Canarias se pone en prealerta por tormentas y cinco islas en alerta por lluvias

Canarias entra en prealerta por tormentas a las nueve de la noche del sábado

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LO ESENCIAL Las nueve de la noche del sábado. Las ocho islas en prealerta. Cinco islas en alerta por lluvias. Empieza por La Palma. Mucha incertidumbre sobre dónde caerá.

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El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por tormentas en todas las Islas a partir de las 21:00 horas de este sábado 7 de noviembre, ante la llegada de la borrasca de alto impacto Bruna.

Pero no es la única medida activa. Son tres a la vez, con niveles y horarios distintos, y conviene no confundirlas.

Las tres situaciones declaradas en Canarias

Esto es lo que ha activado la Dirección General de Emergencias:

Prealerta por tormentas. En todas las islas , desde las 21:00 del sábado.

En , desde las 21:00 del sábado. Alerta por lluvias. En El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria , también desde las 21:00 del sábado. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa quedan en prealerta por este mismo fenómeno.

En , también desde las 21:00 del sábado. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa quedan en prealerta por este mismo fenómeno. Alerta por viento. Desde las 12:00 del sábado, es decir, nueve horas antes, en La Palma y en determinadas zonas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La diferencia importa: la alerta es un escalón por encima de la prealerta en el sistema de emergencias de Canarias, y las islas orientales están en el nivel más bajo por lluvias aunque compartan la prealerta por tormentas.

La declaración se ha hecho a partir de la información de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Por dónde entra Bruna en Canarias

El episodio no llega a la vez a todo el archipiélago. Tiene una dirección clara: de oeste a este.

La actividad tormentosa comenzará en La Palma durante las últimas horas de la tarde del sábado y avanzará hacia el este a lo largo del domingo. De ahí podría ir afectando progresivamente a El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Emergencias no ha concretado las horas de llegada de las tormentas a cada isla.

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Por su parte, la AEMET ha advertido de que Bruna provocará chubascos fuertes o muy fuertes, que podrán ser persistentes y acompañados de tormentas, además de un aumento del viento del suroeste con rachas muy fuertes, especialmente en las cumbres de las islas montañosas.

La incertidumbre que admite el Gobierno de Canarias

Hay una advertencia que el propio Ejecutivo ha querido subrayar y que explica por qué la medida es preventiva.

Emergencias reconoce una elevada incertidumbre sobre la ubicación, el desplazamiento y la intensidad de las tormentas previstas para el fin de semana. Por eso no descarta modificaciones en las previsiones conforme se acerque el episodio.

Dicho de otro modo: se sabe que viene, se sabe por dónde entra, pero no se sabe dónde va a descargar con más fuerza. Las precipitaciones podrán ser localmente intensas y venir con fuertes rachas de viento justo en las zonas donde se formen los núcleos tormentosos.

El organismo mantendrá el seguimiento y actualizará las condiciones de la prealerta si la evolución de Bruna lo requiere.

Qué recomienda hacer el Gobierno de Canarias

Las recomendaciones específicas para actividad eléctrica son estas:

Evitar los desplazamientos innecesarios durante las tormentas.

durante las tormentas. Alejarse de estructuras metálicas y no refugiarse bajo los árboles cuando haya actividad eléctrica.

y no refugiarse bajo los árboles cuando haya actividad eléctrica. Cerrar puertas y ventanas .

. Desconectar los aparatos eléctricos cuando se produzcan tormentas con rayos.

cuando se produzcan tormentas con rayos. Evitar las actividades al aire libre en zonas expuestas.

La Dirección General de Emergencias recuerda que ante cualquier situación de emergencia hay que llamar al 1-1-2.

Y insiste en consultar las actualizaciones de los avisos, porque la evolución de la borrasca Bruna puede provocar cambios en las previsiones durante las próximas horas en Canarias.