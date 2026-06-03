Cada vez más parejas canarias eligen Marbella para sus bodas de destino en la península

La capital de la Costa del Sol se consolida como una de las alternativas favoritas para los enlaces de residentes en Canarias que buscan celebrar fuera del archipiélago, gracias a la conexión aérea directa, el clima, los precios más contenidos respecto a otros destinos peninsulares y una oferta de proveedores acostumbrada a trabajar en inglés y español. El sector estima que las reservas con origen en las islas han crecido más de un 40 % en los últimos cuatro años.

El fenómeno de las bodas de destino, tan habitual entre las parejas británicas, alemanas o escandinavas que eligen Canarias para casarse, empieza a moverse también en el sentido contrario. Cada vez son más los residentes en las islas, ya sean canarios de nacimiento o extranjeros asentados en el archipiélago, que deciden celebrar su enlace en la península y, muy especialmente, en Marbella. Lo que hace cinco años era una rareza es hoy una tendencia perfectamente medible.

Los datos de varias agencias de viajes especializadas en bodas, así como los movimientos detectados por los grandes hoteles de la Costa del Sol, apuntan a un crecimiento notable de reservas con origen en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La pregunta es inevitable: ¿por qué Marbella, y por qué ahora?

Las cifras del fenómeno

Aunque no existe todavía un registro oficial único, las principales asociaciones de wedding planners del sur peninsular calculan que en 2025 se celebraron en Marbella alrededor de 180 bodas con al menos uno de los novios residente en Canarias. La cifra equivale aproximadamente al 7 % del total de bodas internacionales celebradas en la ciudad y se ha duplicado respecto a 2021, cuando apenas se contabilizaban 80 enlaces de este perfil.

El gasto medio de una de estas celebraciones se sitúa entre los 55.000 y los 95.000 euros, ligeramente por debajo de la media internacional, dado que el número de invitados tiende a ser más contenido: en torno a 95 personas, frente a las 108 de la boda internacional típica en Marbella. El gasto en transporte, en cambio, es proporcionalmente más elevado, dado que la mayoría de los invitados deben volar.

El 64 % de estas bodas se concentran entre mayo y octubre, con un pico claro en septiembre, el mes preferido por las parejas canarias para celebrar fuera del archipiélago. Las razones son combinación de clima —ni demasiado calor ni demasiada masificación— y de precio: la temporada alta de julio y agosto eleva considerablemente el coste del enlace.

Una conexión aérea que facilita el «sí, quiero»

El primer factor que explica el auge es práctico. El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol opera entre 18 y 24 vuelos directos diarios desde el conjunto del archipiélago canario, dependiendo de la temporada, con duraciones que rondan las dos horas y media y precios competitivos durante buena parte del año. Para una pareja que organiza una boda con invitados repartidos entre el archipiélago y la península, esa accesibilidad facilita enormemente la logística.

A diferencia de otras opciones peninsulares como Mallorca, la Costa Brava o el norte de España, Málaga concentra una elevadísima frecuencia aérea con Canarias, lo que evita escalas y reduce la dificultad para los invitados mayores o con niños. La mayoría de compañías aéreas que operan rutas peninsulares con el archipiélago tienen a Málaga entre sus destinos principales, y la oferta se intensifica especialmente entre abril y octubre, justo en plena temporada nupcial.

El precio medio de un vuelo Tenerife-Málaga ida y vuelta, reservado con cuatro meses de antelación, se sitúa en torno a los 180-240 euros, una cifra perfectamente asumible para una boda. Desde Gran Canaria, los precios son similares; desde Lanzarote y Fuerteventura, ligeramente más altos.

El segundo aspecto práctico, igualmente importante, es la distancia entre el aeropuerto y los principales hoteles de bodas. De Pablo Ruiz Picasso a Marbella centro hay apenas 45 minutos por autovía, y a los hoteles del Triángulo de Oro, entre 45 y 60. Para un invitado canario que viaja de fin de semana, ese detalle marca la diferencia entre un viaje cómodo y una jornada agotadora.

Clima, paisaje y un aire familiar

El segundo gran factor es ambiental. Marbella ofrece a las parejas canarias un clima muy similar al de las islas durante la mayor parte del año, con una ventana útil para bodas al aire libre que se extiende de abril a octubre. La temperatura media en mayo se sitúa en los 22ºC y en septiembre en los 26ºC, valores casi idénticos a los registrados en el sur de Tenerife o de Gran Canaria en esas mismas fechas. La probabilidad media de lluvia un día cualquiera de septiembre, por ejemplo, es inferior al 7 %.

La luz mediterránea, las playas de arena y el telón de fondo de Sierra Blanca recuerdan, en cierto modo, a paisajes del norte de Tenerife o del sur de Gran Canaria, pero con el extra de un casco histórico monumental, un puerto deportivo emblemático y una oferta gastronómica de raíz andaluza.

Para muchos novios canarios, casarse en Marbella es una forma de salir sin salir del todo de casa: cambian de escenario sin renunciar al sol, al mar y al ambiente abierto que caracteriza a sus islas. Es una diferencia estética importante respecto a casarse en zonas verdes del norte peninsular o en el interior, donde el contraste con el paisaje atlántico habitual es mayor y, a veces, más difícil de digerir para los invitados.

Hoteles con tradición y fincas de interior

La oferta hotelera de Marbella es uno de los argumentos más sólidos para el sector nupcial. La Costa del Sol concentra cerca de 80.000 plazas hoteleras de cuatro y cinco estrellas. Establecimientos clásicos como Marbella Club, Puente Romano o Villa Padierna conviven con fincas reconvertidas en municipios cercanos como Benahávís, Istán u Ojén, ideales para celebraciones de estilo rústico-chic. La capacidad para alojar al mismo tiempo a todo el séquito de invitados es, según los wedding planners de la zona, lo que termina de inclinar la balanza frente a otros destinos.

Las parejas canarias que han elegido Marbella en los últimos años tienden a inclinarse por dos fórmulas. La primera es la boda hotel-todo-en-uno: ceremonia, banquete, fiesta y alojamiento en el mismo recinto, ideal para grupos de 80 a 120 personas. Representa aproximadamente el 58 % de los enlaces con origen canario. La segunda, en auge, es la boda finca, en la que se elige un cortijo o haciendía del interior y se contrata transporte para los invitados desde un hotel base en la costa. Esta segunda fórmula encaja especialmente con parejas que buscan una estética más sobria, más mediterránea y menos asociada al glamour de Puerto Banús, y supone ya el 32 % del total. El 10 % restante corresponde a bodas en beach clubs o restaurantes de costa.

El factor presupuesto: más competitivo de lo que parece

Existe la idea, parcialmente falsa, de que casarse en Marbella es siempre más caro que hacerlo en Canarias. La realidad es más matizada. Si se compara hotel a hotel y servicio a servicio, los precios son similares, e incluso ligeramente inferiores fuera de los meses de julio y agosto. El precio medio por cubierto en un banquete de bodas en la Costa del Sol oscila entre 150 y 240 euros para enlaces de gama media-alta, una horquilla prácticamente idéntica a la de los hoteles equivalentes en Tenerife o Gran Canaria.

Donde la diferencia se hace notar es en partidas concretas: las flores, por ejemplo, suelen ser hasta un 30 % más baratas en la península por la cercanía a los mercados productores de Almería y de la zona de Pinos Puente, mientras que el transporte de invitados desde el aeropuerto puede ser ligeramente más caro que en algunas islas. La música en vivo, los DJ internacionales y la decoración floral elaborada también son partidas en las que Marbella suele resultar más competitiva, gracias al volumen de oferta especializada.

Para parejas que valoran combinar boda y viaje de novios, Marbella ofrece además la opción de extender la estancia hacia destinos cercanos: Ronda, Sevilla, Granada, el interior de Cádiz o incluso una escapada a Marruecos. Es un argumento que pesa cada vez más: el 41 % de las parejas canarias que se han casado en Marbella en los últimos dos años han prolongado su estancia en Andalucía al menos cuatro noches adicionales a modo de viaje de novios corto.

Trámites, idiomas y servicios bilingües

Una preocupación recurrente entre los novios canarios es la cuestión de los trámites. En la práctica, casarse en Marbella siendo residente en Canarias no supone una traba relevante: el registro civil correspondiente al lugar de empadronamiento continúa siendo el cauce habitual y el enlace simbólico en la ciudad andaluza se celebra con oficiante propio, sin implicaciones administrativas. Para enlaces civiles plenos en Marbella, la documentación requerida es la misma que en cualquier otro municipio.

Donde sí aporta un valor diferencial Marbella es en la atención bilingüe. Los proveedores locales están acostumbrados a trabajar con clientes internacionales, lo que se traduce en presupuestos en inglés, contratos claros, atención al cliente fluida y profesionales acostumbrados a coordinar grupos con varias culturas a la vez. Más del 80 % de los proveedores nupciales del Triángulo de Oro trabajan habitualmente en inglés, y un porcentaje creciente lo hace también en alemán, neerlandés o árabe.

Para una pareja canaria con invitados ingleses, alemanes o irlandeses —una situación muy habitual en el archipiélago, donde más del 15 % de la población residente es de origen extranjero—, esto evita malentendidos y agiliza enormemente la organización.

Un ecosistema fotográfico en plena transformación

Quizá el factor menos evidente, pero más importante para parejas con invitados de distintas nacionalidades, es que Marbella cuenta con un ecosistema de proveedores acostumbrado a trabajar en español y en inglés indistintamente. Esto es decisivo cuando se combinan invitados peninsulares, canarios y extranjeros, algo muy habitual en bodas con origen en el archipiélago.

En el terreno fotográfico, esa internacionalización ha impulsado una escuela documental muy en línea con la que demandan también las parejas que se casan en Canarias: imágenes naturales, sin poses forzadas, centradas en la emoción real del día. Es un estilo que ha desplazado al reportaje clásico de los años noventa y dos mil, en el que primaba la composición estudiada y la pose preparada, y que conecta especialmente con la sensibilidad de las generaciones más jóvenes.

Las parejas internacionales que se casan en Marbella destinan entre un 12 % y un 18 % del presupuesto total del enlace a la fotografía, una cifra muy superior al 6-8 % que se destina de media en una boda nacional estándar. Esto refleja un cambio cultural: el reportaje fotográfico ha pasado de ser una partida secundaria a convertirse en uno de los principales recuerdos materiales del evento.

Un ejemplo representativo es el trabajo de Yana Lohokha, wedding photographer in Marbella, que rueda íntegramente en inglés y español y que ha cubierto enlaces de parejas residentes en distintas regiones de España, incluyendo el archipiélago canario. Su estética, próxima al reportaje documental, encaja con la sensibilidad que ya se impone en las bodas canarias de los últimos años: tiempos largos de cobertura, narrativa visual continua y entrega digital pensada para compartir con invitados que viven en distintos husos horarios.

El perfil de pareja canaria que elige Marbella

Aunque cada caso es distinto, los profesionales del sector coinciden en describir un perfil tipo. Suelen ser parejas entre los 28 y los 38 años, con cierta movilidad profesional, una parte de su entorno laboral o familiar fuera del archipiélago y un número de invitados de en torno a 90-120 personas. Más del 55 % han vivido fuera de Canarias durante algún periodo de su vida —estudios, primer empleo, expatriación— y mantienen vínculos fuertes en la península, en Reino Unido o en Centroeuropa.

El 38 % de las bodas canarias en Marbella son enlaces mixtos, en los que uno de los novios no es residente en el archipiélago, lo que explica buena parte de la lógica geográfica de la celebración. Para ellos, casarse en Marbella es un punto medio lógico: acerca a los invitados peninsulares y europeos, ofrece a los invitados canarios un viaje corto, cómodo y atractivo, y permite una celebración más libre de la presión social que en muchos casos conllevaría casarse en el pueblo o la isla de origen.

Cerca del 70 % de estas parejas trabajan con un wedding planner local en Marbella, mientras que el 30 % restante combina un planner peninsular con un coordinador en las islas para la logística previa con familiares y proveedores canarios concretos, como talleres de invitaciones, joyería o trajes a medida.

Tendencias estéticas comunes a Marbella y Canarias

Hay un hilo estético que comparten las bodas en Marbella y las que se celebran en zonas como el sur de Tenerife o Lanzarote: la apuesta por la naturalidad, la luz y los materiales nobles. Las paletas neutras —blancos rotos, terracotas, verdes oliva— dominan en ambos territorios, al igual que el mobiliario de mimbre y madera, las vajillas artesanales y los arreglos florales de aire campestre.

Eso facilita que una pareja canaria que se inspira en bodas vistas en su entorno encuentre en Marbella, con relativa facilidad, proveedores capaces de replicar y elevar esa estética. La transición estética entre celebrarse en Lanzarote o en Marbella, en términos visuales, es hoy más sutil de lo que se cree.

Esa continuidad explica también por qué muchas parejas canarias prefieren contratar directamente a un photographer in Marbella en lugar de trasladar al fotógrafo de confianza desde las islas. Conocer de antemano las locaciones, las horas de luz y los ritmos del evento en la propia Costa del Sol marca una diferencia significativa en la calidad del reportaje, especialmente en bodas con ceremonias al aire libre o transiciones complejas entre escenarios. A ello se suma una ventaja logística nada menor: el ahorro en billetes, dietas y alojamiento para el equipo fotográfico, que en una boda media canaria en Marbella puede situarse entre los 800 y los 1.500 euros.

¿Sustituye Marbella a Canarias como destino nupcial?

La respuesta, según el propio sector, es no. Canarias sigue siendo uno de los grandes destinos europeos para bodas, especialmente para parejas británicas, alemanas y nórdicas que buscan sol en invierno, una temporada en la que la Costa del Sol no puede competir en clima. El archipiélago acoge cada año más de 4.000 bodas internacionales según estimaciones del sector, una cifra que supera incluso a la de la propia Costa del Sol.

Lo que ocurre es complementario: las parejas canarias empiezan a mirar hacia la península del mismo modo que las europeas miran hacia las islas. Marbella, por cercanía aérea, clima y oferta internacional, se ha colocado en la primera posición de ese nuevo flujo, por delante de destinos tradicionales como la Costa Brava, la propia ciudad de Sevilla o Mallorca.

El sector nupcial canario, lejos de verse amenazado, podría aprovechar la tendencia: las agencias y proveedores del archipiélago tienen una oportunidad clara para posicionarse como gestores de bodas peninsulares para clientes canarios, replicando lo que muchas wedding planners británicas hacen ya desde hace años con sus clientes que se casan en Tenerife o Lanzarote.

Una tendencia silenciosa que, sin embargo, ya está moviendo cerca de 16.000 desplazamientos aéreos al año entre el archipiélago y la Costa del Sol vinculados a bodas, según estimaciones de las agencias especializadas. Y que, de mantenerse el ritmo actual, dejará de ser una excepción para convertirse en una de las rutas nupciales más consolidadas dentro de España.