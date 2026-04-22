Canarias siguirá bajo la influencia de la DANA: lluvias y cielos nubosos con mal pronóstico según la AEMET

El tiempo en Canarias este miércoles estará marcado por los cielos nubosos y las lluvias en la mayor parte del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé precipitaciones débiles a localmente moderadas en las islas montañosas, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales del día, mientras que las islas orientales tendrán una jornada más tranquila con intervalos nubosos que abrirán claros por la tarde.

Las temperaturas en Canarias se mantienen estables o en ligero descenso, consolidando la caída iniciada tras el episodio de calima de la semana pasada. Las máximas no superarán los 21 °C en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y en Valverde (El Hierro) la mínima se quedará en apenas 12 °C, la más baja del archipiélago.

El viento en Canarias será flojo del noreste en general, con predominio del régimen de brisas durante las horas centrales del día. En las cumbres centrales de Tenerife, donde los cielos estarán despejados con algunos intervalos de nubes altas, soplará viento del suroeste moderado.

La AEMET en Canarias prevé lluvias débiles a localmente moderadas en las islas montañosas este miércoles, especialmente en zonas de interior durante las horas centrales. Las cumbres centrales de Tenerife serán la excepción con cielos despejados.

Las islas de Canarias montañosas recibirán las lluvias

La inestabilidad que llegó a Canarias a principios de semana se mantiene activa y seguirá dejando precipitaciones en las islas de mayor relieve. Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro tendrán cielos predominantemente nubosos durante todo el día, con lluvias probables que podrían ser localmente moderadas en zonas de interior durante las horas centrales.

En Gran Canaria, el escenario será ligeramente distinto. Los cielos estarán nubosos en general, salvo en la vertiente oeste donde se esperan intervalos de claros durante las horas centrales. Las lluvias débiles y ocasionales se concentrarán en el este de la isla durante la segunda mitad del día.

En Tenerife, lo más llamativo será el contraste entre las cumbres y el resto de la isla. Mientras las cumbres centrales (incluido el entorno de Las Cañadas del Teide) estarán despejadas con apenas algunos intervalos de nubes altas, el resto de la isla tendrá cielos predominantemente nubosos con lluvias probables. Este fenómeno se debe a la inversión térmica: la capa de nubes se sitúa por debajo de la altitud de las cumbres, dejando las zonas más altas por encima del manto nuboso y con cielos limpios del resto de Canarias.

Islas orientales: más tranquilas y con claros por la tarde

Lanzarote y Fuerteventura tendrán una jornada más estable que las islas montañosas. La AEMET prevé intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil y aislada durante la madrugada, pero a lo largo de la mañana las nubes irán retirándose y por la tarde se abrirán amplios claros.

Las temperaturas en las islas de Canarias orientales también estarán sin cambios o en ligero descenso, con máximas de 23 °C en Arrecife y 21 °C en Puerto del Rosario. El viento será flojo de componente norte.

Previsión de la AEMET isla por isla para este miércoles

Lanzarote

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil y aislada de madrugada, abriendo amplios claros durante la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente norte. En Arrecife, entre 16 y 23 °C.

Fuerteventura

Intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil y aislada de madrugada, con claros amplios por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo de componente norte. En Puerto del Rosario, entre 16 y 21 °C.

Gran Canaria

Nuboso en general, salvo en el oeste con intervalos de claros durante las horas centrales. En el este, probables lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste con predominio de brisas. En Las Palmas de Gran Canaria, entre 18 y 21 °C.

Tenerife

Cumbres centrales despejadas con algunos intervalos de nubes altas. En el resto, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero a moderado descenso de máximas en el norte y noreste. Viento flojo del noreste con brisas. En cumbres centrales, suroeste moderado. En Santa Cruz de Tenerife, entre 18 y 21 °C.

La Gomera

Cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste con brisas. En San Sebastián de La Gomera, entre 17 y 21 °C.

La Palma

Cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas en zonas de interior durante las horas centrales. Al final del día podrán abrirse amplios claros. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste con intervalos de norte moderado por la tarde. En Santa Cruz de La Palma, entre 16 y 20 °C.

El Hierro

Cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles o localmente moderadas en zonas de interior durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo del noreste con intervalos de norte moderado por la tarde. En Valverde, entre 12 y 15 °C.

El miércoles en Canarias consolida la tendencia de los últimos días: Canarias ha dejado atrás definitivamente el episodio de calima y calor extremo que marcó el fin de semana pasado y se encuentra en plena fase de inestabilidad. Las temperaturas, que el sábado rozaron los 34 °C en zonas del interior, se han desplomado hasta valores de 15-21 °C en la mayoría de las capitales.

De cara al jueves, la AEMET en Canarias mantiene la previsión de que la inestabilidad podría intensificarse con la posible formación de una DANA que traería chubascos más significativos a las islas montañosas. Los expertos recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar la precaución en barrancos y zonas de montaña, donde las lluvias localmente moderadas pueden provocar escorrentías.