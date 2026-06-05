Baleària Canarias presenta el nuevo ‘fast ferry Mercedes Pinto’ que mejora la conectividad entre las islas capitalinas y Fuerteventura

La presentación y bautizo del buque ha contado con la participación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con la astrofísica tinerfeña, Antonia Varela, como madrina del buque

La naviera ha invertido 128 M€ en este innovador catamarán, y prevé otros 45 M€ para modernizar la flota en los próximos tres años.

Baleària Canarias ha presentado y bautizado este jueves el nuevo fast ferry ecoeficiente Mercedes Pinto, un buque que refuerza el compromiso de la naviera por el archipiélago y que operará en las rutas entre Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Morro Jable a partir de mañana. Con la incorporación del Mercedes Pinto, Baleària Canarias refuerza su compromiso con las islas y avanza en su objetivo de ofrecer una conectividad marítima de calidad, fiable y orientada a mejorar la experiencia de viaje de residentes y visitantes.

El evento, que ha congregado a más de 400 personas, ha contado con la participación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y otras autoridades del Gobierno Canario, así como presidentes de los Cabildos, alcaldes, diputados, autoridades portuarias, clientes, proveedores y otros grupos de interés de la compañía.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha puesto en valor la experiencia de la compañía en Canarias, donde opera desde hace siete años, y ha subrayado que esta trayectoria avala su conocimiento y compromiso con la conectividad del archipiélago. «Tenemos la convicción que debemos continuar sirviendo a las islas con rigor, cercanía y vocación de permanencia» y ha añadido que «cada una de ellas tiene una identidad, una economía y unas necesidades de movilidad propias, y cada una merece una atención singular». Además, Utor ha señalado la trascendencia del día de hoy como el inicio de una nueva etapa que apuesta por la cohesión territorial y competitividad de Canarias.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido a Baleària «su apuesta por Canarias, su confianza en las islas y su visión a largo plazo, con una clara vocación de permanencia y servicio». Además, ha destacado: «Este barco, en el que convergen innovación, sostenibilidad, competitividad, lleva el nombre de una de nuestras destacas escritoras, que convirtió el mar en el vínculo que la mantuvo unida a su tierra, a su identidad y a sus raíces desde el exilio».

La entrada en servicio del Mercedes Pinto marca un nuevo paso en el despliegue de Baleària Canarias tras la adquisición de Armas Trasmediterránea. La naviera ha invertido 128 millones de euros en este nuevo fast ferry, que realizará la conexión entre Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Morro Jable, una ruta estratégica para la movilidad de pasajeros y mercancías entre las islas orientales y Tenerife. La ruta, que se operará junto a los fast ferries Volcan del Taidía y Volcán del Tagoro, ofrecerá 6 salidas diarias entres Las Palmas y Santa Cruz, 3 entre Morro Jable y Las Palmas y 2 entre Morro Jable y Tenerife, sin trasbordo y en poco más de 4 horas.

La compañía tiene previsto incorporar otros nuevos buques como el fast ferry Pepita Castellví, destinado a reforzar las conexiones en las islas occidentales, o el nuevo ro-ro Josefina de la Torre, que permitirá incrementar la capacidad de transporte de mercancías con la Península. Estas incorporaciones forman parte del ambicioso despliegue de Baleària Canarias por consolidar su presencia en las islas y seguir fortaleciendo, a través de 12 barcos, la conectividad marítima. En este contexto, la compañía prevé invertir 45 millones de euros en los próximos tres años para modernizar la flota que opera en Canarias.

La madrina del buque ha sido Antonia Varela, doctora en Astrofísica, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, directora gerente de la Fundación Starlight y directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Su trayectoria la sitúa como uno de los referentes científicos de Canarias, con una labor destacada en la investigación, la divulgación científica, la protección del cielo y la proyección internacional del archipiélago como territorio vinculado al conocimiento, la innovación y la excelencia científica.

Un ‘fast ferry’ tecnológicamente avanzado

El Mercedes Pinto, que cuenta con 123 metros de eslora, 28 metros de manga y capacidad para transportar 1.200 pasajeros y 425 vehículos alcanza una velocidad de 35 nudos y está diseñado para ofrecer una navegación rápida, eficiente y confortable.

Como smart ship, destaca por la digitalización de sus servicios y por unas acomodaciones orientadas al máximo confort. El buque dispone de dos cubiertas con salones de butacas y salas VIP Premium, una amplia terraza exterior, zonas de restauración, área infantil y zona de mascotas. Sus interiores, de diseño vanguardista, priorizan la amplitud y la luminosidad.

El catamarán incorpora además un sistema de estabilización que optimiza el confort durante la travesía, así como mediciones en tiempo real del consumo de combustible y de las emisiones, lo que permite mejorar su eficiencia operativa.

Preparado para el uso de energías neutras

El Mercedes Pinto es el duodécimo buque de Baleària con motores duales preparados para consumir gas natural y biogás, un combustible neutro en emisiones de CO₂, en línea con la hoja de ruta de Baleària hacia la descarbonización.

La compañía trabaja actualmente para impulsar el desarrollo y suministro de estos combustibles sostenibles en el archipiélago a medio plazo, con el objetivo de seguir avanzando en la transición energética del transporte marítimo y reducir progresivamente su impacto ambiental.

Homenaje al talento canario

El nombre del barco rinde tributo a Mercedes Pinto, destacada escritora, poetisa, dramaturga, conferenciante y figura cultural nacida en San Cristóbal de La Laguna en 1883. Considerada una de las voces más destacadas de la cultura española del siglo XX, por su defensa de los derechos civiles y por una trayectoria intelectual marcada por la independencia de pensamiento y el compromiso social.

Con este homenaje, Baleària refuerza su voluntad de vincular parte de su flota a mujeres referentes de la cultura, la ciencia y el conocimiento. Junto al fast ferry Mercedes Pinto, la compañía ha incorporado recientemente otros buques con nombres como Pepita Castellví, pionera de la investigación oceanográfica o Josefina de la Torre, escritora, actriz y una de las grandes representantes canarias de la Generación del 27, cuyo centenario se conmemora este año.