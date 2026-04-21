Canalink galardonada con el premio al Mejor Proyecto de Investigación por su iniciativa ATLAS

Canalink, empresa dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), ha sido galardonada con el premio al Mejor Proyecto de Investigación en la primera edición de los Premios Redes & Telecom. El consejero delegado de la entidad, Rubén Molowny, asistió a la ceremonia celebrada este jueves para recoger el premio que reconoce la innovación y el impacto positivo del proyecto ATLAS (Atlantic Tracking with Lightwave Acoustic Sensing).

Los Premios Redes & Telecom, organizados por la publicación decana de la industria de las telecomunicaciones en España en colaboración con China Mobile International y Cellnex, tienen como objetivo dar visibilidad a los proyectos, soluciones y servicios más punteros que están marcando el rumbo de un sector dinámico e innovador.

El consejero delegado de Canalink expresó su satisfacción al recoger el reconocimiento durante el acto celebrado en Madrid. “En nombre de Canalink y de PLOCAN queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por este reconocimiento, que pone en valor el compromiso de con la innovación y el desarrollo tecnológico al servicio de la sociedad del Cabildo de Tenerife y el ITER”.

“El proyecto ATLAS demuestra cómo la tecnología puede contribuir de forma decisiva a la protección de nuestro entorno marino y a la mejora de la seguridad en el Atlántico. Este logro nos anima a seguir avanzando en el desarrollo de soluciones innovadoras que posicionan a Canarias como un referente en investigación y telecomunicaciones a nivel internacional”, añadió Rubén Molowny.

Los cables submarinos de Canalink convertidos en “oídos” para proteger el Atlántico

El proyecto ATLAS , liderado por PLOCAN y en el que Canalink juega un papel fundamental, representa un avance significativo en la monitorización oceánica. Gracias a la tecnología DAS (Distributed Acoustic Sensing), las fibras ópticas submarinas existentes, originalmente destinadas al transporte de datos, se transforman en una extensa red de sensores acústicos.

Esta innovadora aplicación permite detectar cetáceos, mapear el ruido submarino y alertar en tiempo real sobre terremotos en el mar, contribuyendo de manera decisiva a salvaguardar la biodiversidad y reforzar la seguridad marítima en el Atlántico.

Acerca de Canalink

Canalink es una empresa de referencia en el sector de las telecomunicaciones submarinas a nivel nacional e internacional que presta servicio a operadores como Vodafone, Masorange, y Maroc Telecom entre otros. Dependiente del Cabildo Insular de Tenerife, el objetivo de la compañía es conectar Canarias con el mundo, a través de nuevas tecnologías y soluciones de conectividad a medida de cada cliente.