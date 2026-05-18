Caos y drama en la TF-5 de Tenerife: un fortísimo impacto entre cuatro vehículos obliga a movilizar el helicóptero medicalizado

Un aparatoso accidente en la TF-5 de Tenerife ha sacudido este lunes el norte de Tenerife. El grave incidente ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 43, en el término municipal de Los Realejos, y ha involucrado al menos a cuatro vehículos: dos motocicletas y dos turismos. La gravedad de la colisión ha obligado a los servicios de emergencia a realizar un despliegue completo, incluida la movilización de un helicóptero medicalizado del Servicio Canario de la Salud.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 13:37 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias comenzó a recibir sucesivas llamadas de alerta. Los testigos presenciales advertían de un fortísimo impacto en las inmediaciones de la conocida estación de servicio El Mirador. De inmediato, la sala operativa activó el protocolo de emergencias de alta prioridad.

Tres heridos: dos en estado grave en Tenerife

Según el primer balance médico facilitado por el Servicio de Urgencias Canario, tres personas han resultado heridas en el siniestro y dos de ellas han requerido evacuación urgente en helicóptero medicalizado por la gravedad de sus lesiones.

Una mujer de 27 años con politraumatismos de carácter grave, trasladada en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

con politraumatismos de carácter grave, trasladada en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Canarias. Un hombre con politraumatismos de carácter grave, trasladado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

con politraumatismos de carácter grave, trasladado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Una tercera mujer con traumatismo torácico de carácter moderado, evacuada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC también al Hospital Universitario de Canarias.

La magnitud del choque obligó al SUC a enviar de urgencia el helicóptero medicalizado y al corte inmediato de la circulación en el tramo afectado. Además del recurso aéreo, hasta el punto kilométrico se desplazaron varias ambulancias de soporte vital básico, patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y personal del servicio de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Tenerife.

Caos circulatorio y retenciones de hasta 45 minutos

La Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico en Tenerife procedieron a desviar el flujo vehicular por los enlaces e intersecciones secundarias de Los Realejos, pero las vías auxiliares se saturaron rápidamente debido al elevado volumen de coches que absorbe habitualmente la TF-5 a esa hora del día. Los conductores atrapados en las colas han reportado esperas de más de 45 minutos.

Los equipos de mantenimiento del Cabildo de Tenerife intensificaron los trabajos de retirada de piezas de los vehículos siniestrados, plásticos y restos de combustible esparcidos por la calzada, con el fin de garantizar la seguridad vial antes de proceder a la reapertura total del tráfico en ambos sentidos.

Las autoridades insulares reiteran la importancia de «mantener la distancia de seguridad y extremar las precauciones» en tramos de alta densidad como el de Los Realejos.

Un tramo con elevada intensidad media diaria

El punto kilométrico 43 de la TF-5 es uno de los más transitados del norte de la isla por la climatología de Canarias. Esta vía concentra una importante intensidad media diaria de vehículos y conecta el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna con los municipios del valle de La Orotava y la zona de Los Realejos e Icod de los Vinos. La estación de servicio El Mirador es una referencia habitual para los conductores que circulan por esa zona.

La TF-5 a la altura de Los Realejos, Tenerife, ha protagonizado varios siniestros en los últimos meses. El pasado mes de febrero, una colisión frontal en este mismo tramo dejó tres personas heridas, entre ellas una menor de cinco años en estado grave, en la entrada a la playa del Socorro. La frecuencia de accidentes en este tramo ha motivado peticiones reiteradas de mejoras en señalización y dispositivos de control de velocidad por parte de colectivos vecinales y asociaciones de seguridad vial.

El CECOES 1-1-2 recuerda la importancia de proteger, alertar y socorrer ante un accidente de tráfico. Lo primero es proteger la escena activando los intermitentes de emergencia y colocando el triángulo o luz V-16 a una distancia adecuada. Lo segundo, llamar al 1-1-2 facilitando datos precisos sobre el punto kilométrico, número de vehículos implicados y posibles heridos atrapados. Y, en último lugar, socorrer solo si se tienen conocimientos básicos de primeros auxilios y el entorno es seguro, sin mover a las víctimas salvo riesgo inminente.