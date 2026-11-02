Ciberataque crítico en el Ayuntamiento de La Laguna: ¿puede repetirse en otra institución de Canarias?

Si ha caído La Laguna puede caer cualquiera: lo que el ciberataque deja al descubierto en Canarias

Sigue a Canarias en Red en Google News Añade este medio como fuente preferida y no te pierdas las últimas noticias. Añadir como fuente preferida

LO ESENCIAL Cayeron la web y la sede electrónica. El Cabildo avisó hace un mes. No se sabe si hubo robo de datos. Tres administraciones atacadas en diez días. Tus datos los custodia el ayuntamiento.

Guardar Licencia del artículo × Compartir este artículo WhatsApp Telegram X Facebook LinkedIn Email Copiar enlace × Licencia del artículo Este artículo puede republicarse libremente en cualquier medio de comunicación, blog o página personal siempre que se cite a Canarias en Red como creador del artículo y se incluya un enlace activo hacia diariodeavisos.elespanol.com/canariasenred/. Esta autorización aplica al texto del artículo. Las imágenes pueden requerir permiso adicional según su licencia individual.

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha sufrido un ciberataque, un grave incidente de ciberseguridad que ha tumbado buena parte de sus servicios digitales. Y la pregunta que deja encima de la mesa va mucho más allá del municipio: si ha caído el segundo ayuntamiento más poblado de Tenerife, ¿puede caer cualquier otro de Canarias?

La respuesta corta es que ya avisaron de ello hace un mes, en la propia isla.

Qué ha caído en La Laguna con el ciberataque

El Consistorio confirmó este lunes, 2 de noviembre, que el incidente ha afectado a parte de su infraestructura tecnológica, con consecuencias directas sobre plataformas y aplicaciones que usan tanto los empleados municipales como los ciudadanos.

Los servicios afectados son estos:

La página web oficial del Ayuntamiento.

del Ayuntamiento. La sede electrónica , por donde pasan los trámites telemáticos.

, por donde pasan los trámites telemáticos. El sistema de gestión de expedientes administrativos.

administrativos. Distintas aplicaciones de gestión tributaria y contable.

No es una web caída: es el sistema nervioso de una administración. Mientras no se restablezca la normalidad, las consecuencias pueden extenderse a numerosos procedimientos y trámites municipales.

La incógnita principal sigue abierta. El Ayuntamiento no ha confirmado ninguna sustracción de información, ni ha precisado si se trata de un secuestro de datos, una intrusión o cualquier otra modalidad concreta de ataque.

Los técnicos municipales trabajan en coordinación con organismos especializados en ciberseguridad para determinar el origen, contener los efectos y recuperar los servicios.

El aviso que ya se dio en Tenerife hace un mes

Aquí está el dato que convierte esto en algo más que un suceso aislado. El pasado 8 de octubre, durante unas jornadas sobre ciberseguridad en la Administración local celebradas en la Universidad de La Laguna, responsables del Cabildo de Tenerife advirtieron de los riesgos que estas amenazas representan.

Síguenos en Instagram · @santacruzdetenerife Las mejores imágenes del día, en vivo y desde dentro. Únete a nuestra comunidad. Seguir

Y señalaron dos frentes concretos: los datos personales de los ciudadanos y la continuidad de los servicios públicos. Veinticinco días después, en la misma ciudad donde se celebraron esas jornadas, ha ocurrido exactamente eso.

Conviene precisar que, por ahora, no existe información que permita establecer relación entre ese aviso y el incidente lagunero. Pero la coincidencia dibuja el problema: en Canarias se sabía que podía pasar.

Lo que está ocurriendo en el resto de España con los ciberataques

El ciberataque a La Laguna no llega aislado. Se produce en plena oleada de incidentes contra administraciones públicas españolas en apenas diez días:

23 de octubre. El Ayuntamiento de Málaga y el Gobierno de Castilla-La Mancha suspenden preventivamente servicios digitales ante una vulnerabilidad de elevada gravedad detectada a escala internacional.

El Ayuntamiento de Málaga y el Gobierno de Castilla-La Mancha suspenden preventivamente servicios digitales ante una vulnerabilidad de elevada gravedad detectada a escala internacional. 28 de octubre. Un ataque de tipo ransomware golpea los servidores del Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona.

Un ataque de tipo ransomware golpea los servidores del Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona. 29 de octubre. El Servicio Extremeño de Salud confirma que un ciberataque ha comprometido información clínica de 18.416 usuarios. La Policía Nacional detiene a un presunto responsable y detecta posibles afectaciones a otras administraciones.

Ese último caso es el que mejor explica lo que está en juego. No hablamos de una web inaccesible, sino de historiales clínicos de más de dieciocho mil personas.

Por qué los ayuntamientos de Canarias son vulnerables

Los consistorios custodian un volumen enorme de información sensible: padrón, datos tributarios, expedientes de servicios sociales, licencias, sanciones y nóminas. Todo eso vive en servidores municipales.

El problema estructural es de tamaño. Canarias tiene 88 municipios, y la mayoría son pequeños, con presupuestos ajustados y plantillas técnicas reducidas. Un ayuntamiento de pocos miles de habitantes custodia los mismos datos sensibles que uno grande, pero no dispone de los mismos recursos para protegerlos.

Si La Laguna, con más de 150.000 habitantes y medios propios, ha visto comprometidos sus sistemas, el margen de los municipios pequeños es evidentemente menor.

Qué debe hacer el ciudadano en Canarias ante un ciberataque

Mientras no se aclare si ha habido acceso a información, conviene actuar con cautela por el ciberataque:

Desconfía de cualquier comunicación que diga venir del Ayuntamiento pidiendo datos, pagos o claves. Tras un incidente así se disparan los intentos de suplantación.

que diga venir del Ayuntamiento pidiendo datos, pagos o claves. Tras un incidente así se disparan los intentos de suplantación. No hagas clic en enlaces de SMS o correos sobre multas, tasas o devoluciones municipales.

de SMS o correos sobre multas, tasas o devoluciones municipales. Ningún ayuntamiento pide claves bancarias por teléfono ni por correo.

por teléfono ni por correo. Guarda justificantes de los trámites que hayas hecho en la sede electrónica estos días.

de los trámites que hayas hecho en la sede electrónica estos días. Si se confirma una brecha de datos, el Consistorio está obligado a comunicarlo a los afectados y a la Agencia Española de Protección de Datos.

El Ayuntamiento ha pedido disculpas por las molestias y mantiene los trabajos de recuperación por el ciberataque. Queda por delante un periodo de incertidumbre sobre el alcance real del daño, el tiempo de recuperación y las responsabilidades de quienes están detrás. Y queda, sobre todo, la pregunta que esto abre para el resto de Canarias.