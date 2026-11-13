Blefaroplastia en otoño: qué esperar de la recuperación y por qué es la mejor época para operarse los párpados

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La cirugía de párpados es una de las intervenciones estéticas y funcionales que más pacientes se plantean después del verano. No es casualidad. Con menos horas de sol intenso, menos compromisos sociales al aire libre y la posibilidad de llegar con la mirada renovada a las fiestas de fin de año, el otoño se ha convertido en la época preferida para operarse. El Dr. Francisco Zamorano, oftalmólogo y cirujano oculoplástico con consulta en Málaga, explica que la duda más frecuente en sus consultas no es tanto el resultado como el proceso: cuánto dura la recuperación y cómo será el día a día tras la operación.

Un postoperatorio más llevadero de lo que se piensa

La imagen de semanas de encierro tras una cirugía de párpados está, en buena medida, desactualizada. Las incisiones se diseñan para quedar ocultas en los pliegues naturales del párpado y se cierran con sutura de precisión, lo que reduce las cicatrices y acorta los tiempos de recuperación. Durante los primeros días es habitual cierta inflamación y algún hematoma, que van remitiendo de forma progresiva.

En general, el paciente puede retomar su vida cotidiana en un plazo relativamente breve, y es pasadas algunas semanas cuando la mirada empieza a mostrar su aspecto definitivo: más descansada y luminosa, pero sin perder su identidad. Muchos pacientes describen el mismo momento: cuando sus conocidos les preguntan si han descansado bien, sin sospechar que se han operado.

Por qué el otoño ayuda

Durante la recuperación conviene proteger la zona de la exposición solar directa, y en ese sentido los meses de otoño e invierno facilitan las cosas. Además, el uso de gafas de sol, habitual en Málaga durante todo el año, permite al paciente moverse con discreción durante los primeros días. Para quienes trabajan, planificar la intervención con algo de margen antes de las vacaciones de Navidad permite combinar los días de descanso con la recuperación.

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La ventaja de un oftalmólogo

La blefaroplastia en Málaga puede ser realizada por distintos especialistas, pero contar con un oftalmólogo aporta una visión completa de la región ocular. El Dr. Zamorano, formado en cirugía oculoplástica, con un máster en estética facial y reconocido como mejor residente en Málaga, dedica su práctica en exclusiva a la cirugía de párpados. Esa especialización le permite valorar no solo el aspecto, sino también la función: cuando el exceso de piel compromete el campo visual o existe una ptosis palpebral, la intervención deja de ser exclusivamente estética para convertirse en terapéutica.

El especialista realiza blefaroplastias superiores, inferiores o combinadas, y trata también casos de ptosis, lagrimeo y secuelas de blefaroplastias previas que no obtuvieron el resultado esperado.

Ven resultados reales antes de decidir

Una de las herramientas que más ayudan a los pacientes a tomar la decisión es conocer casos reales. En la galería de antes y después de blefaroplastia del Dr. Zamorano pueden verse resultados de distintas modalidades de la intervención, una forma de comprobar el enfoque natural que guía su trabajo.

Todo el proceso comienza con una valoración personalizada en la que el especialista evalúa la salud ocular del paciente, la calidad de la piel y el tono muscular del párpado, propone la técnica más adecuada y establece expectativas realistas. La consulta atiende también a pacientes internacionales residentes en la Costa del Sol. Más información en la web del Dr. Francisco Zamorano.