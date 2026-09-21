Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos y Polina Poloziuk: su experiencia en Cambridge y su trabajo en psicología forense

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Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos y Polina Poloziuk Poloziuk han incorporado la formación continua de la Universidad de Cambridge a sus respectivas trayectorias profesionales.

Ambos han completado estudios sobre los procesos implicados en la toma de decisiones. Cuadrado ha cursado, además, formación sobre psicología cognitiva y neuropsicología. Las fotografías de su visita a Cambridge, este septiembre, muestran a los dos profesionales con sus certificados en el entorno de los edificios universitarios.

La experiencia reúne un ámbito de interés compartido: comprender la conducta humana y trasladar ese conocimiento al estudio de cuestiones que se plantean en un procedimiento judicial. Cuadrado Gómez-Serranillos desarrolla su actividad como perito médico forense, psicólogo forense, criminólogo y abogado penalista. Poloziuk trabaja en evaluación psicológica forense y en la preparación de informes periciales.

La toma de decisiones y el funcionamiento cognitivo

Según la descripción docente publicada por Cambridge, la formación sobre toma de decisiones aborda las estructuras cerebrales que participan en este proceso, su desarrollo y los mecanismos que influyen en él. Incluye el estudio de la función ejecutiva, el papel de la corteza prefrontal y las dificultades que pueden presentarse en determinados trastornos psicológicos. También examina la relación entre las experiencias durante el desarrollo y los estilos de decisión.

La formación adicional completada por Cuadrado se ocupa de la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción y el procesamiento emocional. El programa incorpora métodos utilizados para investigar la relación entre mente, cerebro y comportamiento. Estos contenidos se suman a su recorrido formativo en el ámbito de la salud mental y las ciencias forenses.

La conexión con su práctica profesional se encuentra en las preguntas que deben estudiar: qué capacidades presenta una persona, cómo describe lo que ha vivido y qué información permite comprender su conducta. La formación aporta conocimientos sobre esos procesos; la respuesta pericial se construye mediante el estudio de cada asunto y de la documentación disponible.

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Del conocimiento psicológico al informe pericial

En su actividad como psicólogos forenses en Madrid, Cuadrado Gómez-Serranillos y Poloziuk trabajan en evaluaciones, elaboración de informes y revisión de dictámenes. Entre los ámbitos que describen en sus páginas profesionales figuran el daño psicológico y el análisis de cuestiones psicológicas con relevancia judicial. Su colaboración permite reunir la valoración psicológica con otras perspectivas cuando el objeto del encargo lo requiere.

El informe pericial constituye el documento en el que se expone ese trabajo. Su elaboración exige relacionar las preguntas del encargo con los materiales examinados, explicar los métodos empleados y presentar las conclusiones de forma comprensible. Cuando se revisa un informe previo, el análisis puede abordar la documentación utilizada, la evaluación realizada y la correspondencia entre los resultados y las afirmaciones del dictamen.

Una trayectoria compartida con dimensión internacional

La actividad de ambos a través de Miami Forensics incorpora una vertiente internacional a su perfil. El proyecto presenta servicios de pericia e investigación forense y reúne distintas áreas de conocimiento en asuntos que requieren valoración especializada. Polina aporta también atención en ruso dentro del proyecto que comparte con Cuadrado Gómez-Serranillos. Su participación combina la comunicación con clientes rusoparlantes con la evaluación psicológica forense, mientras Cuadrado asume la asistencia jurídica en los encargos correspondientes. Las fotografías de Cambridge recogen un momento compartido de sus trayectorias. Los certificados se incorporan a la formación continua de dos profesionales cuya colaboración se desarrolla en torno al estudio de la conducta y la evaluación forense.

A esta experiencia formativa se suman los recientes Premios Nelson Mandela recibidos por Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos y Polina Poloziuk Poloziuk en Oxford. Ambos recogieron sus distinciones el 7 de septiembre de 2026 en Oxford Town Hall, sede del Ayuntamiento, de manos de Chewe Munkonge, Lord Mayor de la ciudad. Según la información publicada por la prensa británica, el reconocimiento a Cuadrado destacó su contribución a la justicia desde la medicina forense, mientras que el de Poloziuk distinguió su trabajo en evaluación psicológica forense. La ceremonia reunió a profesionales y representantes institucionales de distintos países, con reconocimientos vinculados a diversas especialidades. En el caso de ambos peritos, la entrega permitió dar visibilidad a dos ámbitos de trabajo que comparten presencia en los procedimientos judiciales: el estudio médico forense y la valoración psicológica. Su paso por Cambridge y la posterior participación en el acto de Oxford forman parte de un mismo viaje, en el que coincidieron la experiencia académica y el reconocimiento profesional. Las fotografías de las dos ciudades documentan esos momentos de sus trayectorias. Para Carlos Cuadrado y Polina Poloziuk, septiembre reúne así la formación continua en psicología y neuropsicología con unas distinciones que ponen el foco en sus respectivas aportaciones al trabajo forense.