Bomberos de Tenerife rescatan a una persona en los acantilados de Los Gigantes

Bomberos de Tenerife con base en el parque de Guía de Isora y voluntarios de Santiago del Teide fueron requeridos este martes, sobre las 14:00 horas, a través de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para intervenir en un rescate en los acantilados de Los Gigantes.

A su llegada, los efectivos accedieron hasta la persona afectada, que se había salido del sendero y no podía continuar por sus propios medios. Una vez localizada, fue necesaria su evacuación mediante helicóptero. Colaboraron el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

Asimismo, durante la jornada de ayer, sobre las 14:30 horas, los bomberos del parque de San Miguel de Abona también intervinieron en el rescate de un grupo de excursionistas que se habían desorientado en la Montaña de Guaza, en el municipio de Arona.

Posteriormente, sobre las 19:20 horas, bomberos del mismo parque fueron movilizados para actuar en un accidente de tráfico registrado en la carretera General del Sur, a la altura de El Mojón.

Una vez en el lugar, comprobaron que se trataba de una colisión entre un turismo y una moto. Los bomberos aseguraron la zona, retiraron los elementos dañados y eliminaron el vertido de aceite. Participaron la Guardia Civil, la Policía Local, el SUC y el servicio de mantenimiento y limpieza de carreteras.