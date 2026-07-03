Cervecera de Canarias reconoce a más de 40 agricultores y ganaderos por su apuesta por la sostenibilidad

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Cervecera de Canarias reconoce el apoyo y el compromiso de más de 40 agricultores y ganaderos de Tenerife y Gran Canaria con la economía circular a través del aprovechamiento de las cerca de 16.000 toneladas de bagazo generadas por la compañía el año pasado durante el proceso de producción de la cerveza para su transformación en alimento para el ganado y compost.

Este homenaje quedó patente esta mañana en un acto celebrado en la fábrica de la compañía en Santa Cruz de Tenerife, que contó con la presencia del consejero delegado de la compañía, Roberto Martínez de Bustos; el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; el consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; el gerente de la empresa Serviagroc, Jacobo Rodríguez, así como una amplia representación de ganaderos del archipiélago.

Roberto Martínez de Bustos destacó “la importancia que supone para la compañía contar con agricultores profesionales y comprometidos, ya que gracias a la agricultura podemos obtener los ingredientes naturales necesarios para la fabricación de las cervezas de calidad de la compañía”.

En esta línea, incidió en “la vinculación de la compañía con el sector primario de las islas, que se evidencia a través de la reutilización del bagazo procedente de la cocción y filtrado de la malta para elaborar compost ecológico, que se utiliza como fertilizante, además de como alimento para la ganadería, lo que permite que este subproducto tenga una segunda vida y genere valor también fuera de la fábrica”.

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, subrayó que «iniciativas como la de Cervecera de Canarias demuestran cómo la innovación empresarial y el compromiso con la sostenibilidad pueden reforzar el tejido rural y contribuir a la seguridad alimentaria de nuestras islas».

Domínguez añadió que «la colaboración público-privada para revalorizar subproductos industriales, como el bagazo, supone una oportunidad para modernizar las explotaciones agrícolas y ganaderas, reducir residuos y generar empleo local».

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero señaló que “esta iniciativa muestra cómo la economía circular se traduce en soluciones concretas capaces de generar valor para Canarias, al convertir un subproducto de la actividad industrial, en un recurso para alimentación animal que enriquece también el suelo y mejora los cultivos”.

En este sentido, destacó que “las sinergias entre el sector industrial y el sector primario permiten aprovechar mejor los recursos disponibles, reducir residuos, avanzar en sostenibilidad y reforzar la actividad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas”. Asimismo, agradeció a Cervecera de Canarias “el reconocimiento que presta a los profesionales del campo, porque contribuye a visibilizar su trabajo, a poner en valor su aportación a la economía y al territorio y a seguir impulsando modelos de colaboración que benefician al conjunto de la sociedad”.

Por su parte, Jacobo Rodríguez, responsable de Serviagroc, empresa que lleva a cabo la gestión del bagazo en Tenerife, afirmó que este subproducto se ha convertido en un recurso fundamental para la entidad, ya que “permite mejorar la calidad del suelo de la explotación con la que cuenta y alimentar al ganado de forma natural, aprovechando un material que antes no formaba parte de nuestro día a día”.

El aprovechamiento del bagazo procedente de la producción de cerveza permite que Cervecera de Canarias reduzca sus residuos y que el 100% de los subproductos generados en el proceso de producción de la cerveza sean revalorizados. Además, contribuye a apoyar la agricultura local, generando una materia prima de calidad.

En Tenerife, donde se generó aproximadamente el 40% del total del bagazo y levadura de cerveza de Canarias el año pasado, alrededor del 55% se utilizó para la alimentación animal y el 45% restante para la producción de compost, del cual se beneficiaron más de 40 agricultores del norte y del sur de la isla.

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En Las Palmas, que concentró el 60 % del bagazo, la totalidad se destinó a la alimentación animal y se distribuyó entre seis ganaderos.

Elevado contenido proteico

El bagazo, compuesto por la cascarilla que se desprende tras el proceso de cocción y filtrado de la malta, cuenta con un elevado contenido proteico y de fibra que lo convierten en una materia prima de calidad tanto para la alimentación animal como para el abono de los cultivos.

La utilización de esta pasta húmeda en el sector ganadero se lleva a cabo de forma directa y permite incorporar este producto rico en azúcares y energía a la dieta animal.

En el caso del bagazo destinado a la elaboración de compost, se mezcla con otros residuos como fruta, restos de podas de árboles y jardines, y, a través de un proceso aeróbico que suele durar entre cuatro y cinco meses, con un control de temperatura y volteo de las pilas de bagazo, se garantiza la máxima calidad del producto final.

El resultado de este proceso da lugar a un compost vegetal con un 50% de materia orgánica que puede ser destinado a la agricultura, a jardines y a la elaboración de sustratos.

La presencia en las islas de Serviagroc y de agricultores y ganaderos dispuestos a apostar por materias primas naturales procedentes de otros sectores se convierte en un ejemplo patente de economía circular y de sostenibilidad.

Sobre Compañía Cervecera de Canarias

Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de cerca de unos 14.000 puestos de trabajo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.

Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia Stella Artois y Corona; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Becks, Leffe y Franziskaner, y del Grupo Diageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby’s.