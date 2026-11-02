Cero energético en La Palma: cuatro horas sin luz y una advertencia del Gobierno a otras islas

50.508 suministros a cero: así fue la mañana que La Palma se apagó entera

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LO ESENCIAL Cincuenta mil quinientos ocho suministros a cero. Casi cuatro horas sin electricidad. Falló la central de Los Guinchos. El Gobierno habla de fallos estructurales. Coincidió con la alerta máxima.

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La Palma se quedó entera sin luz durante casi cuatro horas en la mañana de este lunes, 2 de noviembre. El cero energético afectó a 50.508 suministros y el servicio no se restableció por completo hasta las 10:26 horas, según confirmaron Endesa y Red Eléctrica por la borrasca en Canarias.

Pero lo más relevante llegó después, cuando el Gobierno de Canarias reconoció por escrito que el sistema eléctrico de la Isla arrastra problemas estructurales.

Cómo se apagó La Palma, minuto a minuto

Según el balance facilitado por el Cabildo de La Palma, el desastre no fue instantáneo. Empezó a gestarse horas antes:

04:10. Primera incidencia en la línea de transporte Guinchos-Valle, de 66 kilovoltios. Deja sin suministro la subestación de Valle y a 17.624 clientes .

Primera incidencia en la línea de transporte Guinchos-Valle, de 66 kilovoltios. Deja sin suministro la subestación de Valle y a . 05:40. Se recupera el servicio mediante maniobras en la red de media tensión, aunque la línea de alta tensión sigue fuera.

Se recupera el servicio mediante maniobras en la red de media tensión, aunque la línea de alta tensión sigue fuera. 06:38. Segundo fallo, con desconexión de la central térmica de Los Guinchos . Cero energético en toda la Isla: 50.508 suministros.

Segundo fallo, con desconexión de la central térmica de . Cero energético en toda la Isla: 50.508 suministros. 07:56. Red Eléctrica ejecuta una maniobra que permite empezar a conectar los grupos de generación.

Red Eléctrica ejecuta una maniobra que permite empezar a conectar los grupos de generación. 08:40. Tras problemas para arrancar un grupo móvil de gas, se pone en marcha un grupo diésel que aporta energía al sistema.

Tras problemas para arrancar un grupo móvil de gas, se pone en marcha un grupo diésel que aporta energía al sistema. 09:00 aproximadamente. Las barras de 20 kilovoltios quedan energizadas y unos 1.300 clientes recuperan la luz.

Las barras de 20 kilovoltios quedan energizadas y unos 1.300 clientes recuperan la luz. 10:26. Suministro restablecido al 100%.

El detalle que explica la gravedad: hubo dificultades para arrancar uno de los grupos móviles de gas, lo que obligó a recurrir a un grupo diésel para empezar a levantar el sistema.

Lo que ha admitido el Gobierno sobre La Palma

Aquí está la parte incómoda. La Consejería de Transición Ecológica y Energía, tras recuperarse el suministro, advirtió de que el sistema eléctrico de La Palma arrastra problemas estructurales en la generación, el transporte y la distribución de electricidad.

No es una sospecha sobrevenida. Según el propio departamento, esas deficiencias ya habían sido identificadas y se trabaja en distintas soluciones para reforzar la seguridad del suministro.

Algunas actuaciones están en marcha. Otras, reconoce el Ejecutivo, avanzan a un ritmo «más lento de lo deseable». Dicho de otro modo: recuperar la luz no significa que el problema esté resuelto, y el Gobierno lo admite.

Un apagón en plena alerta máxima

El cero energético coincidió con el peor momento posible. La Palma estaba bajo alerta máxima por lluvias, el nivel más alto del sistema canario, declarado a las 02:00 de esta madrugada tras registrar la AEMET un aviso rojo con 62 litros por metro cuadrado en una hora en el este de la Isla.

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La interrupción se produjo en plena tormenta eléctrica. Las causas exactas siguen pendientes de esclarecer, aunque los primeros indicios apuntan a una posible relación con el episodio meteorológico.

La Dirección General de Emergencias declaró además la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (PLATECA) para coordinar la respuesta institucional y evaluar las posibles afecciones a los servicios esenciales. Es decir, se activaron dos planes de emergencia a la vez.

Esa coincidencia obligó a desarrollar las maniobras de recuperación del sistema eléctrico mientras La Palma seguía bajo condiciones meteorológicas adversas.

Cómo sigue el temporal en Canarias

El episodio no ha terminado. La AEMET mantiene este lunes avisos naranjas por lluvias, con umbral de 30 litros en una hora, en las cumbres, el oeste y el este de La Palma, además de La Gomera y El Hierro. Están vigentes hasta las 23:59.

En Tenerife los avisos son amarillos: 20 litros en una hora en el norte y el área metropolitana, y 15 en el este, sur y oeste. Hay también avisos amarillos por tormentas en las islas occidentales.

Emergencias sitúa la mayor probabilidad de chubascos muy intensos hasta las 15:00 horas, aunque advierte de que no puede descartarse que se prolonguen por la tarde. Para el martes 3, la previsión apunta a lluvias más dispersas y menos intensas.

Lo que queda por aclarar en La Palma

Endesa agradeció públicamente la paciencia y la comprensión de las personas afectadas durante el proceso de recuperación. La compañía y Red Eléctrica, junto con el Gobierno de Canarias, mantienen pendiente el esclarecimiento de las causas.

Quedan preguntas abiertas: por qué la primera incidencia de las 04:10 no sirvió de aviso suficiente, por qué falló el arranque del grupo móvil de gas y, sobre todo, cuándo se resolverán esas deficiencias estructurales que el propio Ejecutivo reconoce que avanzan demasiado despacio. Mientras tanto, La Palma ha vuelto a comprobar lo que significa depender de un sistema eléctrico aislado.