede consultarse en el tablón de anuncios y en la web oficial del Gobierno de Canarias, en la sección dedicada al Bono Alquiler Joven 2025. Los beneficiarios pueden consultar también su expediente personal a través de la sede electrónica con su certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico. Para dudas concretas sobre la tramitación, el teléfono de información ciudadana del Gobierno de Canarias es el 012.