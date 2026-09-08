Cafetería Game Zone Murcia, la revolución del tardeo y el ocio premium en La Flota

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El nuevo concepto impulsado por Café Coiba que fusiona copas, billar, tecnología 3D y competición internacional de dardos

Dianas Radical: El Fenómeno Mundial en Exclusiva para Murcia Capital

Uno de los mayores atractivos de Game Zone radica en su potente vertiente competitiva. El local ha estrenado en exclusiva para Murcia capital la instalación de las famosas Dianas Radical, consideradas unánimemente como la cúspide tecnológica en el ámbito de los dardos profesionales. Equipadas con un avanzado sistema de cámaras de alta definición y pantallas en tiempo real, estas dianas permiten a los jugadores disputar ligas oficiales y campeonatos mundiales por equipos contra rivales de cualquier rincón del planeta.

Esta incorporación cubre una demanda histórica en la capital murciana, abriendo las puertas a la creación de equipos locales que competirán en la liga oficial. La inscripción ya se encuentra abierta para formaciones integradas por 4 jugadores titulares y 1 reserva, con facilidades de registro tanto en la barra de Café Coiba como en la propia Cafetería Game Zone.

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Ocio Premium: Desde el Futbolín REM Profesional hasta la Tecnología 3D

La obsesión por el detalle y la búsqueda de la excelencia técnica se perciben en cada rincón del establecimiento. La oferta recreativa abarca tanto a los amantes de los juegos clásicos como a los apasionados de las últimas tendencias digitales:

Futbolín REM Profesional: El modelo oficial homologado para campeonatos, célebre entre los expertos por la velocidad, estabilidad y precisión de su bola.

El modelo oficial homologado para campeonatos, célebre entre los expertos por la velocidad, estabilidad y precisión de su bola. Mesas de Billar de Alta Gama: Dos mesas impecables que componen el acompañamiento perfecto para disfrutar de una copa o una cerveza fría entre amigos.

Dos mesas impecables que componen el acompañamiento perfecto para disfrutar de una copa o una cerveza fría entre amigos. Simulador Virtual 3D de Última Generación: Un hito recreativo que estrena la tecnología gráfica y sensorial más reciente del mercado para ofrecer una inmersión ultrarrealista.

Un hito recreativo que estrena la tecnología gráfica y sensorial más reciente del mercado para ofrecer una inmersión ultrarrealista. Zona Recreativa Completa: Máquinas de disparos de última hornada, baloncesto digital interactivo y la icónica máquina de puñetazos para poner a prueba la fuerza y reflejos.

Para los apasionados del deporte, la conexión entre Café Coiba y Game Zone ofrece una forma única de vivir los partidos. Con sus pantallas gigantes enfrentadas entre ambos locales, los clientes pueden seguir la emoción del fútbol tanto si están relajándose en la terraza peatonal como si disfrutan del ambiente interior.

Cumpleaños Diferentes y un Tardeo Inigualable

Además de consolidarse como el destino de referencia para parejas en busca de una cita amena o grupos de amigos en horario de tardeo y noche, Cafetería Game Zone ha revolucionado la organización de eventos y cumpleaños. El local ha diseñado paquetes especiales que integran su oferta gastronómica y de cocina con tiempo de juego gratuito en sus simuladores virtuales y máquinas 3D, ofreciendo una alternativa fresca, dinámica y moderna para todas las edades.

El Nuevo Corazón Social del Barrio de La Flota

En definitiva, la alianza estratégica entre Café Coiba y Cafetería Game Zone ha dotado a Murcia de un espacio polivalente, sofisticado y sumamente divertido. Ya sea para entrenar con tu equipo de dardos, disputar una partida de billar en pareja o saborear un combinado de primera calidad al aire libre, Game Zone se consolida como la parada obligatoria del nuevo ocio murciano.