Cheque bebé, cheque comedor y otras ayudas familiares en Canarias que muchos padres desconocen este 2026

Si tienes hijos y vives en Canarias, esto te interesa: la guía completa de ayudas familiares para 2026

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LO ESENCIAL Canarias ofrece varias ayudas familiares complementarias al sistema estatal. Hay ayudas específicas por nacimiento, adopción y familia numerosa. El cheque comedor y el bono guardería son de los más solicitados. Muchas familias no piden ayudas por desconocimiento. Casi todas se tramitan online en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

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El archipiélago de Canarias dispone de un conjunto amplio de ayudas económicas, bonificaciones fiscales y prestaciones específicas para familias con hijos que se suman a las prestaciones estatales gestionadas por la Seguridad Social y por el Ministerio de Derechos Sociales. Sin embargo, la realidad es que muchas familias canarias desconocen buena parte de estas ayudas y no llegan a solicitarlas, ya sea por desconocimiento, por la complejidad de los trámites o por la falta de una información centralizada y accesible. Esta guía reúne las principales ayudas familiares vigentes en Canarias este 2026, con información sobre en qué consisten, quién puede solicitarlas y por qué canales tramitarlas.

Es importante recordar antes de nada que las cuantías exactas y los requisitos concretos pueden variar según la convocatoria anual publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y según los cambios normativos de cada ejercicio. Los datos que se detallan a continuación reflejan los rangos y estructuras habituales de estas ayudas en los últimos años, siempre sujetas a la convocatoria oficial vigente. Para tramitar cualquier ayuda concreta, la fuente autorizada es siempre el portal oficial del Gobierno de Canarias y la sede electrónica de la administración autonómica.

Ayudas al nacimiento, al cuidado y a la educación de los hijos en Canarias

El primer gran bloque de ayudas familiares en Canarias son las ayudas económicas por nacimiento o adopción. Estas ayudas, que suelen tramitarse a través de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, ofrecen una cuantía única al nacimiento o adopción de un hijo. Los importes concretos varían según la convocatoria y suelen ser mayores en familias con rentas medias o bajas, en familias monoparentales, familias numerosas o familias con hijos con discapacidad. Estas ayudas se suman a la prestación por nacimiento estatal gestionada por la Seguridad Social y al complemento de brecha de género reconocido por el sistema de pensiones a las madres con hijos.

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El segundo gran bloque es el de las ayudas al comedor escolar y al bono guardería. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mantiene cada año un programa de ayudas al comedor escolar para familias con rentas más bajas, con distintos niveles de bonificación según el tramo de renta familiar.

Existe también el bono guardería o cheque escolar para menores de tres años que asisten a escuelas infantiles, complementario a la reciente gratuidad progresiva de la educación infantil que se está implantando en el archipiélago para los tramos de 0 a 3 años. La gratuidad completa del primer ciclo de educación infantil es uno de los grandes objetivos del sistema educativo canario para los próximos años. Otras ayudas relacionadas con la escolarización incluyen las ayudas al transporte escolar en zonas rurales o de difícil acceso, las ayudas al material escolar para familias con rentas bajas y las becas específicas para actividades extraescolares y campamentos de verano.

Bonificaciones fiscales, familia numerosa y ayudas para conciliar

El tercer bloque de ayudas es probablemente el menos conocido por las familias canarias y uno de los que más ahorro puede suponer al año: las bonificaciones fiscales autonómicas del IRPF. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tiene una parte estatal y una parte autonómica, y esta última puede aplicar deducciones específicas por hijos, por familia numerosa, por familia monoparental, por gastos de guardería, por gastos de educación, por gastos por discapacidad y por otros conceptos vinculados a las circunstancias familiares. Estas deducciones se aplican en el momento de presentar la declaración anual de la Renta y pueden suponer ahorros muy significativos en la cuota resultante.

Para familias con rentas medias o bajas, incluso pueden generar devoluciones anuales de varios cientos o miles de euros. Es fundamental incluir todos los conceptos aplicables en el momento de hacer la declaración y consultar con un asesor fiscal o con los servicios de atención de la Agencia Tributaria si hay dudas sobre qué deducciones específicas puede aplicar cada perfil familiar.

El cuarto bloque son las ayudas específicas a familias numerosas, monoparentales o con hijos con discapacidad. Las familias numerosas canarias (con tres o más hijos, o dos hijos con al menos uno con discapacidad) pueden solicitar el título oficial de familia numerosa, que da acceso a bonificaciones en múltiples ámbitos: descuentos en transporte público y privado (Renfe, guaguas, guagua interinsular, vuelos, barcos), bonificaciones en centros culturales y deportivos, ayudas económicas específicas y descuentos en algunos servicios básicos. Las familias monoparentales disponen desde hace pocos años de un reconocimiento específico similar al de familia numerosa, con acceso a ayudas propias.

Y las familias con hijos con discapacidad pueden acceder a ayudas específicas de la Ley de Dependencia, a becas de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), a prestaciones económicas y a servicios especializados.

Existen también otras ayudas menos conocidas pero muy útiles: ayudas a la conciliación laboral y familiar gestionadas por la Consejería de Empleo, ayudas al alquiler joven para familias jóvenes recién emancipadas, ayudas de emergencia social gestionadas por los servicios sociales municipales de cada ayuntamiento, prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal, la Prestación Canaria de Inserción (PCI) autonómica y las ayudas específicas para víctimas de violencia de género con hijos a cargo.

La mayor parte de estas ayudas se pueden solicitar a través del portal oficial del Gobierno de Canarias (gobiernodecanarias.org) y de los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente. Para consultas directas, el teléfono gratuito de atención ciudadana del Gobierno de Canarias es el 012. Aprovechar el conjunto completo de estas ayudas puede suponer, para una familia canaria con hijos, un ahorro anual muy significativo y una mejora sustancial en el acceso a servicios básicos como educación, sanidad, ocio y vivienda.