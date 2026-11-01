Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, el perito con autismo que intervino en 64 procedimientos ganados para reconocer la discapacidad en 2025

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El doctor Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos reúne dos experiencias que confluyen en su trabajo: es una persona autista y elabora informes periciales para quienes solicitan el reconocimiento de su discapacidad. Según el balance que facilita el propio profesional, durante 2025 se ganaron 64 procedimientos en los que él y su equipo intervinieron como peritos para que sus clientes obtuvieran ese reconocimiento. La cifra sitúa el foco en una cuestión que atraviesa esos expedientes: cómo acreditar las dificultades que acompañan al autismo cuando no resultan evidentes para los demás.

El mismo balance recoge otros 12 procedimientos con resultados desfavorables que se encuentran recurridos. Son datos contrastados con las sentencias en los que participó el perito con mayor tasa de éxito en España, cuya función consistió en aportar una valoración técnica. Esa intervención permite explicar qué lugar ocupa la prueba pericial cuando una persona necesita que sus limitaciones y sus necesidades de apoyo queden reflejadas en el procedimiento. La historia tiene una dimensión personal. Cuadrado Gómez-Serranillos habla de autismo desde su propia condición, además de abordarlo profesionalmente. Esa coincidencia acerca el tema a una pregunta reconocible: ¿cómo explicar a alguien que una persona puede desenvolverse bien en determinadas situaciones y necesitar ayuda en otras? El contraste entre capacidades y dificultades resulta especialmente relevante cuando se intenta comprender cómo funciona alguien fuera de una entrevista.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025) describe una gran diversidad de capacidades y necesidades entre las personas autistas. Algunas viven de manera independiente y otras requieren apoyos intensos durante toda su vida. También señala que el autismo puede influir en la educación y el empleo, y que las características pueden identificarse mucho antes de que llegue el diagnóstico. Esa diversidad exige atender a la situación concreta de cada persona.

Una trayectoria académica o una conversación fluida ofrecen información, pero dejan preguntas pendientes sobre el funcionamiento cotidiano. La guía británica del National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2021) advierte de la posible diferencia entre capacidad intelectual y funcionamiento adaptativo, que incluye planificar y realizar actividades de la vida diaria. Su recomendación permite entender por qué las aptitudes intelectuales, consideradas aisladamente, pueden ofrecer una imagen incompleta de las necesidades de apoyo.

La investigación también ha descrito el camuflaje social: estrategias mediante las que algunas personas autistas intentan disimular dificultades o compensarlas para desenvolverse en situaciones sociales. En un estudio cualitativo con 92 adultos, Hull et al. (2017) recogieron relatos de agotamiento asociados a ese esfuerzo. El trabajo ayuda a formular preguntas que una valoración debe contrastar individualmente: cuánto esfuerzo exige una interacción, qué preparación requiere y cómo se encuentra la persona después. Así, observar una conducta aparentemente adaptada puede ser el comienzo de la evaluación, porque todavía queda por conocer el esfuerzo y los recursos que permiten mantenerla a lo largo del día.

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En España, el Real Decreto 888/2022 establece una valoración que contempla las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, junto con las barreras del entorno. El diagnóstico debe ponerse en relación con esos componentes del funcionamiento. La pregunta relevante para la valoración es cómo repercute la condición en la vida de esa persona, aplicando los criterios del baremo a los datos que se hayan acreditado.

Ahí adquiere sentido la evaluación pericial psicológica: relacionar los antecedentes y los resultados de la evaluación con dificultades concretas, explicando su alcance. Un informe puede examinar cómo se organiza la persona, qué sucede cuando cambian sus rutinas o qué apoyos necesita para participar en determinados entornos. Cada afirmación debe apoyarse en la información obtenida y diferenciar lo observado de lo referido por la propia persona o por sus allegados.

También importa conocer las condiciones en las que alguien consigue desenvolverse. Realizar una actividad con ayuda familiar, preparación previa o un entorno adaptado aporta información distinta de realizarla de manera autónoma en circunstancias habituales. Describir esos apoyos permite comprender mejor el resultado observado y evita que la valoración pierda de vista qué hace posible el desempeño cotidiano de esa persona.

Para quien solicita el reconocimiento de discapacidad, el expediente necesita recoger esa relación entre capacidades, dificultades y contexto. La documentación adquiere utilidad cuando permite seguir el razonamiento: qué limitación se identifica, de dónde procede la información y cómo se relaciona con los criterios de valoración. Esa explicación proporciona una base comprensible para examinar la solicitud y, cuando existe discrepancia, discutir los aspectos concretos de la evaluación.

Los 64 procedimientos favorables a los que este medio ha tenido acceso, asistiendo a juicio en todos ellos el perito Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos permiten abordar una realidad que suele quedar detrás de las cifras: el trabajo necesario para explicar una discapacidad cuya repercusión puede pasar inadvertida. Su experiencia personal aporta cercanía al relato; la aportación profesional se concreta en documentar el funcionamiento de cada persona. En ese encuentro entre vivencia y prueba pericial se sitúa una labor orientada a que las necesidades de apoyo puedan ser comprendidas y valoradas.