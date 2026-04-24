Canarias no se libra del mal tiempo este fin de semana: la AEMET prevé lluvias y viento fuerte hasta el domingo

El tiempo en Canarias no dará tregua esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que el archipiélago continuará bajo cielos predominantemente nubosos hasta el domingo, con lluvias débiles en varios puntos de las islas montañosas y un viento del nordeste que arreciará con fuerza durante el fin de semana, pudiendo dejar rachas muy fuertes en las islas orientales y en las vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

La buena noticia es que las temperaturas máximas iniciarán un ligero ascenso a partir del viernes, cuando Santa Cruz de Tenerife podría alcanzar los 23 °C, y la AEMET descarta fenómenos significativos para los próximos días. Sin embargo, las mínimas se mantendrán estables, con valores de 10 °C en El Hierro, los más bajos del archipiélago.

Jueves: lluvias de débiles a moderadas en las islas centrales de Canarias

El jueves en Canarias será la jornada más inestable de los próximos días. En Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los cielos poco nubosos con intervalos de nubes de madrugada y en horas centrales. Sin embargo, en el resto de islas se esperan cielos nubosos con precipitaciones de débiles a moderadas que podrían ser localmente persistentes, afectando principalmente a las islas centrales y a las vertientes norte y este.

Las temperaturas en Canarias se mantendrán con pocos cambios o en ligero descenso, especialmente en las máximas. El viento será flojo a moderado de componente norte. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 17 y 21 °C. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 21 °C.

El jueves será la jornada más inestable: la AEMET prevé lluvias de débiles a moderadas y localmente persistentes en las islas centrales, especialmente en las vertientes norte y este.

Viernes: las temperaturas empiezan a subir

El viernes marcará un punto de inflexión en las temperaturas. La AEMET prevé intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales especialmente a últimas horas. En el resto de zonas, los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas.

Las máximas iniciarán un ligero a moderado ascenso en las islas montañosas, mientras que en las orientales se mantendrán sin cambios o con un ligero repunte. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 23 °C, dos grados más que el jueves. Las mínimas se mantendrán sin cambios.

El viento será de componente norte, flojo a moderado en las islas occidentales y moderado en las orientales, arreciando a partir de la tarde. En la Dorsal de Tenerife, se esperan intervalos de fuerte al sur a últimas horas. En cumbres centrales, viento moderado del noroeste disminuyendo a flojo. En Las Palmas, entre 17 y 21 °C. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 23 °C.

Sábado: el viento cobra protagonismo con posibles rachas muy fuertes

El sábado en Canarias, además de los cielos nubosos y las lluvias, el viento pasará a ser el protagonista de la jornada. La AEMET prevé cielos predominantemente nubosos en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. No se descartan precipitaciones débiles en el norte de las islas, especialmente las de mayor relieve, y también durante la tarde en las vertientes sur y suroeste de las islas montañosas.

El viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas y en el interior de las islas más orientales, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Este incremento del viento afectará especialmente a las actividades al aire libre, al senderismo de montaña y a la navegación.

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso en las islas occidentales y se mantendrán con pocos cambios en las orientales. Las mínimas seguirán estables o en ligero ascenso. En Las Palmas, entre 17 y 21 °C. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 21 °C.

Domingo: nubes, lluvias matutinas y viento fuerte

El domingo en Canarias cerrará la semana con un patrón similar al sábado. Los cielos estarán predominantemente nubosos en el norte y este de las islas montañosas, con probables lluvias débiles y ocasionales concentradas principalmente durante la primera mitad del día. En el resto de islas y zonas, habrá intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil y dispersa.

El viento se mantendrá moderado del nordeste con la misma configuración que el sábado: intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas y en el interior de las islas más orientales, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios respecto al sábado. En Las Palmas, entre 17 y 21 °C. En Santa Cruz de Tenerife, entre 17 y 21 °C.

El sábado y domingo el viento del nordeste arreciará con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas y en las islas orientales, donde la AEMET no descarta rachas puntualmente muy fuertes.

La evolución del tiempo en Canarias esta semana refleja una transición entre la inestabilidad de principios de semana, con las lluvias más significativas concentradas entre el martes y el jueves, y un fin de semana donde las precipitaciones pierden intensidad pero el viento del nordeste gana protagonismo.

Las temperaturas en Canarias, que se desplomaron tras el episodio de calima de la semana anterior (cuando se alcanzaron 34 °C en el interior de varias islas), se han estabilizado en torno a los 21 °C de máxima en las capitales, con un pequeño repunte hasta los 23 °C en Tenerife el viernes. Son valores normales para esta época del año en Canarias, muy alejados tanto del calor extremo de la calima como del frío relativo de los primeros días de la semana.

La AEMET en Canarias descarta fenómenos significativos para los próximos días, pero las rachas de viento muy fuertes previstas para el sábado y domingo obligan a tomar precauciones en actividades al aire libre, especialmente en zonas altas de las islas montañosas, donde las condiciones de viento pueden ser peligrosas para senderistas. También se recomienda precaución en las islas orientales, donde el viento del nordeste será más intenso y sostenido en Canarias.