Canarias, la próxima potencia geotérmica: ¿Podemos seguir los pasos de Islandia?

Islandia, que muchos consideran el corazón de la energía renovable, ha conseguido que casi el 90% de sus viviendas disfruten de calefacción solo utilizando la fuerza asombrosa de sus volcanes. Este logro, por supuesto, es motivo de admiración internacional y coloca al país en la cima del liderazgo en energías limpias. Curiosamente, el archipiélago canario, siempre acompañado de su histórico sello volcánico y unas temperaturas subterráneas que parecen casi un tesoro escondido, enfrenta ahora una ocasión poco frecuente de tomar impulso. Desde hace años, la pregunta ronda en el aire: ¿es posible que este calor magmático, que casi parece dormido bajo nuestros pies, acabe dictando gran parte del futuro energético local? En este recorrido, te compartimos aquellos puntos que probablemente marcarán toda la diferencia si las islas aspiran a que su calor bajo tierra brille más allá de un simple potencial técnico. Además, si te interesa profundizar en este ámbito, existen portales especializados sobre energia de geotermica que explican sus oportunidades y desafíos en detalle.

El verdadero potencial volcánico del archipiélago frente al modelo islandés

Muchos ven el éxito de Islandia como una receta casi mágica: volcanismo muy activo, grandes anomalías de temperatura, y políticas públicas valientes. Las islas Canarias, sin embargo, no se quedan atrás; sus entrañas recuerdan constantemente a los geólogos que bajo la superficie acecha todavía una notable actividad magmática, capaz de desencadenar procesos hidrotermales de alto valor.

Como quien descubre una veta de oro, este calor almacenado en el subsuelo puede ( al menos sobre el papel ( traducirse tanto en electricidad continua como en calor aprovechable, casi sin intermediarios. Claro está, la teoría por sí sola, aunque ilusionante, tiene que contrastarse con la singularidad de la realidad local. Antes de adelantarse y soñar con un escenario islandés, vale la pena desmenuzar los elementos clave que unen y separan a ambos territorios. De hecho, cualquier estrategia futura debería basarse en la comparación atenta de sus capacidades geológicas.

Similitudes geológicas y capacidad energética

No todas las regiones tienen la suerte de contar con condiciones subterráneas tan favorables, pero Canarias juega con cartas fuertes: el gradiente geotérmico y la actividad volcánica sobreviviente otorgan posibilidades reales de extraer calor profundo. Por supuesto, identificar y valorar correctamente estos factores no es un camino sencillo ni exento de sorpresas.

Factor clave Modelo islandés Situación en Canarias Origen geológico Volcanismo activo Origen volcánico Uso actual destacado 90% calefacción y electricidad Potencial de transformación directa Recurso principal Anomalías térmicas abundantes Actividad magmática residual Estrategia Prioridad histórica Transición del mix energético

Requisitos técnicos para transformar el calor subterráneo en electricidad

En la práctica, no basta solo con contar con el gran recurso geológico: la verdadera diferenciación, como saben bien los equipos islandeses, se encuentra en localizar justo dónde y cómo aprovecharlo. La explotación geotérmica, ese arte complicado de convertir la energía del interior terrestre en suministro estable, no permite errores de cálculo. Imagínate intentar pescar en un lago sin saber dónde hay peces: lo mismo ocurre si no se conoce la ubicación y características precisas de los reservorios geotérmicos antes de perforar. Por tanto, la exactitud y el conocimiento profundo del subsuelo son los aliados imprescindibles.

Tecnologías de exploración del subsuelo

Hoy por hoy, explorar lo que ocurre bajo nuestros pies requiere equipos multidisciplinares y técnicas propias de novelas de espías. Herramientas como la gravimetría, la magnetometría y la sísmica forman parte de ese kit de recursos que permiten a los especialistas desentrañar los secretos del subsuelo sin tener que excavar cada metro. Es fascinante cómo, gracias a estos métodos, se puede «ver» el mundo oculto de las rocas calientes y calcular su potencial de manera bastante precisa.

¿Qué datos exactos se necesitan para iniciar la explotación?

Antes de iniciar cualquier operación, es imprescindible contar con información técnica relevante. Por ejemplo:

Mapas térmicos que ofrezcan detalles confiables sobre el flujo de calor.

Mediciones sobre cuánto se incrementa la temperatura con la profundidad.

Registros de zonas donde la temperatura subterránea se sale de la norma.

Cartografía estructural y química que permita entender las particularidades del territorio.

Los grandes retos técnicos y estratégicos para liderar la transición energética

No es ningún secreto que el salto hacia la autosuficiencia energética implicará superar algunas rocas en el camino, especialmente cuando los mapas actuales del subsuelo aún no dan toda la información necesaria. Los gobiernos y las instituciones deberían asumir el reto con una inversión decidida en exploración y digitalización, pues es la única vía para tomar decisiones ágiles y seguras. De hecho, no apostar por ello sería como renunciar a una oportunidad en bandeja de plata.

Obstáculos geológicos y necesidades de inversión

Enfrentarse a la planificación de infraestructuras energéticas, si lo piensas fríamente, no es tan distinto de armar un puzle complejo. Algunas piezas especialmente delicadas son:

Perforaciones profundas: que requieren equipamiento robusto y una buena dosis de ingeniería astuta para atravesar terreno volcánico. Protección ambiental: toda acción debe tener presente el respeto absoluto por los sensibles ecosistemas insulares. Coordinación estratégica: no basta con investigar, hay que asegurar el dinero y la voluntad política para llevar los proyectos a término.

Por mucho que la naturaleza haya sido generosa con Canarias, convertir esta riqueza geotérmica en energía cotidiana demanda constancia, recursos y visión a largo plazo. Con un enfoque serio en investigación y planificación, no es descabellado imaginar que en el futuro cercano las islas puedan, por fin, dibujar su propio modelo de sostenibilidad y dejar de mirar a Islandia solo como una inspiración lejana.