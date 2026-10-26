Canarias entera en prealerta por una masa enorme de polvo sahariano: «La calidad del aire será pésima»

La masa de polvo sahariano pone a Canarias en prealerta y el peor día no es hoy: es el miércoles

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LO ESENCIAL La prealerta cubre las ocho islas. Entró en vigor a las 12:30 del lunes. El pico se espera el miércoles. Se superarán los 100 microgramos. Ya hay estaciones con mala calidad del aire.

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El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en todas las islas a partir de las 12:30 horas de este lunes 26 de octubre. La decisión la ha tomado la Dirección General de Emergencias con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos, el PEFMA.

Y hay un detalle en el texto oficial que conviene retener antes de seguir: el peor día no es hoy. La máxima intensidad del episodio está prevista para el miércoles.

Lo que ya se está midiendo en Canarias

Esto no es una previsión, es un registro. La declaración señala que actualmente se está registrando un deterioro significativo de la calidad del aire en numerosas estaciones de Tenerife, Gran Canaria y algunas de La Palma. Es decir, la masa de polvo sahariano ya está encima de las islas centrales y occidentales.

El episodio entra por arriba. Empieza siendo más significativo en medianías y cumbres orientadas al sur de las islas montañosas, donde a lo largo de este lunes pueden alcanzarse y superarse concentraciones de 100 microgramos por metro cúbico de material particulado en suspensión.

En Fuerteventura y Lanzarote el comportamiento de hoy es distinto: el polvo queda confinado en altura, con escasa afección en superficie. Las islas orientales, que suelen llevarse la peor parte en estos episodios por su proximidad al continente africano, esta vez empiezan relativamente libres.

A partir del mediodía del martes no puede descartarse que la calima empiece a ganar intensidad en cotas bajas de todas las islas. Es entonces cuando el polvo baja del aire que respiran las cumbres al aire que respira la gente.

Y el miércoles llega el máximo, con la posibilidad de superar los 100 microgramos de manera generalizada en todo el archipiélago. Ese adverbio es la diferencia: pasa de ser un problema de medianías a ser un problema de las ocho islas a nivel del mar.

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Qué significan 100 microgramos y por qué importan

La cifra no dice gran cosa sin referencia, así que conviene situarla. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar una media diaria de 45 microgramos por metro cúbico de partículas PM10. Los 100 que maneja la declaración más que duplican ese valor.

El propio Gobierno de Canarias lo dice sin rodeos en el texto oficial: el fenómeno podría generar o agravar los problemas de salud de las personas con enfermedades crónicas y respiratorias.

Conviene aclarar también qué es exactamente ese material. No es arena. La arena del desierto pesa demasiado para cruzar el océano y vuelve a caer a pocos kilómetros de donde se levanta. Lo que llega a Canarias son partículas de limo y arcilla procedentes de antiguos lechos lacustres del Sáhara y del Sahel, muchas de ellas por debajo de las diez micras de diámetro. Para situarlo, un cabello humano mide en torno a setenta.

Ese tamaño es precisamente el problema. Las partículas por debajo de diez micras atraviesan las defensas naturales de la vía respiratoria alta y alcanzan los bronquios. Las más finas llegan todavía más abajo.

Qué hacer durante la prealerta en Canarias

La prealerta es el primer escalón del PEFMA. No implica restricciones ni suspensión de actividades, pero sí activa el seguimiento continuo por parte de Emergencias y obliga a los dispositivos a estar preparados por si el episodio obliga a elevar el nivel. La propia declaración advierte de que se mantendrá el seguimiento de los registros de calidad del aire por si fuera necesario hacer alguna actualización.

Las recomendaciones de autoprotección de la Dirección General de Emergencias para episodios de calima son conocidas y sencillas: evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas durante las horas de mayor concentración, y extremar la precaución con menores, personas mayores y quienes tengan enfermedades respiratorias crónicas. Quien disponga de medicación de rescate prescrita, que la lleve encima.

Hay un elemento que juega a favor y que conviene no perder de vista. Los modelos sitúan el regreso de la lluvia al archipiélago a partir de mitad de semana, y el agua es el mejor limpiador atmosférico que existe. La AEMET ya apunta a precipitaciones en los días siguientes, de modo que el episodio, aunque intenso en su pico, no apunta a prolongarse demasiado.

Mientras tanto quedará lo de siempre en Canarias: los coches cubiertos de una película ocre, el horizonte borrado y la sensación de que al archipiélago le ha caído el desierto encima. Porque, en cierto modo, es exactamente lo que ha pasado.