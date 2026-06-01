Canarias suspende las clases por la visita del Papa León XIV: estos son los días exactos en Gran Canaria y Tenerife

El Gobierno de Canarias suspende las clases por la visita del Papa León XIV. El Ejecutivo regional ha aprobado este lunes una batería de medidas extraordinarias para los días 11 y 12 de junio, fechas en las que el pontífice realizará la primera visita papal de la historia al archipiélago. Los centros educativos de Gran Canaria permanecerán cerrados el jueves 11 de junio y los de Tenerife harán lo propio el viernes 12 de junio, una decisión orientada a reducir los desplazamientos y aliviar el colapso circulatorio que se prevé en las principales vías de ambas islas.

La medida afectará a la totalidad de los niveles educativos, desde infantil hasta bachillerato y ciclos formativos, sin actividad lectiva ni extraescolar durante toda la jornada. El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, ha justificado la decisión tras la reunión del Consejo de Gobierno: el objetivo es «reducir los desplazamientos y el colapso circulatorio» que afectarán a las principales vías de las dos islas capitalinas d Canarias.

Teletrabajo y cierre de oficinas en la Administración

El paquete de medidas va más allá del ámbito escolar. En la Administración Pública, el Gobierno autonómico de Canarias recomienda el teletrabajo el día 11 en Las Palmas de Gran Canaria y el 12 en Santa Cruz de Tenerife, una recomendación que se extiende también a otras empresas y organismos públicos. Las oficinas de registro y las de atención a la ciudadanía permanecerán cerradas esos dos días, aunque la sede electrónica seguirá operativa con normalidad.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia recomienda asimismo no asistir a los puestos de trabajo, salvo para el personal de guardia y el necesario para tramitar licencias de enterramiento en los registros civiles. La medida afecta el día 11 a los tribunales de instancia de San Bartolomé de Tirajana, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, y el día 12 a los de Santa Cruz de Tenerife.

«Durante dos jornadas, Canarias estará en el foco mediático de todo el planeta», subrayó el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, al desgranar las medidas.

2.000 efectivos de seguridad y cuatro hospitales de campaña en Canarias

El dispositivo de seguridad será histórico en magnitud. Se movilizarán 200 efectivos de la Policía Autonómica que se sumarán a los 1.800 agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: 1.200 de la Policía Nacional y 600 de la Guardia Civil. En total, más de 2.000 efectivos blindarán ambas jornadas.

El Servicio de Urgencias Canario está organizando un operativo sanitario con más de un centenar de profesionales. Se instalarán cuatro hospitales de campaña, dos en cada isla, además de un puesto de mando avanzado en Arguineguín, donde el Papa iniciará su agenda oficial. La ciudadanía dispondrá de unidades móviles de catástrofes y ambulancias medicalizadas y de soporte vital básico desplegadas por las zonas de mayor afluencia.

Del PLATECA: de prealerta a alerta

El Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) se encuentra actualmente en fase de prealerta y se elevará a alerta los días 11 y 12 de junio. Este miércoles se reunirá el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil para concretar las medidas finales del dispositivo.

Un millón de euros por isla y 1.300 periodistas acreditados

El Consejo de Gobierno de Canarias también ha autorizado este lunes una subvención de un millón de euros para cada una de las islas destinada a sufragar los gastos derivados de la visita. Las diócesis de Canarias y Nivariense deberán presentar un informe detallado de los gastos del presupuesto, que pasará por los habituales procesos de justificación y fiscalización.

La magnitud mediática del acontecimiento se refleja en una cifra: 1.300 periodistas acreditados cubrirán la visita. Es la primera vez en la historia que un Papa pisa territorio canario, una cita que reúne la dimensión de jefatura de Estado con la de movimiento de masas y que, según el Ejecutivo, debe servir para proyectar internacionalmente la imagen de Canarias como ejemplo de solidaridad en materia de inmigración.

La agenda papal: Arguineguín, Las Palmas y Tenerife

León XIV aterrizará a las 10:50 horas del jueves 11 de junio en la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, Canarias. La agenda oficial arrancará a las 11:40 en el puerto de Arguineguín, con un encuentro con personas migrantes, voluntarios y entidades de atención humanitaria, donde el Santo Padre pronunciará su primer discurso en territorio canario. La jornada del 12 de junio culminará en Tenerife con una multitudinaria misa a las 12:15 horas en el puerto de Santa Cruz, antes del despegue del avión papal a las 15:00 horas con destino a Roma.

La DGT ha diseñado un dispositivo especial de seguridad que afectará a la GC-1, la GC-3 y el túnel de San José en Gran Canaria, así como a la TF-5 en Tenerife.