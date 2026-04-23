Canalink saca a licitación las obras de la nueva estación de cable submarino en Pájara por 481.339 euros

La nueva instalación dará servicio a la zona sur de Fuerteventura y se conectará al anillo de telecomunicaciones con Gran Canaria y Lanzarote, fortaleciendo la infraestructura tecnológica y la conectividad de la región

Canalink, empresa dependiente del Cabildo de Tenerife a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), ha sacado a licitación un contrato para la ejecución de las obras de construcción de una estación de cable submarino en el municipio de Pájara, en Fuerteventura.

Esta iniciativa está diseñada para dar servicio a la zona sur de la isla y se unirá al anillo de cable submarino que conectará Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, con el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica del archipiélago y asegurar una mejor conectividad y resiliencia digital para toda la región.

El presupuesto de la licitación, que cuenta con la financiación de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR – NextGenerationEU) del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, es de 481.339,5 euros y establece un plazo de tres meses para completar de forma íntegra las obras y los suministros.

La ejecución del proyecto, que abarca desde la construcción civil de las instalaciones hasta su completo equipamiento eléctrico y energético, estará sujeta a rigurosas condiciones de sostenibilidad.

De este modo, la empresa seleccionada no solo se encargará de la obra y el suministro tecnológico, sino que deberá garantizar que todos los trabajos se desarrollen respetando la protección del medio ambiente y el estricto cumplimiento de los compromisos europeos y nacionales de reducción de emisiones.

El consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny, subrayó que “esta actuación forma parte de las actuaciones y proyectos que la empresa pública está implementando para reforzar la conectividad digital en las islas no capitalinas, con el objetivo de establecer una infraestructura sólida y adaptada a las demandas actuales y los retos tecnológicos del futuro”.

Las empresas tecnológicas y de construcción interesadas en ejecutar este proyecto podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 30 de abril a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.