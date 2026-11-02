Baja la alerta máxima en Canarias pero avisan: puede volver esta noche y ahora tocan a otras islas

La alerta máxima cae en La Palma y Emergencias avisa de reactivación esta madrugada en Canarias

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LO ESENCIAL La alerta máxima cayó a las nueve. Persiste un núcleo entre las islas. La madrugada vuelve a ser crítica. Gran Canaria entra al mediodía. El martes se extiende a toda la isla.

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El Gobierno de Canarias ha rebajado este lunes la alerta máxima por lluvias en la vertiente oriental de La Palma, que pasa a alerta desde las 09:00 horas. Pero la nota oficial incluye una advertencia que conviene leer entera, porque el episodio no se ha cerrado.

Según la Dirección General de Emergencias, persiste un núcleo de inestabilidad entre las islas con posibilidad de reactivación, especialmente durante la tarde-noche y la madrugada.

Por qué ha bajado el nivel, según la AEMET y Emergencias

La decisión se adopta con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El motivo es doble: la evolución de las condiciones meteorológicas y la disminución de la intensidad de las precipitaciones. Emergencias precisa que, en estos momentos, no se prevé alcanzar de forma generalizada los umbrales que motivaron la declaración anterior.

Esos umbrales no eran cualquier cosa. La alerta máxima se declaró a las 02:00 de esta madrugada después de que la AEMET en Canarias registrara un aviso rojo con 62 litros por metro cuadrado en una hora en el este de la Isla.

Quedan en situación de alerta el resto de La Palma y las islas de La Gomera y El Hierro.

El aviso que Emergencias no ha suavizado en Canarias

Aquí está lo importante. Pese a la rebaja de nivel, la nota oficial advierte de que persiste un núcleo de inestabilidad entre estas islas, con posibilidad de reactivación de la actividad tormentosa y precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes.

Y señala el momento: especialmente durante la tarde-noche y la madrugada. Es decir, las horas en las que menos gente está pendiente de los avisos y en las que esta misma madrugada se produjo lo peor del episodio.

Emergencias insiste además en que mantiene el seguimiento de la evolución, dada la incertidumbre sobre la localización, la intensidad y la persistencia de las precipitaciones. Es la misma advertencia que acompaña al episodio desde el sábado.

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Gran Canaria entra en el episodio

La novedad territorial afecta a la isla más poblada. Tenerife y Gran Canaria se mantienen en prealerta, pero en el caso de Gran Canaria se ha adelantado al mediodía de este lunes la posibilidad de precipitaciones que podrían alcanzar los 15 milímetros en una hora en la vertiente norte.

Y hay continuidad: según la propia declaración, la inestabilidad se extenderá al resto de la Isla durante el martes 3 de noviembre. Para quien diera el episodio por terminado con el lunes, esa frase lo desmiente.

Lo que La Palma lleva acumulado hoy

El balance de la jornada en La Palma en Canarias explica por qué se llegó al nivel máximo. La borrasca ha dejado copiosas lluvias, numerosos relámpagos, achiques en viviendas y locales y alcantarillas desbordadas.

A eso se sumó el episodio más grave: un cero energético en La Palma que dejó sin luz a toda la Isla durante casi cuatro horas, con 50.508 suministros afectados entre las 06:38 y las 10:26, tras la desconexión de la central térmica de Los Guinchos en plena tormenta eléctrica.

Los bomberos en Canarias intervinieron también en dos incendios en Puntagorda, uno en contenedores de residuos y otro en un vehículo, en el que evitaron que las llamas alcanzaran una vivienda.

Los avisos de la AEMET que siguen vigentes

La AEMET mantiene este lunes avisos naranjas por lluvias, con umbral de 30 litros por metro cuadrado en una hora, en las cumbres, el oeste y el este de La Palma, además de La Gomera y El Hierro. Están vigentes hasta las 23:59 horas.

En Tenerife los avisos de la AEMET en Canarias son amarillos: 20 litros en una hora en el norte y el área metropolitana, y 15 litros en el este, sur y oeste. Hay además avisos amarillos por tormentas en las islas occidentales y en las tres zonas tinerfeñas.

Las recomendaciones de autoprotección siguen siendo las mismas y cobran sentido especialmente de noche: evitar barrancos, cauces y zonas inundables, no cruzar un cauce con agua ni a pie ni en coche, no aparcar en zonas bajas y reducir al mínimo los desplazamientos por zonas de riesgo.

Emergencias remite a los consejos publicados en su web y recuerda que los avisos de la AEMET pueden actualizarse en cualquier momento. Para cualquier incidencia, el teléfono es el 112 Canarias.